Cătălin Drulă se confruntă cu el însuși în lupta internă a USR pentru candidatura la Primăria București. Dezbaterea Drulă vs. Drulă are loc la ora 19:00, se anunță într-un email intern al USR

30 oct. 2025, 18:42, Știri politice
Un email intern al USR arată că joi seară are loc o dezbatere între candidații USR din cursa internă pentru candidatura la Primăria Capitalei. În informare se arată însă că „întrucât doar Cătălin Drulă s-a înscris în această competiție internă, dezbaterea de astăzi va avea loc doar cu el”.

Drulă și-a anunțat intenția de a candida la Primăria Capitalei încă din vară.

Emailul trimis membrilor USR în după-amiaza de joi:

Dezbatere privind candidatura USR la Primăria Generală – astăzi, ora 19:00
De la: USR Bucuresti
Primit la: 30 octombrie 2025 12:25

Dragi colegi,

Avem plăcerea de a vă invita la dezbaterea organizată pentru candidații înscriși în cursa internă USR București pentru desemnarea candidatului la Primăria Generală a Municipiului București.

Întrucât doar Cătălin Drulă s-a înscris în această competiție internă, dezbaterea de astăzi va avea loc doar cu el.

Evenimentul va avea loc astăzi, 30 octombrie, la ora 19:00, pe platforma Zoom.

