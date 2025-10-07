Prima pagină » Știri politice » “Decizia CCR are caracterul unei LOVITURI DE STAT/ CCR a distrus democrația”, asta scria Ludovic Orban, proaspăt numit consilier prezidențial, în ziua în care CCR decidea ANULAREA alegerilor. Cerea chiar anchetarea judecătorilor

“Decizia CCR are caracterul unei LOVITURI DE STAT/ CCR a distrus democrația”, asta scria Ludovic Orban, proaspăt numit consilier prezidențial, în ziua în care CCR decidea ANULAREA alegerilor. Cerea chiar anchetarea judecătorilor

07 oct. 2025, 11:29, Știri politice
“Decizia CCR are caracterul unei LOVITURI DE STAT/ CCR a distrus democrația”, asta scria Ludovic Orban, proaspăt numit consilier prezidențial, în ziua în care CCR decidea ANULAREA alegerilor. Cerea chiar anchetarea judecătorilor

Fostul premier al României și lider PNL, Ludovic Orban, proaspăt numit consilier pentru politică internă al președintelui Nicușor Dan, scria într-o postare pe rețelele sociale din 6 decembrie 2024, ZIUA ANULĂRII ALEGERILOR, că decizia CCR are „caracterul unei lovituri de stat”.

Mai mult, noul consilier al președintelui cerea atunci ca cei nouă judecători ai Curții Constituționale să fie anchetați penal de Parchet.

„Decizia de astăzi a CCR are caracterul unei lovituri de stat! Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție ar trebui să se autosesizeze și să declanșeze o anchetă penală contra judecătorilor CCR”, scria Ludovic Orban.

Ludovic Orban: CCR a distrus democrația

Tonul era departe de cel diplomatic, iar actualul consilier prezidențial îi numea pe judecătorii Curții „indivizi care au distrus democrația”.

„CCR a distrus democrația din România! 9 indivizi care ocupă vremelnic funcțiile de judecători ai Curții Constituționale au anulat complet abuziv actul de voință al cetățenilor români, care și-au exprimat opțiunile prin votul acordat candidaților în turul 1 al alegerilor prezidențiale.

Culmea, aceeași Curte Constituțională care validase luni turul 1. După ce a dispus în primă fază renumărarea voturilor, validarea fiind decisă înainte de finalizarea procesului de renumărare”.

Sursa: Facebook/ Ludovic Orban

Candidatul retras, consilier devenit

La acel moment, Ludovic Orban se retrasese din cursa pentru alegerile prezidențiale, ulterior anulate, în favoarea Elenei Lasconi. Anunțul fusese făcut chiar într-o dezbatere televizată la Digi24.

În baza acestui precedent, putem să ne așteptăm ca orice alegere făcută de cetățenii români să fie anulată. Adică putem să ajungem în situația în care CCR nu va mai pofti să se aleagă vreun președinte în România”, mai spunea Ludovic Orban.

Sursa: Facebook/ Ludovic Orban

Foto colaj: Facebook/ Ludovic Orban

Citește și

ADMINISTRAȚIE În judeţul lui Bolojan, angajaţii publici din organigrame se transformă în „bunuri şi servicii”
12:44
În judeţul lui Bolojan, angajaţii publici din organigrame se transformă în „bunuri şi servicii”
POLITICĂ Ministerul Educației anunță că „onorează olimpicii internaționali”, după ce Daniel David spunea că aceștia „își pot da singuri o BURSĂ de merit”
11:20
Ministerul Educației anunță că „onorează olimpicii internaționali”, după ce Daniel David spunea că aceștia „își pot da singuri o BURSĂ de merit”
POLITICĂ Călin Georgescu a plecat de la poliţie: „Statalitatea României este în moarte clinică. Dictatura s-a instalat şi este nevoie de o nouă republică”
10:40
Călin Georgescu a plecat de la poliţie: „Statalitatea României este în moarte clinică. Dictatura s-a instalat şi este nevoie de o nouă republică”
SURSE Cristian Diaconescu și Luminița Odobescu, foști consilieri ai lui Nicușor Dan, vor fi trimiși ambasadori. Ce post i se pregătește lui Dacian Cioloș
10:39
Cristian Diaconescu și Luminița Odobescu, foști consilieri ai lui Nicușor Dan, vor fi trimiși ambasadori. Ce post i se pregătește lui Dacian Cioloș
POLITICĂ Curtea Constituţională ar putea amâna din nou pronunţarea în dosarul pensiilor magistraţilor – SURSE
10:22
Curtea Constituţională ar putea amâna din nou pronunţarea în dosarul pensiilor magistraţilor – SURSE
POLITICĂ Diana Buzoianu, despre criza APEI potabile de la Praid: „Este o poveste mincinoasă. Nu există nici măcar un singur blocaj”
09:32
Diana Buzoianu, despre criza APEI potabile de la Praid: „Este o poveste mincinoasă. Nu există nici măcar un singur blocaj”
Mediafax
S-a emis Cod Roșu pentru București și încă 5 județe. „Ciclonul” lovește Capitala la noapte și mâine
Digi24
ANM a actualizat prognoza: cod roșu de ploi puternice în București și în cinci județe. Cum va fi vremea în restul țării HARTĂ
Cancan.ro
COD ROȘU | 26 de ore de urgie atmosferică în România! Care sunt orașele afectate, potrivit meteorologilor ANM
Prosport.ro
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
Adevarul
De la bișniță la business. Șocul comerțului liber după ’90: „Românii nu înțelegeau libertatea prețurilor”
Mediafax
Se întoarce iarna adevărată. Iarna 2025/2026 ar putea fi cea mai rece din ultimii ani, experții avertizează asupra unei reveniri a frigului în Europa
Click
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Descoperire arheologică istorică în România, la Mănăstirea Neamț: Legenda spune că tunelul găsit acum e din vremea lui Ștefan cel Mare
Digi24
Avertisment fără precedent: Rusia și China „discută” atacarea NATO, transmite un comisar european. Când ar putea începe războiul
Cancan.ro
BREAKING | Analizele de laborator în cazul celor 7 copii care au murit la spitalul 'Sfânta Maria' din Iași sunt devastatoare
Ce se întâmplă doctore
Imagini spectaculoase cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cum s-a fotografiat bruneta: a încins atmosfera
observatornews.ro
Un bărbat cu studii în Finanţe a renunţat la viaţa privilegiată şi trăieşte pe stradă cu 14$ pe lună
StirileKanalD
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
KanalD
Anunț de ultimă oră! Se închid școlile în urma codului roșu de ploi torențiale. Care sunt județele afectate
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Mai are Poliția voie să-ți ridice mașina dacă e parcată jumătate pe trotuar? Reguli mai puțin știute din Codul Rutier 2025
Descopera.ro
Universul rămâne FĂRĂ forță? Ce se întâmplă cu spațiul cosmic
Evz.ro
Exclusiv. Bromania, detalii despre noul său film. Fanii vor fi surprinși
A1
Sacrificiul pe care l-a făcut Alina Puşcău pentru a putea participa la Asia Express. Ce a dezvăluit abia acum
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă bomba, la aproape un an de la moartea ei
RadioImpuls
Cauza morții lui Felix Baumgartner a fost stabilită! Ce s-a întâmplat, de fapt, cu iubitul Mihaelei Rădulescu în urmă cu trei luni?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă și amanta, în pat, pregătiți să treacă la treaba: – Iubito, sunt cuprins de remușcări!
Descopera.ro
Mașini electrice vs hibride: Care sunt diferențele reale și cum influențează decizia de cumpărare? (P)