Nicușor Dan, mesaj în ziua de Crăciun: „Să ne recăpătăm forța unei națiuni conștientă de identitatea sa și hotărâtă”

Nicușor Dan, președintele României, a transmis un mesaj cu ocazia sărbătorilor de iarnă. În sfânta zi de Crăciun, șeful statului amintește de magia zilei, de momentele petrecute alături de cei dragi, precum și de sentimentul de „acasă”.

„Nașterea lui Hristos este pentru noi, creștinii, sărbătoarea speranței, a luminii și a adevărului credinței. Oriunde ne-am afla, Crăciunul ne amintește de acasă, de magia copilăriei și ne readuce mai aproape de esența valorilor care dau sens vieții noastre.

Momentele petrecute în familie și bucuria de a-i avea aproape pe cei dragi sunt cele mai prețioase daruri, pe care, în tumultul vieții de zi cu zi, riscăm uneori să nu le apreciem atât de mult pe cât ar trebui.

În aceste zile speciale, să ne regăsim liniștea sufletească, puterea de a fi mai buni, mai înțelepți și mai înțelegători pentru ca, împreună, să ne recăpătăm forța unei națiuni conștientă de identitatea sa și hotărâtă să îşi construiascä viitorul cu încredere.

Vă doresc tuturor un Crăciun binecuvântat!”, a notat Nicușor Dan pe Facebook, în urmă cu puțin timp.

