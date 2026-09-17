Crin Antonescu îl indică pe Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, drept o variantă pentru funcția de premier. Fostul lider PNL susține că Nazare ar putea obține sprijinul PSD, UDMR, minorităților și al unor parlamentari. Crin Antonescu estimează că ar avea șanse de 75%-80% să treacă de Parlament. El a declarat că nu știe ce va face președintele Nicușor Dan, în continuare, însă el crede că șeful statului ar fi trebuit să numească premierul deja de câteva luni.

Vă reamintim că azi, 17 septembrie, Nicușor Dan a discutat cu partidele pentru desemnarea premierului. Vezi AICI informațiile. Atât în timpul, cât și după aceste discuții, mai multe figuri politice au oferit reacții publice cu privire la desemnarea unui nou prim-ministru. Printre acestea se numără și Crin Antonescu, fost lider al PNL.

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Antonescu: „Alexandru Nazare este o propunere care se detașează de toate celelalte variante posibile”

Crin Antonescu spune că Nicușor Dan ar trebui să-l desemneze pe Alexandru Nazare premier. El susține că ar trebui să anunțe ferm că, dacă Guvernul nu trece de Parlament, se ajunge la alegeri anticipate. Fostul lider liberal consideră că situația politică trebuie rezolvată rapid, fără alte amânări.

„Eu nu știu ce va face președintele Nicușor Dan. Eu vă pot spune, dacă doriți, ceea ce cred că ar trebui să facă președintele Nicușor Dan. Și, de altfel, paranteză fie spus, trebuia să facă asta de acum trei luni. Trebuie să-l vedem pe Alexandru Nazare, afirmând în același timp foarte ferm, foarte credibil și foarte serios că, dacă această propunere a doua nu trece în Parlament, mergem la alegeri anticipate.

De ce? Cred că nu cred că noi ne mai putem permite, sau domniile lor își mai pot permite României, experimente, aventuri, încercări și, în orice caz, tergiversări, amânări. Această situație trebuie rezolvată în luna mai. Noi suntem la mijlocul lunii septembrie, în a doua jumătate deja a lunii septembrie. Alexandru Nazare este o propunere care se detașează de toate celelalte variante posibile. O foarte bună variantă, pentru că are continuitate”, spune Crin Antonescu.

„Dacă face ceea ce am spus mai devreme, atunci acest Guvern are șanse de 75%-80% să treacă”

Crin Antonescu susține că ministrul Finanțelor cunoaște agențiile de rating, băncile, creditorii României și instituțiile europene. El mai consideră că desemnarea lui Nazare ar putea ajuta România să depășească actuala criză. Potrivit acestuia, un astfel de Guvern ar avea șanse de 75%-80% să treacă de Parlament.

„Alexandru Nazare este un om care, în calitatea sa de ministru de Finanțe, chiar în guvernul în funcție, dar și mai înainte, în finanțe și în alte situații, are legătura la zi, ca să spun așa. Cunoaște agențiile de rating, băncile, creditorii României, instituțiile europene și, în general, toți factorii externi de care România depinde, din păcate, în acest moment.

Asta cred că trebuie să facă Nicușor Dan, asta cred că este o formulă care reușește și va da o gură de oxigen României, în această criză în care se află. (…) Dacă face ceea ce am spus mai devreme, atunci acest Guvern are șanse de 75%-80% să treacă”, a spus Crin Antonescu, la Antena 3 CNN.

Crin Antonescu susține că Alexandru Nazare ar putea avea sprijinul PSD, PNL și UDMR. Potrivit acestuia, susținerea ar veni și din partea minorităților naționale și a parlamentarilor care nu vor alegeri anticipate.

Sursă foto: Mediafax Foto / colaj Gândul