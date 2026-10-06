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Călin Georgescu și soția sa s-au prezentat astăzi la sediul DIICOT. Cristela Georgescu, după șapte ore de audieri: „Asistăm la o persecuție politică, într-un stat care ne-a fost promis onest”. Fostul prezidențiabil a stat aproape 8 ore la perchezițiile informatice

Catalin LupasteanuFlavius Niculescu
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Procurorii DIICOT au stabilit marți, 6 octombrie, aducerea lui Călin Georgescu, în prezent arestat preventiv pentru 30 de zile, la sediul central și chemarea ca martor a soției acestuia, Cristela. În cazul fostului candidat la alegerile prezidențiale, au avut loc percheziții informatice asupra bunurilor electronice ridicate de anchetatori, iar, în cazul soției sale, audieri cu privire la acuzațiile care îi sunt aduse soțului ei. Cristela Georgescu a părăsit sediul DIICOT după mai bine de șapte ore și i-a salutat pe susținătorii care au venit încă de dimineață să își încurajeze favoriții.

UPDATE, ora 16:00: Călin Georgescu a părăsit sediul DIICOT, după aproape 8 ore. Fostul candidat la prezidențiale a fost prezent la perchezițiile informatice asupra bunurilor electronice ridicate de anchetatori. Acesta nu a făcut declarații la ieșirea din instituție.

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„Am fost supuși unor intervenții brutale, inacceptabile” / „Ne aflăm într-un stat care se pretinde democratic, care ne-a fost promis onest

„Suntem o familie obișnuită și am fost supuși unor intervenții brutale, inacceptabile. Oricare dintre dumneavoastră, e important să conștientizați că vă puteți afla în această situație. Să vă treziți, într-o dimineață, acuzați de fapte pe care nu le-ați făcut sau tratați ca fiind vinovați, înainte să fiți judecați.

Important ca toată lumea să conștientizeze, ne aflăm într-un stat care se pretinde democratic, un stat de drept, care ne-a fost promis onest. Cu toate acestea, asistăm la o persecuție politică și un dosar politic în cea mai pură formă a sa. Acuzațiile din dosar sunt nefondate și neadevărate. Au fost grav încălcate libertăți și drepturi fundamentale, inclusiv ale CEDO. Voi reveni aici, la sediul DIICOT”, a declarat Cristela Georgescu la ieșirea din sediul DIICOT.

Cristela Georgescu, la ieșirea din sediul DIICOT

UPDATE, ora 15:20 – Cristela Georgescu părăsește sediul DIICOT, după aproape șapte ore de audieri, și face declarații de presă. Mai apoi, îi salută pe susținătorii prezenți în fața intrării principale. Aceștia continuă să scandeze mesaje în care o numesc „Prima Doamnă”.

UPDATE, ora 08:35 – Călin Georgescu a fost scos din arestul central și adus la sediul DIICOT cu duba poliției. Fostul candidat la alegerile prezidențiale era încătușat la intrarea în sediu. Susținătorii îl așteptau în fața intrării principale, însă duba poliției l-a adus direct în curte.

UPDATE, ora 08:20 – Cristela Georgescu ajunge la sediul DIICOT. Susținătorii aflați în stradă au început să strige „Cristela Georgescu este Prima Doamnă!”

Știrea inițială

Procurorii DIICOT continuă ancheta, declanșată în urmă cu două săptămâni, pe numele lui Călin Georgescu și a omului de afaceri Ionel Rusen și au stabilit aducerea fostului candidat la alegerile prezidențiale la sediu pentru ca acesta să participe, potrivit legii, la clonarea mediilor optice ale dispozitivelor ridicate din vila acestuia.

Tot marți, la aceeași oră, a fost citată la sediul DIICOT și soția fostului candidat la președinție, Cristela Georgescu, care trebuie să explice anchetatorilor dacă a cunoscut detalii despre afacerile soțului ei.

De asemenea, luni, 5 octombrie, anchetatorii DIICOT l-au chemat la audieri pe socrul lui Călin Georgescu, Vasile Moldoveanu, pentru a-l chestiona cu privire la remiterea din contul personal a sumei de 118.000 de lei către afaceristul Răzvan Leu.

