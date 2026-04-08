Călin Georgescu, mesaj pentru susținători în Săptămâna Mare: „Nu plec nicăieri. Rămân cu poporul"
Mesajul lui Călin Georgescu după ce a plantat pomi / Sursa FOTO: Facebook Calin Georgescu

Călin Georgescu a transmis un mesaj amplu, încărcat de simboluri religioase și apeluri la unitate, către susținătorii săi, după o perioadă de peste un an marcată de prezențe constante în fața instanțelor.

Georgescu și-a început mesajul adresându-se direct celor care i-au fost alături în ultimele luni.

„Dragii mei,

Vă mulțumesc pentru iubirea voastră necondiționată, pe care, cu multă bucurie sufletească, am trăit-o împreună – fie ploaie, soare sau vânt – și pe care o vom duce mai departe, spre binele și măreția acestui popor.

Timp de aproape 16 luni, din 6 decembrie 2024 – de Sărbătoarea Sfântului Nicolae – până pe 3 aprilie, în ajunul Sâmbetei lui Lazăr, ați fost alături de mine neclintiți – în fața instanțelor, la fiecare control judiciar, săptămână de săptămână – copii, bătrâni, văduve, familii, oameni cu posibilități și fără, uniți prin jertfă și dragoste. Nimic din ceea ce ați făcut nu a fost în zadar. Jertfa voastră a rodit”, a transmis acesta.

Georgescu: „Jertfa noastră continuă

Fostul candidat transmite că mișcarea din jurul său depășește sfera politicului:

„În Săptămâna Mare am fost mereu profund mișcat de singurătatea Mântuitorului nostru Iisus Hristos: singur în rugăciune către Tatăl Ceresc, singur în fața celor care L-au judecat, singur când mulțimea striga să fie condamnat, singur pe Golgota, singur pe Cruce – doar Maica Sa i-a rămas alături, ca orice mamă…

Astăzi însă, în această trezire a conștiinței și în jertfa noastră continuă, simt și vă spun cu smerită bucurie: avându-L pe Hristos în noi, iubirea cea adevărată, nu mai suntem singuri; am realizat armonia – iubirea și jertfa continuă împreună cu Hristos cel viu.

Pacea din noi devine pace socială. Iubirea din noi topește ura. Din jertfa voastră s-a născut unitatea. Din răbdare – puterea.

Am făcut și facem istorie, nu politică. Astăzi suntem mai puternici, mai curajoși, mai uniți: unii cu alții și noi toți cu Dumnezeu. Iar această unitate nu este de moment. Continuitatea noastră este jertfa noastră”.

Nu vă las singuri. Rămân aici, cu poporul și pentru popor

Georgescu afirmă că va continua să fie alături de categoriile vulnerabile și de românii din diaspora, evocând ideea unei unități naționale viitoare.

„În Postul Mare suntem chemați cu toții la cercetare lăuntrică – inclusiv aceia dintre noi care au în mâini decizia, puterea și răspunderea asupra vieții economico-sociale. Iar întrebarea care se naște în noi este aceasta: de ce putem face răul atât de ușor și ne este atât de greu să facem binele? Răspunsul se vede în suferința celor asupra cărora se răsfrâng aceste decizii.

Vreau să fie limpede pentru toți: nu plec nicăieri. Nu vă las singuri. Rămân aici, cu poporul și pentru popor. Alături de cel sărac, obidit și nedreptățit, de genialitatea fiecărui copil din această țară, de dragostea pentru pământul strămoșesc a românilor de pretutindeni, care, într-o zi, vor întregi românismul în rostul și pacea sa.

Jertfa continuă, iubirea față de aproapele, loialitatea față de țară și demnitatea față de strămoși și față de noi înșine ne-au făcut neînfricați. Suntem pe drumul renașterii unei națiuni mărețe și a unui popor nobil – stăpâni pe noi, pe pământul nostru și pe destinul nostru.

Trezirea în conștiință a născut eroi. Iar ceea ce a fost la început o mână de viteji, prin jertfă și statornicie a devenit astăzi o forță vie, în creștere, o conștiință trează care nu mai poate fi ignorată, în care arde flacăra libertății și a demnității.

Mare este Numele Sfintei Treimi!”, a scris Georgescu pe Facebook.

