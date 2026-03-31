Călin Georgescu se prezintă astăzi la secția de Poliție din Buftea pentru semnarea controlul judiciar

Călin Georgescu se prezintă astăzi la secția de Poliție din Buftea pentru semnarea controlul judiciar

Oana Zvobodă
Călin Georgescu se prezintă astăzi la secția de Poliție din Buftea pentru semnarea controlul judiciar
Călin Georgescu se prezintă în această dimineață la secția de Poliție din Buftea pentru semnarea controlul judiciar, măsură care i-a fost prelungită săptămâna trecută, chiar de ziua sa.

 Geogescu se prezintă marți la secția de Poliție Buftea pentru semnarea controlului judiciar

Judecătoria Sectorului 1 a decis săptămâna trecută să prelungească măsura controlului judiciar în dosarul în care Georgescu este judecat pentru promovarea de idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe.

Călin Georgescu

Călin Georgescu

„Constată legalitatea şi temeinicia măsurii controlului judiciar, luată faţă de inculpatul Georgescu Călin, prin ordonan?a nr. 2226/221/P/2023/d1 din 26 februarie 2025 a procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, astfel cum a fost modificată ulterior. Menţine măsura preventivă a controlului judiciar fa?ă de inculpatul Georgescu Călin, până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 60 zile. În temeiul art. 242 C.proc. pen. respinge, ca neîntemeiată, cererea de revocare a măsurii preventive. În temeiul art. 275 alin. 3 C.proc.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 ore de la comunicare”, se arată în decizia instanţei, care nu este însă definitivă.

Fostul candidat la prezidențiale a fost trimis în judecată pe 2 iulie de Parchetul General, acuzat de promovarea în public a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de crime de război, precum şi de promovarea în public a ideilor, concepţiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe, în formă continuată (cinci acte materiale).

Călin Georgescu mai este jduecat și într-un alt dosar, pentru complicitate la tentativă de lovitură de stat. În acel caz, procurorii trebuie să decidă dacă menţin trimiterea in judecată cu excluderea unor declaratii, prin decizia judecătorilor, ori dacă reiau ancheta.

