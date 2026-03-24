Călin Georgescu a ajuns la sediul de poliție din Buftea pentru semnarea controlului judiciar

Călin Georgescu este așteptat astăzi, în jurul prânzului, la sediul poliției din Buftea pentru semnarea controlului judiciar. Vizita are loc la doar câteva zile după ce procesul de la Judecătoria Sectorului 1, unde este acuzat de propagandă legionară, a fost amânat pentru data de 28 aprilie.

În timp ce primul proces bate pasul pe loc, în cel de-al doilea dosar, aflat la Curtea de Apel București, judecătorii au decis deja că mai multe probe și declarații nu au fost obținute corect de către anchetatori, așa că le-au anulat.

Mai mulți susținători ai lui Călin Georgescu și-au anunțat prezența pentru a-l încuraja la semnarea controlului judiciar, la fel ca de fiecare dată. Printre aceștia se numără și vicepreședintele AUR pentru regiunea Dobrogea, care și-a confirmat prezența.