Seniorul a trebuit să explice anchetatorilor de ce la detaliile transferului acestei sume el a menționat indicativul de „ÎMPRUMUT” deși indiciile și probele din dosar ar indica faptul că la bază ar fi vorba de o înșelăciune a celor cercetați față de afaceristul cu pricina.

Detaliile despre implicarea socrului lui Georgescu în cazul de înșelăciune

În actele anchetatorilor din dosarul în care Călin Georgescu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de către Curtea de Apel București se arată că „după ce a făcut plata sumei de 1.100.000 euro și a realizat că este victima unei infracțiuni de înșelăciune, neobținând creditarea, Răzvan Leu a încercat efectuarea unei medieri la mediatorul Steluța Năstase, având biroul de lucru lângă Tribunalul București”.

„Medierea urma să aibă loc între Leu, Ion Negoescu, Ionel Rusen Călin Georgescu și Massimiliano Arena, toți fiind invitați la biroul mediatorului.

Înainte de data stabilită pentru a se prezenta la mediator, respectiv 18.10.2023, a primit prin transfer bancar suma de 118.000 lei de la numitul Vasile Moldoveanu, despre care a aflat că este socrul ori rudă cu soția lui Călin Georgescu.

Despre acest transfer, a fost anunțat telefonic de către Călin Georgescu care a confirmat transferul și a precizat că este un ajutor pe care îl oferă”, se arată în actele dosarului aflat la CAB.

Călin Georgescu, liber la ieșirea din Tribunalul București – Sursa foto: Mediafax

Bani transferați de socrul lui Călin Georgescu, în numele fostului prezidențiabil

Tot acolo anchetatorii DIICOT mai arată și faptul că „în condițiile în care nicio operațiune de creditare nu s-a concretizat, iar persoanei vătămate Răzvan Leu nu i-a fost restituită suma achitată cu titlu de garanție, la data de 06.10.2023, persoana vătămată îi transmite lui Georgescu datele contului bancar în vederea efectuării unei plăți”.

„Persoana vătămată îi transmite datele contului solicitate, Călin Georgescu îi mulțumește și îi comunică faptul că va reveni cu privire la acest aspect („multumesc. Revin in scurt timp”).

La scurt timp după această comunicare, numitul Georgescu îi transmite persoanei vătămate o recipisă cu mențiunea „gata”, suma respectivă nefiind însă transferată direct de către Călin Georgescu, ci de către Vasile Moldoveanu, în calitate de socru al acestuia”, notează anchetatorii de la crimă organizată.

„Potrivit documentului justificativ cu privire la această tranzacție, rezultă că la data de 06.10.2023, numitul Vasile Moldoveanu a transferat către Răzvan Leu suma de 118.000 RON, fiind menționat la rubrica „detalii tranzacție” următoarea mențiune: „ÎMPRUMUT””, punctează anchetatorii în dosar pe baza probelor deținute.

Călin Georgescu, arestat pentru 30 de zile

Călin Georgescu a fost arestat preventiv marți, 29 septembrie, pentru o perioadă de 30 de zile în dosarul DIICOT în care este acuzat de constituire a unui grup infracțional organizat și de înșelăciune cu consecințe extrem de grave în formă continuată. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost ridicat de acasă de polițiști și dus la arestul central, acolo unde era așteptat de zeci de protestatari.

În momentul în care a ieșit pe poarta casei și i-a văzut pe susținători, Georgescu a vrut să își ridice în aer mâinile încătușate – la fel cum a făcut și în urmă cu o săptămână, atunci când a ieșit din sediul DIICOT, după ce a fost reținut pentru 24 de ore – însă, de data aceasta, polițiștii care îl țineau de brațe i-au împiedicat gestul. Ulterior, susținătorii săi au început să huiduie.

