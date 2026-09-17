Prima pagină » Știri politice » Căsătoriile forțate vor fi sancționate penal. Senatoarea Victoria Stoiciu transmite că așteaptă promulgarea legii. „Nu există tradiție care să justifice căsătoria unui copil”

Căsătoriile forțate vor fi sancționate penal. Senatoarea Victoria Stoiciu transmite că așteaptă promulgarea legii. „Nu există tradiție care să justifice căsătoria unui copil”

Căsătoriile forțate vor fi sancționate penal. Senatoarea Victoria Stoiciu transmite că așteaptă promulgarea legii. „Nu există tradiție care să justifice căsătoria unui copil”
Sursa: Facebook Victoria Stoiciu
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Senatoarea Victoria Stoiciu și-a anunțat sprijinul pentru proiectul de lege privind căsătoria forțată. Aceasta a transmis un mesaj pe Facebook, în care susține că a semnat proiectul și că așteaptă cu nerăbdare ca acesta să fie promulgat de președinte. Căsătoria forțată și constrângerea unei persoane să trăiască într-o relație asemănătoare căsătoriei vor fi incriminate explicit în Codul penal, potrivit proiectului adoptat miercuri, 16 septembrie, de Parlament.

Sondaj Gândul

Pe cine crezi că va desemna Nicușor Dan pentru funcția de premier?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Victoria Stoiciu a transmis că a semnat proiectul de lege care incriminează căsătoria forțată

Senatoarea Victoria Stoiciu a transmis un mesaj pe pagina ei de Facebook în care a salutat adoptarea de către Parlament a proiectului de lege cu privire la incriminarea explicită a căsătoriilor forțate. Victoria Stoiciu a precizat că a semnat și a susținut, alături de alți parlamentari proiectul. Ea a subliniat că, atunci când victimele unui astfel de abuz sunt copii, pedepsele sunt mai mari.

„Am semnat și susținut, alături de alți parlamentari și parlamentare, proiectul de lege care incriminează explicit forțarea unei persoane să se căsătorească. Atunci când victimele unui astfel de abuz sunt copii, pedespele sunt, desigur, mai mari. Probabil pare incredibil, dar Codul Penal nu incrimina explicit astfel de abuzuri”, a transmis senatoarea.

Victoria Stoiciu spune că așteaptă să fie promulgată de Nicușor Dan

Victoria Stoiciu a mai afirmat că nu există „tradiție” sau „normă culturală” care să poată justifica o astfel de situație. Din punctul ei de vedere a fost din totdeauna un abuz, iar acum legea îl numește asa.

„Nu există „tradiție” care să justifice căsătoria unui copil. Nu există „normă culturală” care să justifice violarea copilăriei. Există doar abuz — și de azi, legea îl numește așa”, a precizat aceasta.

Senatoarea le-a mulțumit ONG-urilor care au dus această luptă timp de mai mulți ani și au contribuit la adoptarea legii.

În încheiere, Victoria Stoiciu a transmis că următorul pas îi revine președintelui și că așteaptă promulgarea legii cât mai repede, subliniind că „copiii au așteptat deja prea mult”.

„Mulțumesc ONG-urilor care au dus această luptă ani de zile și au făcut posibilă legea asta. Acum e rândul Președintelui. Aștept promulgarea cât mai repede — copiii au așteptat deja prea mult”, și-a încheiat mesajul Victoria Stoiciu.

Diana Buzoianu spune că proiectul de lege urmărește protejarea în special a femeilor

Diana Buzoianu, unul dintre inițiatorii propunerii, a precizat ieri, 16 septembrie, că noile prevederi urmăresc protejarea în special a fetelor și femeilor obligate de familie să intre în astfel de relații. Proiectul a fost inițiat cu aproximativ un an în urmă și a beneficiat, potrivit Dianei Buzoianu, de susținerea unor parlamentari USR, PNL, PSD și UDMR, precum și a mai multor organizații ale societății civile.

