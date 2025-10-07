“Decizia CCR are caracterul unei LOVITURI DE STAT/ CCR a distrus democrația”, asta scria Ludovic Orban, proaspăt numit consilier prezidențial, în ziua în care CCR decidea ANULAREA alegerilor. Cerea chiar anchetarea judecătorilor

Fostul premier al României și lider PNL, Ludovic Orban, proaspăt numit consilier pentru politică internă al președintelui Nicușor Dan, scria într-o postare pe rețelele sociale din 6 decembrie 2024, ZIUA ANULĂRII ALEGERILOR, că decizia CCR are „caracterul unei lovituri de stat”.

Mai mult, noul consilier al președintelui cerea atunci ca cei nouă judecători ai Curții Constituționale să fie anchetați penal de Parchet.

„Decizia de astăzi a CCR are caracterul unei lovituri de stat! Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție ar trebui să se autosesizeze și să declanșeze o anchetă penală contra judecătorilor CCR”, scria Ludovic Orban.

Ludovic Orban: CCR a distrus democrația

Tonul era departe de cel diplomatic, iar actualul consilier prezidențial îi numea pe judecătorii Curții „indivizi care au distrus democrația”.

„CCR a distrus democrația din România! 9 indivizi care ocupă vremelnic funcțiile de judecători ai Curții Constituționale au anulat complet abuziv actul de voință al cetățenilor români, care și-au exprimat opțiunile prin votul acordat candidaților în turul 1 al alegerilor prezidențiale. Culmea, aceeași Curte Constituțională care validase luni turul 1. După ce a dispus în primă fază renumărarea voturilor, validarea fiind decisă înainte de finalizarea procesului de renumărare”.

Candidatul retras, consilier devenit

La acel moment, Ludovic Orban se retrasese din cursa pentru alegerile prezidențiale, ulterior anulate, în favoarea Elenei Lasconi. Anunțul fusese făcut chiar într-o dezbatere televizată la Digi24.

„În baza acestui precedent, putem să ne așteptăm ca orice alegere făcută de cetățenii români să fie anulată. Adică putem să ajungem în situația în care CCR nu va mai pofti să se aleagă vreun președinte în România”, mai spunea Ludovic Orban.

Foto colaj: Facebook/ Ludovic Orban