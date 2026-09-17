Senatoarea Victoria Stoiciu și-a anunțat sprijinul pentru proiectul de lege privind căsătoria forțată. Aceasta a transmis un mesaj pe Facebook, în care susține că a semnat proiectul și că așteaptă cu nerăbdare ca acesta să fie promulgat de președinte. Căsătoria forțată și constrângerea unei persoane să trăiască într-o relație asemănătoare căsătoriei vor fi incriminate explicit în Codul penal, potrivit proiectului adoptat miercuri, 16 septembrie, de Parlament.

Sondaj Gândul Pe cine crezi că va desemna Nicușor Dan pentru funcția de premier? Sorin Grindeanu

Siegfried Mureșan

Victor Ponta

Kelemen Hunor

Alexandru Nazare

Luca Niculescu Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Victoria Stoiciu a transmis că a semnat proiectul de lege care incriminează căsătoria forțată

Senatoarea Victoria Stoiciu a transmis un mesaj pe pagina ei de Facebook în care a salutat adoptarea de către Parlament a proiectului de lege cu privire la incriminarea explicită a căsătoriilor forțate. Victoria Stoiciu a precizat că a semnat și a susținut, alături de alți parlamentari proiectul. Ea a subliniat că, atunci când victimele unui astfel de abuz sunt copii, pedepsele sunt mai mari.

„Am semnat și susținut, alături de alți parlamentari și parlamentare, proiectul de lege care incriminează explicit forțarea unei persoane să se căsătorească. Atunci când victimele unui astfel de abuz sunt copii, pedespele sunt, desigur, mai mari. Probabil pare incredibil, dar Codul Penal nu incrimina explicit astfel de abuzuri”, a transmis senatoarea.

Victoria Stoiciu spune că așteaptă să fie promulgată de Nicușor Dan

Victoria Stoiciu a mai afirmat că nu există „tradiție” sau „normă culturală” care să poată justifica o astfel de situație. Din punctul ei de vedere a fost din totdeauna un abuz, iar acum legea îl numește asa.

„Nu există „tradiție” care să justifice căsătoria unui copil. Nu există „normă culturală” care să justifice violarea copilăriei. Există doar abuz — și de azi, legea îl numește așa”, a precizat aceasta.

Senatoarea le-a mulțumit ONG-urilor care au dus această luptă timp de mai mulți ani și au contribuit la adoptarea legii.

În încheiere, Victoria Stoiciu a transmis că următorul pas îi revine președintelui și că așteaptă promulgarea legii cât mai repede, subliniind că „copiii au așteptat deja prea mult”.

„Mulțumesc ONG-urilor care au dus această luptă ani de zile și au făcut posibilă legea asta. Acum e rândul Președintelui. Aștept promulgarea cât mai repede — copiii au așteptat deja prea mult”, și-a încheiat mesajul Victoria Stoiciu. Diana Buzoianu spune că proiectul de lege urmărește protejarea în special a femeilor

Diana Buzoianu, unul dintre inițiatorii propunerii, a precizat ieri, 16 septembrie, că noile prevederi urmăresc protejarea în special a fetelor și femeilor obligate de familie să intre în astfel de relații. Proiectul a fost inițiat cu aproximativ un an în urmă și a beneficiat, potrivit Dianei Buzoianu, de susținerea unor parlamentari USR, PNL, PSD și UDMR, precum și a mai multor organizații ale societății civile. „Căsătoriile forțate vor fi sancționate cu închisoarea! Astăzi, Parlamentul a votat proiectul de lege pe care l-am inițiat, alături de parlamentari USR, PNL, PSD, UDMR, cu sprijinul societății civile. Pe scurt: includem în codul penal infracțiunea expresă pentru căsătoriile forțate. Astăzi, Parlamentul a votat ceva ce ar trebui să fie de la sine înțeles: că nicio fată, niciun băiat nu poate fi proprietatea familiei, că nu poate fi constrânsă sau constrâns la o căsătorie pe care nu o vrea. Am inițiat acest proiect acum aproximativ un an pentru că există prea multe fete și femei care sunt forțate să intre în căsătorii sau relații asemănătoare căsătoriei. Niciun stat sănătos nu poate să privească în altă parte. Prin această lege, căsătoria și conviețuirea forțată sunt definite și sancționate cu închisoarea”, a scris ministra pe pagina sa de Facebook.

Câți ani de închisoare riscă abuzatorii

Dacă sunt implicați tineri cu vârsta sub 16 ani, pedeapsa cu închisoarea este între doi și șapte ani. În cazul în care sunt implicate persoane cu vârsta mai mare de 16 ani, pedeapa este între unu și cinci ani. Aceste pedepse se pot majora dacă victima se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului și dacă faptuitorul are asupra sa arme sau substanțe care pot pune în pericol viața sau sănătatea victimei.

Legea a trecut cu o majoritate de 180 de voturi „pentru”, 61 de voturi „împotrivă”, iar 15 s-au abținut. Legea intră în vigoare aba după ce este votată de președinte.