Călin Georgescu, la ieșirea din sediul DIICOT – 21 septembrie 2026 | Sursa foto: Mediafax

Susținătorii lui Călin Georgescu au încercat să rupă gardurile jandarmeriei atunci când acesta a fost adus la arestul central

Imediat cum au aflat vestea arestării lui Călin Georgescu, zeci de susținători ai fostului candidat la prezidențiale s-au adunat în fața arestului central pentru a-și întâmpina favoritul. „Căline, Căline, poporul e cu tine!” sau „Ieșiți în stradă, dacă vă pasă!” sunt doar două dintre mesajele scandate de protestatari.

Călin Georgescu, adus în arestul central al Poliției – 29 septembrie 2026 | Sursa foto: Mediafax

În momentul în care au văzut mașina care îl aducea pe Georgescu în arest, mai mulți protestatari au încercat să rupă gardurile de protecție instalate de jandarmi, în încercarea de a se apropia de vehicul. Din imaginile surprinse, se vede și cum o femeie s-a aruncat în genunchi și a început să plângă.

Călin Georgescu, reținut de DIICOT și eliberat de Tribunalul București, cu o săptămână înainte să fie arestat preventiv

Pe 21 septembrie 2026, Călin Georgescu a fost reținut pentru 24 de ore de DIICOT, într-un dosar în care procurorii îl acuză de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Dosarul pornește de la plângerea unui om de afaceri care susține că a pierdut aproximativ 1,1 milioane de euro într-o schemă legată de obținerea unei finanțări pentru o afacere cu metale prețioase.

Comentarii 21
  • Domn IO

    Pentru cei care mai au neuroni functionali: Profetiile lui Sundar Singh, Baba Vanga si Gupta Swami sunt niste falsuri provenite dinspre MISA. Am spus-o inainte si dupa de alegerile prezidentiale din noiembrie 2024: CALIN GEORGESCU nu va ajunge presedintele Romaniei, deoarece ESTE UN IMPOSTOR. Totodata, am denuntat asa-zile preziceri ale celor trei pomeniti la inceput, precum si previziunile a tot felul de astrologi, parapsihologi despre cel ales sa ridice Romania. El va veni din strainatate, dar nu se va naste departe de tara, si isi va incepe misiunea in Bucovina, dar dupa ce un ales al Dumnezeu il va recunoaste. Cand acest calugar va anunta public ca el este alesul, atunci va incepe ascensiunea sa. El va veni abia atunci cand poporul va fi pregatit sa-l primeasca. Deocamdata, romanii ratacesc intre progresisti si asa-zisii suveranisti.

  • Tinca Ion

    Băi ficiori , dar pe Cristea de ce au arestat-o????????

  • Marius George

    Si voua ce va place sa tineti „prima pagina” cu el …

  • Axel W.

    Ar fi de plâns dacă n-ar fi de râs (sau invers).
    Dacă luăm istoria celor 30+ de ani de la mascarada din 1989, se poate constata un lucru pe cât de simplu, pe atât de tragic – pentru noi: NICIUNUL din cei ajunși la putere sau pe lângă ea, NICIUNUL din cei priviți ca fiind niște „oameni adevărați”, NICIUNUL din cei în care ștampilatorii-de-patru-ani și-au pus speranțele, NICIUNUL nu a fost și nu e curat din punct de vedere moral și legal.

    Lăsând la o parte ideologia (indiferent de natura ei) dacă îi iei la puricat pe toți nenorociții ăștia, nu există să nu le găsești niște tinichele cât China atârnate de cozile lor de jivine.
    Realitatea e că NICIUNL nu a avut și nu are nicio ppreocupare reală pentru România, iar „eroii”, indiferent de poziționarea lor politică/ideologică, au fost dintotdeauna trăitori într-o lume paralelă, doar a lor, de unde viermuiala plătitorilor de taxe și impozite se percepe ca un bâzâit surd de musculițe într-un borcan.

    Nu știu dacă Georgescu e sau nu vinovat, dar sunt curios să văd, în cazul în care va fi găsit vinovat, cum se va schimba atitudinea susținătorilor lui: vor lăsa nasul în jos și vor dispărea prin găurile de unde s-au târât (apropo, cine naiba îi plătește pe ăștia, că-mi închipui că nu și-au luat toți concedii) sau vor continua să urle ca descreierații că totul e o conspirație.