„Căsătoriile forțate vor fi sancționate cu închisoarea! Astăzi, Parlamentul a votat proiectul de lege pe care l-am inițiat, alături de parlamentari USR, PNL, PSD, UDMR, cu sprijinul societății civile. Pe scurt: includem în codul penal infracțiunea expresă pentru căsătoriile forțate. Astăzi, Parlamentul a votat ceva ce ar trebui să fie de la sine înțeles: că nicio fată, niciun băiat nu poate fi proprietatea familiei, că nu poate fi constrânsă sau constrâns la o căsătorie pe care nu o vrea.

Am inițiat acest proiect acum aproximativ un an pentru că există prea multe fete și femei care sunt forțate să intre în căsătorii sau relații asemănătoare căsătoriei. Niciun stat sănătos nu poate să privească în altă parte. Prin această lege, căsătoria și conviețuirea forțată sunt definite și sancționate cu închisoarea”, a scris ministra pe pagina sa de Facebook.

Câți ani de închisoare riscă abuzatorii

Dacă sunt implicați tineri cu vârsta sub 16 ani, pedeapsa cu închisoarea este între doi și șapte ani. În cazul în care sunt implicate persoane cu vârsta mai mare de 16 ani, pedeapa  este între unu și cinci ani. Aceste pedepse se pot majora dacă victima se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului și dacă faptuitorul are asupra sa arme sau substanțe care pot pune în pericol viața sau sănătatea victimei.