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ USR critică numirile lui Nicușor Dan de la parchete și se delimitează de acestea
21:39
USR critică numirile lui Nicușor Dan de la parchete și se delimitează de acestea
ULTIMA ORĂ Întrebare Gândul. Cum răspunde Nicușor Dan la controversa că a numit procurorii contestați de ONG-urile care l-au susținut în campanie
19:37
Întrebare Gândul. Cum răspunde Nicușor Dan la controversa că a numit procurorii contestați de ONG-urile care l-au susținut în campanie
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan apără propunerile Ministerului Justiției pentru conducerea Parchetelor: „Nu sunt propunerile PSD”
19:19
Nicușor Dan apără propunerile Ministerului Justiției pentru conducerea Parchetelor: „Nu sunt propunerile PSD”
VIDEO Măsurile guvernului Bolojan în criza energetică de azi, realizabile în ani. Care sunt cele 5 direcții prezentate de premier
18:15
Măsurile guvernului Bolojan în criza energetică de azi, realizabile în ani. Care sunt cele 5 direcții prezentate de premier
MISIUNE SPAȚIALĂ Incident între Trump și echipajul Artemis: Astronauții au refuzat să-i răspundă președintelui
17:21
Incident între Trump și echipajul Artemis: Astronauții au refuzat să-i răspundă președintelui
ANALIZĂ După ce „a salvat țara de ruși”, Maia Sandu a salvat-o și de democrație. Conform prestigioasei publicații The Economist, Moldova a ajuns „regim hibrid”, din „democrație defectuoasă”
17:02
După ce „a salvat țara de ruși”, Maia Sandu a salvat-o și de democrație. Conform prestigioasei publicații The Economist, Moldova a ajuns „regim hibrid”, din „democrație defectuoasă”
Mediafax
The Economist: Războiul din Golf ar putea aduce o criză alimentară la nivel mondial
Digi24
Prima reacție a Rusiei după armistițiul SUA-Iran. Ce spune Medvedev
Cancan.ro
ULTIMA dorință a lui Mircea Lucescu. Ce le-a spus medicilor, cu puțin timp înainte să moară
Prosport.ro
Ce a decis Mircea Lucescu să scrie pe cavoul unde va fi înmormântat în cimitirul Bellu: „Ranguri, glorie, bogăție…”
Adevarul
Iranul închide Strâmtoarea Ormuz, la câteva ore de la anunțarea armistițiului. Trump, criticat vehement în SUA: „Nu își poate controla aliații, nu poate menține pacea”
Mediafax
Carrefour aduce produse românești de la artizani în magazinele din toată țara. Cine se poate înscrie în program
Click
Primele imagini cu sicriul lui Mircea Lucescu la Arena Națională. Programul ceremoniei
Digi24
Ungaria a semnat un acord crucial cu Rusia chiar înainte de alegeri. Ce cuprind cele 12 puncte
Cancan.ro
Ce MESAJ a scris Gică Hagi pe coroana funerară depusă la căpătâiul lui Mircea Lucescu
Ce se întâmplă doctore
Vedeta pe care nu o mai recunosc oamenii pe stradă: „Pare extrem de bolnavă”! A ajuns piele și os
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Românii caută tot mai multe mașini electrice. Care sunt cele mai căutate modele?
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit de ce îmbătrânește creierul!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de ...
Descopera.ro
Un nou studiu arată că ochiul focalizează folosind și semnale de culoare, nu doar claritatea
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „Oamenii protestează pe rețelele sociale atât cât mai pot. Oamenii și-au pierdut încrederea în UE, au văzut că nu mai funcționează”
23:00
Dan Dungaciu: „Oamenii protestează pe rețelele sociale atât cât mai pot. Oamenii și-au pierdut încrederea în UE, au văzut că nu mai funcționează”
FLASH NEWS Imagini copleșitoare de la căpătâiul lui Mircea Lucescu! Neli Lucescu, epuizată lângă sicriul soțului ei
22:33
Imagini copleșitoare de la căpătâiul lui Mircea Lucescu! Neli Lucescu, epuizată lângă sicriul soțului ei
ACUZAȚII Ce a pățit o femeie care și-a falsificat diploma de studii. Acum e acuzată că a obținut funcții publice și salarii pe baza unei calificări inexistente
22:30
Ce a pățit o femeie care și-a falsificat diploma de studii. Acum e acuzată că a obținut funcții publice și salarii pe baza unei calificări inexistente
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „JD Vance își asumă un pariu politic în susținerea lui Viktor Orban în alegerile din Ungaria”
22:30
Dan Dungaciu: „JD Vance își asumă un pariu politic în susținerea lui Viktor Orban în alegerile din Ungaria”
ULTIMA ORĂ Casa Albă anunță că Trump va discuta cu șeful NATO ieșirea SUA din Alianța Nord Atlantică
22:24
Casa Albă anunță că Trump va discuta cu șeful NATO ieșirea SUA din Alianța Nord Atlantică
FLASH NEWS Ministrul Energiei anunță când va scădea prețul la pompă, după ce cotația barilului de petrol a scăzut cu 15%
22:11
Ministrul Energiei anunță când va scădea prețul la pompă, după ce cotația barilului de petrol a scăzut cu 15%

Cele mai noi

Trimite acest link pe