    Din punctul meu de vedere, tragedia nu e ce se întâmplă acum cu România, ci faptul că, indiferent unde te uiți, România e la cheremul unor clanuri interlope mult mai periculoase decât clanurile de prin Ferentari sau Rahova – măcar băieții ăia cu mușchii au un oarecare bun-simț în anumite situații. Cei de „sus” nu sunt altceva decât niște hiene ordinare.

    • Domn IO

      Problema e cu descreieratii gen Radu Gheorghe de mai sus, caruia propaganda i-a papat si ultimul neuron functional. Astia nu dispar, se transforma, conform axiomei lui Pastorel Teodoreanu: „Capitane, nu fi trist, Garda merge mai departe prin Partidul Comunist!”

  • Alec Alec

    Sistemul este disperat. Calin Georgescu este Presedintele ALES al Romaniei! ESTE SINGURUL ALES AL ROMANILOR CARE A VORBIT DESPRE LIBERTATE, DUPA DOMNUL CORNELIU COPOSU, CARE, DE ASEMENEA, A FOST VOTAT DE ROMANI! a fost ales cine le-a trebuit SA DISTRUGA ROMANIA PE COMISION DE BUZUNAR TRADATOR: TOVARASHU’ ILICI! DESTEAPTA-TE ROMANE!

    • Domn IO

      Sistemul care l-a creat pe Georgescu, ca si pe Simion, este disperat ca Guru nu va muta Ambasada la Ierusalim siu nu va manifesta zero toleranta fata de antisemitism, asa cum i-a promis lui Netanyahu! A-l face pe Georgescu succesorul lui Coposu e de porc. Guru a fost un turnator ordinar la SECU, ca si mama lui legionara care si-a turnat camarazii pentru a ramane la Ministerul Agriculturii, pe cand Seniorul a infundat puscaria pentru convingerile sale politice. Desteapta-te, romane!

    • Axel W.

      Nu vă mai luați după ce titrează publicația lui Roncea.
      „Sistemul” nu e disperat, ci se reorganizează, nu în beneficiul nostru.
      Georgescu nu e, ca retorică, nici mcar la nivelul lui Bivolaru, ăla cu pipi-la-pahar… nu vă supărați, dar scoteți-vă capul din pâcle.

      Și da, să-l compari pe Georgescu cu Coposu e muuult dincolo de penibil și irațional. Pe bune, e ca și cum ai compara un o râmă cu stația spațială…

      Unde aveți dreptate, e la faza cu Iliescu, dar adăugați lângă numele lui ale nume, ale tuturor celor care s-au perindat pe la putere din ’89 încoace.

      • Domn IO

        Bineinteles ca se reorganizeaza! Sfantul Iustin Parvu, pe care il tot citeaza aiurea basistul Victor Roncea, care este DOAR redactor sef, nu patronul AN, a si spus cand este momentul actiunii si cine este destinat sa ridice Romania, dar cine sa-l asculte?

  • Tinca Ion

    Onorată redacție cine-i acest Domn IO de răspunde el la toată lumea ? L-ați angajat cumva ? Mie îmi cenzurați comentariile dar acest …… Frânaru poate comenta ori cui și ori ce .

    • Domn IO

      Pentru ca stai prost cu logica si cu cei sapte ani de acasa! Eu doar comentez uneori aberatiile voastre, deopotriva ale georgistilor cat si ale progresistilor, nu raspund la intrebari nepuse. Si o fac pentru ca am cateva biblioteci in spate, nu sloganuri si lozinci invatate pe centurile de socializare.

    • Fortunatus Marius

      Este un pacient care mai face un ban în plus (probabil pădurar) când nu își ia medicamentele. Când un nebun e în fruntea țării, ce mai contează că pacienți ca „Domn IO” spun tot soiul de tâmpenii? Săracul, se manifestă și el cum poate.

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