Legea a trecut cu o majoritate de 180 de voturi „pentru”, 61 de voturi „împotrivă”, iar 15 s-au abținut. Legea intră în vigoare aba după ce este votată de președinte.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Gheorghe Piperea spune, pe surse, pe cine ar propune Nicușor Dan pentru funcția de premier: „În proporție substanțială, ne îndreptăm către alegeri anticipate”
16:44
Gheorghe Piperea spune, pe surse, pe cine ar propune Nicușor Dan pentru funcția de premier: „În proporție substanțială, ne îndreptăm către alegeri anticipate”
FLASH NEWS Alexandru Nazare anunță deblocarea a peste 2 miliarde de lei pentru plăți urgente în Sănătate
16:37
Alexandru Nazare anunță deblocarea a peste 2 miliarde de lei pentru plăți urgente în Sănătate
FLASH NEWS Vicepremierul Oana Gheorghiu stabilește standarde pentru viitorul guvern: „principiile pe care s-a bazat guvernarea lui Ilie Bolojan”
16:36
Vicepremierul Oana Gheorghiu stabilește standarde pentru viitorul guvern: „principiile pe care s-a bazat guvernarea lui Ilie Bolojan”
REACȚIE Ponta spune pe cine ar propune premier dacă ar fi în locul lui Nicușor Dan: „Șah-mat!”
16:03
Ponta spune pe cine ar propune premier dacă ar fi în locul lui Nicușor Dan: „Șah-mat!”
EXCLUSIV Dan Dungaciu, detalii în exclusivitate despre discuțiile de la Cotroceni: „Am dat argumente pentru anticipate și acestea au fost receptate / Oricine va fi desemnat azi, nu va trece / Nu am primit nicio invitație de a intra la guvernare” Ce le-a răspuns Nicușor Dan celor de la AUR
15:48
Dan Dungaciu, detalii în exclusivitate despre discuțiile de la Cotroceni: „Am dat argumente pentru anticipate și acestea au fost receptate / Oricine va fi desemnat azi, nu va trece / Nu am primit nicio invitație de a intra la guvernare” Ce le-a răspuns Nicușor Dan celor de la AUR
FLASH NEWS Crin Antonescu anunță varianta de premier care ar avea șanse mari să treacă de Parlament. Ce îi propune lui Nicușor Dan
15:10
Crin Antonescu anunță varianta de premier care ar avea șanse mari să treacă de Parlament. Ce îi propune lui Nicușor Dan
Mediafax
Păcatul financiar al Europei: Cine este noul „bolnav” care îngroapă continentul în datorii
Digi24
Reacția Chinei, după ce Congresul SUA a adoptat noi sancțiuni draconice împotriva Rusiei
Cancan.ro
Am obținut BILETUL DE ADIO lăsat de fostul general Dorin Ioniță! 12 pagini de mesaje cutremurătoare
Prosport.ro
Simona Halep, cadou pentru Cătălin Botezatu: „Te iubesc pentru tot”
Adevarul
După Germania, vine valul MAGA și în România? Profesor din SUA: „Populismul nu se învinge prin etichetarea alegătorilor drept ignoranți”
Mediafax
De la rezident la furnizor: povestea bacăniei ardelenești care a schimbat weekend-urile din Cosmopolis
Click
Final tragic pentru căutările lui Noah, copilul de 3 ani dispărut dintr-un parc din Suffolk
Digi24
Ponta se propune premier, după întâlnirea cu N. Dan: Când veneam aici și era președinte Băsescu nu beam niciodată apă, că mi-era frică
Cancan.ro
Amanta i-ar fi fost INFIDELĂ lui Dorin Ioniță. L-a ÎNȘELAT cu cine se aștepta mai puțin
Ce se întâmplă doctore
Poți să recunoști tânărul chipeș din imagine? Astăzi este un bucătar celebru în România. A dezvăluit fanilor o fotografie rară din anii ’80
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Problemele de proiectare ale sensurilor giratorii din România: „Avem giratorii unde pot intra și cu 100km/h. Deci ăla nu-mi calmează nimic”
Descopera.ro
Care este diferența dintre aurora boreală și aurora australă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă e nemulțumit de mâncarea de la restaurant
Descopera.ro
De ce papagalilor le place să se certe?
Mediafax Italia
IMAGINI INCREDIBILE! Încăierare violentă pe un vas de croazieră. Un turist, internat în stare gravă
Mediafax Spania
Anunțul de ultimă oră. SERVICIUL MILITAR REVINE?! Ce se întâmplă, de fapt, cu tinerii din Spania, născuți în 2008
FLASH NEWS Premierul Japoniei, Sanae Takaichi, își remaniază guvernul. Miniștrii-cheie rămân în funcții
16:36
Premierul Japoniei, Sanae Takaichi, își remaniază guvernul. Miniștrii-cheie rămân în funcții
FLASH NEWS Un adolescent român în vârstă de 16 ani a fost reținut de polițiștii austrieci pentru tâlhărie. Asupra lui s-au găsit droguri și bani falși
16:36
Un adolescent român în vârstă de 16 ani a fost reținut de polițiștii austrieci pentru tâlhărie. Asupra lui s-au găsit droguri și bani falși
FLASH NEWS Alexandru Rogobete, discuții cu oficiali americani și specialiști din sănătate despre modernizarea sistemului medical din România: „Avem nevoie de investiții, tehnologie și parteneriate serioase”
16:34
Alexandru Rogobete, discuții cu oficiali americani și specialiști din sănătate despre modernizarea sistemului medical din România: „Avem nevoie de investiții, tehnologie și parteneriate serioase”
AGRICULTURĂ Subvenții APIA restante: când ar putea ajunge banii la fermieri? Sumele sunt cuprinse între 50 și 110 euro pe hectar
16:18
Subvenții APIA restante: când ar putea ajunge banii la fermieri? Sumele sunt cuprinse între 50 și 110 euro pe hectar
FLASH NEWS România importă masiv carburanți, deși are rafinării. Deficitul pentru țiței și produse petroliere rafinate a ajuns la 2,52 miliarde de euro în 2026
15:57
România importă masiv carburanți, deși are rafinării. Deficitul pentru țiței și produse petroliere rafinate a ajuns la 2,52 miliarde de euro în 2026
INEDIT După un deceniu și jumătate, un sirian și-a recuperat biblioteca pe care a zidit-o de teama regimului lui Bashar al-Assad
15:52
După un deceniu și jumătate, un sirian și-a recuperat biblioteca pe care a zidit-o de teama regimului lui Bashar al-Assad

Cele mai noi

Trimite acest link pe