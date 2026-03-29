Radu Miruță îi răspunde lui Călin Georgescu. Ce spune ministrul Apărării despre baza Kogălniceanu

Radu Miruță, ministrul Apărării, a vorbit la Antena 3 despre modul în care România gestionează conflictul din Iran. Acesta a comentat și declarațiile lui Călin Georgescu despre baza militară de la Mihail Kogălniceanu.

„Prin lipsă de dovezi, de argumente, Călin Georgescu folosește cuvinte cu sens foarte larg și le rostește foarte apăsat. Ce este la baza Mihail Kogălniceanu din Constanța crește capacitatea de descurajare din partea României. Acuz cu fermitate asfel de declarații iresponsabile din partea unui om cunoscut. Crești în credibilitate dacă spui cu subiect și predicat”, a declarat Miruță despre afirmațiile lui Călin Georgescu.

„Baza Kogălniceanu este cheia mizeriei din UE„, a precizat Călin Georgescu într-un interviu la Metropola TV. Acesta a mai dat de înțeles că anumite informații despre s-ar ascunde la baza militară vor ieși la iveală la sfârșit de aprilie.

Ce spune ministrul Apărării despre posibilitatea ca Iran să atace România

La întrebarea cu privire la posibilitatea ca Iran să atace România, Miruță a declarat că, momentan, nu există ipoteza unui astfel de scenariu.

„Nu avem informații care să ateste asta. Urmărim cum se desfășoară conflictul. Situația e una dinamică. Din datele pe care le avem nu avem astfel de indicii. Informațiile transmise de acolo au fost pe chestiuni politice și juridice. Nu a fost pronunțat cuvântul militar”, a declarat Radu Miruță.

„Scutul de la Deveselu este în alertă. Situația este în dinamică”

Ministrul Apărării a adăugat că situația din Orientul Mijlociu este în dinamică, iar România este în alertă.

„Nu există o intenție a Iranului de a ataca o țară NATO”

De asemenea, Miruță a afirmat că este „puțin probabil” ca Iran să atace un stat NATO.

„E puțin probabil. Credem că nu este o intenție a Iranului de a deschide un front cu NATO”, a declarat Miruță.

„Armata are scenarii pentru absolut orice”, a mai adăugat ministrul Apărării. „Nu este în momentul de față un grad de probabilitate relevant”, a precizat el.

„În România este un efect indirect cauzat de comerțul cu petrol din Strâmtorea Ormuz. S-a pus problema care este reacția țărilor în acest context. România, prin Nicușor Dan, a spus că se alătură altor țări, ca după terminarea conflictului, să elibereze Strâmtoarea Ormuz”, a mai adăugat Miruță.

FOTO: Mediafax

