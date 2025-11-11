Prima pagină » Știri politice » Carmen Uscatu spune că e presată să nu vorbească, după ce a dezvăluit incompatibilitatea vicepremierului lui Bolojan: „Sunt supusă unor presiuni arbitrare de a nu vorbi în public despre momentul în care ne aflăm”

Carmen Uscatu spune că e presată să nu vorbească, după ce a dezvăluit incompatibilitatea vicepremierului lui Bolojan: „Sunt supusă unor presiuni arbitrare de a nu vorbi în public despre momentul în care ne aflăm”

11 nov. 2025, 21:17, Știri politice

Carmen Uscatu, co-fondatoarea Asociaţiei „Dăruieşte Viaţă”, revine cu o postare în care afirmă că este presată să nu mai vorbească în public, după ce a dezvăluit incompatibilitatea vicepremierului lui Bolojan, Oana Gheorghiu.

„Acum, sunt supusă unor presiuni arbitrare de a nu vorbi în public despre momentul în care ne aflăm, deși mai mult ca oricând avem nevoie de curaj, claritate și transparență.

Am promis un spital. L-am făcut. Am rămas mereu consecventă și loială acestei misiuni a Asociației Dăruiește Viață.
Acum suntem o organizație non-guvernamentală confruntată cu o situație fără precedent în România: o incompatibilitate de roluri pe care Oana le indeplineste simultan, ca membru în organizația non-guvernamentală Dăruieste Viață și membru în Guvernul Romaniei. Despre acest adevăr am vorbit transparent în ultimele zile, înfruntând ostilitatea din jurul nostru.
Oana va fi cel mai bun Viceprim-Ministru al României. Dar, în același timp, sper să aibă înțelepciunea de a asculta interesul legitim al organizației noastre.
Dăruiește Viată trebuie să rămână o asociație independentă și o voce legitimă în societatea civilă, o organizație complet decuplată de exercitarea puterii pe care ea a ales-o„, spune Uscatu.

Ea a adăugat că Oana Gheorghiu nu a consultat-o înainte de a lua decizia să intre în Guvernul României. Vicepremierul Oana Gheorghiu a reacţionat spunând că nu există nicio interferenţă între atribuţiile sale în guvern şi activitatea asociaţiei. „Respect întru totul legislaţia. (…). Statutul meu este 100% conform legii”, afirmă Gheorghiu, adăugând că speră ca declaraţia partenerei sale să nu fie o încercare de a o înlătura din cadrul ONG, ci doar „o neînţelegere”.

„Oamenii încă nu ne pot percepe separat. Noi însă acum avem roluri diferite”

„Oamenii încă nu ne pot percepe separat. Noi însă acum avem roluri diferite. Una dintre noi a ales să apere drepturile şi interesele cetăţenilor în guvern, iar cealaltă a rămas să apere interesele oamenilor în asociaţia «Dăruieşte Viaţă». Decizia Oanei însă a pus asociaţia într-o situaţie vulnerabilă pe care i-am comunicat-o Oanei şi anterior.

Nu este o incompatibilitate care să nu fie legală, este dreptul ei legal de a fi membru în Guvernul României, de a fi pe o asemenea pozitie, este, de asemenea, dreptul ei legal de a rămâne şi membru într-o ONG cu drept de vot. Este însă o incompatibilitate pe care a creat-o în faţa celor care susţin Asociaţia Dăruieşte Viaţă, în faţa celor care ne-au ajutat să construim un asemenea proiect măreţ, în faţa sponsorilor”, a declarat, marţi, la Digi 24, Carmen Uscatu.

Co-fondatoarea „Dăruieşte Viaţă” a explicat că în contractele anterioare au semnat, către anumiţi sponsori, declaraţii prin care spun că un membru al organizaţiei nu este şi membru în Guvern.

„Au fost sponsori care după anunţul pe care Oana l-a făcut ne-au scris să ne întrebe dacă mai are vreun drept de decizie în asociaţie. Şi da, Oana are drept de decizie, pentru că Adunarea Generală este organul suprem de decizie al organizaţiei. Eu nu am nimic de ascuns şi a trebuit să spun sponsorilor acest lucru care, menţionez încă o dată, nu este ilegal, însă pe partea de compliance aceşti sponsori trebuie să-şi calculeze un risc şi e posibil ca ei să nu ne mai sponsorizeze în viitor, datorită acestui risc pe care şi-l asumă”, a precizat Carmen Uscatu

„Întotdeauna când un membru al unei ONG devine membru în Guvern, devine ministru etc, el se retrage din toate rolurile pe care le are în ONG, pentru că este considerat un conflict de interese. În societăţile democratice acest lucru se întâmplă implicit”, a punctat Uscatu.

Carmen Uscatu a precizat că se aşteaptă ca în viitor unii sponsori să-şi retragă donaţiile din această cauză.

„E posibil să se întâmple asta. Am discuţii cu sponsorii, le-am comunicat şi sponsorilor, şi donatorilor noştri că voi veni cu un plan care să asigure independenţa organizaţiei, să asigure o guvernanţă corporativă, acea guvernanţă prin care riscurile sunt diminuate, prin care comunicăm exact cum se iau deciziile în organizaţie şi lucruri de felul acesta, absolut normale pentru o societate democrată”, a mai spus Carmen Uscatu.

