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Mesajul transmis de Ambasada Ucrainei după închiderea unei clase cu predare în limba română la o școală din regiunea Odesa

Olga Borșcevschi
Mesajul transmis de Ambasada Ucrainei după închiderea unei clase cu predare în limba română la o școală din regiunea Odesa
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Ambasada Ucrainei în România transmite, joi, că face verficări în cazul situaţiei dintr-o şcoală din Orlivka, regiunea Odesa, cu predare în limba română, care ar fi fost închisă la scurt timp de la începerea cursurilor, subliniind că va prezenta ulterior rezultatele acestora. După numeroase demersuri, clasa a fost deschisă la 1 septembrie, dar închisă patru zile mai târziu.

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„În legătură cu diseminarea în spaţiul public al României a unor postări referitoare la asigurarea drepturilor educaţionale ale minorităţii naţionale române din Ucraina, Ambasada informează că, în prezent, instituţiile ucrainene competente stabilesc toate circumstanţele privind situaţia dintr-o instituţie de învăţământ din localitatea Orlivka, regiunea Odesa, Ucraina. După stabilirea acestor circumstanţe, va fi prezentată reacţia corespunzătoare”, anunţă, joi, Ambasada Ucrainei la Bucureşti.

De asemenea, reprezentanţii ambasadei consideră „nefondate tentativele unor persoane de a alimenta emoţiile negative în jurul acestei situaţii, punând sub semnul întrebării, în ansamblu, politica Ucrainei în domeniul asigurării drepturilor minorităţilor naţionale”.

„Statul nostru rămâne dedicat respectării angajamentelor internaţionale asumate în contextul respectării drepturilor – inclusiv a celor educaţionale – ale minorităţilor naţionale (comunităţilor) din Ucraina. Progresul semnificativ în acest domeniu pe parcursul ultimilor ani dificili a fost evaluat şi recunoscut în mod corespunzător de Uniunea Europeană şi de statele noastre partenere. În pofida provocărilor complexe de securitate generate de războiul de agresiune al rusiei, Ucraina asigură în mod corespunzător procesul educaţional în limbile minorităţilor naţionale, inclusiv pentru minoritatea naţională (comunitatea) română, susţinând funcţionarea unei reţele extinse de instituţii de învăţământ cu predare în limba română. În special, numai în regiunea Cernăuţi funcţionează 63 de instituţii de învăţământ cu predare în limba română”, se mai arată în mesajul Ambasadei.

Reacția Ministerului Afacerilor Externe din România (MAE)

Potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe, autoritățile române au luat deja legătura cu cele de la Kiev pentru găsirea unei soluții care să permită copiilor etnicilor români din Orlivka să studieze în limba română.

„Ministerul Afacerilor Externe a fost informat despre situația clasei I cu predare în limba română din Cartal (Orlivka) și a întreprins demersuri atât la București, cât și la Kiev pentru clarificarea situației și identificarea unei soluții care să permită continuarea instruirii în limba română.

Deschiderea clasei respective s-a realizat în urma demersurilor Consulatului General al României la Odesa pe lângă autoritățile ucrainene, în baza existenței de solicitări specifice în acest sens din cadrul comunității românești locale”, precizează MAE.

Garanțiile președintelui Zelenski

După vizita lui Volodimir Zelenski la București, în martie anul acesta, președintele Nicușor Dan a anunțat că a primit garanții de la președintele Ucrainei legate de continuarea funcționării școlilor în limba română și respectarea drepturilor minorității române.

De asemenea, cu prilejul vizitei în România, Volodimir Zelenski a semnat un decret privind instituirea Zilei Limbii Române în Ucraina.

Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski (S) si presedintele Romaniei, Nicusor Dan (D), semneaza parteneriatul strategic dintre Romania si Ucraina la Palatul Cotroceni, in Bucuresti, joi, 12 martie 2026.ALEXANDRU NECHEZ / MEDIAFAX FOTO

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