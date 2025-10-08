Prima pagină » Știri politice » CCR judecă, miercuri, dosarul privind PENSIILE magistraților / Ce obiecte de neconstituționalitate sunt pe agenda ședinței

CCR judecă, miercuri, dosarul privind PENSIILE magistraților / Ce obiecte de neconstituționalitate sunt pe agenda ședinței

08 oct. 2025, 06:30, Știri politice
CCR judecă, miercuri, dosarul privind PENSIILE magistraților / Ce obiecte de neconstituționalitate sunt pe agenda ședinței

Curtea Constituţională a României (CCR) se întrunește, miercuri, la ora 10.00, pentru a  judeca mai multe sesizări de neconstituționale printre care și cea referitoare la pensiile magistraţilor. Potrivit surselor Gândul, judecătorii ar amâna luarea unei decizii. Ar fi a doua amânare. Pe 24 septembrie, CCR a amânat decizia pentru data de 8 octombrie. Data estimată pentru următoarea ședință ar fi săptămâna viitoare, pe 14 sau 16 octombrie, mai spun sursele Gândul. 

La precedenta ședință, dacă s-ar fi ajuns la vot, modificarile premierului Bolojan ar fi fost trântite de CCR, majoritatea opiniilor judecătorilor fiind împotrivă. Așa că s-a decis amânare.

Decizia de miercuri a Curții nu mai apasă greu pe umerii premierului Bolojan. Deși lăsase de înțeles cp va pleca de la Palatul Victoria, dacă reforma sa în domeniul pensiilor de serviciu nu va trece de CCR, întrucât „n-ar mai avea legitimitate”, premierul a primit undă verde de la Nicușor Dan să rămână în funcție.

 ”În opinia mea, nu are nicio legătură una cu alta. ”Dacă cineva are o interpretare care nu e confirmată de un judecător sau de o instanță, nu înseamnă că a greșit”, a spus președintele pe 28 septembrie, argumentând că un eșec în fața Curții nu discreditează autorul legii.

Și partenerul de coaliție, Sorin Grindeanu, consideră că Ilie Bolojan trebuie să-și continue mandatul și în scenariul respingerii proiectului de către CCR.

„Răspunsul scurt e nu. Până la urmă e vorba de o politică publică pe care o face guvernul”, a spus, luni, Grindeanu.

Obiecțiile de consituționalitate pe care le are Curtea pe ordinea de zi sunt următoarele:

  • Obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, obiecție formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție
  • Obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, în ansamblu său, precum și a dispozițiilor art.I pct. 5 și 6, art.III alin.(3), art.IV alin.(1) și art.V alin.(1) și (2) din lege, obiecție formulată de un număr de 28 de senatori aparținând Grupului parlamentar al Alianței pentru Unirea
    Românilor și, respectiv, de un număr de 51 de deputați aparținând Grupurilor parlamentare ale Alianței pentru Unirea Românilor, Partidului Oamenilor Tineri și S.O.S. România
  • Obiecția de neconstituționalitate a Legii privind stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, obiecție formulată de un număr
    de 28 de senatori aparținând Grupului parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor și, respectiv, de un număr de 73 de deputați aparținând Grupului parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor, Grupului parlamentar S.O.S. România și al Grupului parlamentar la Partidului Oamenilor Tineri
  • Obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, precum și pentru
    modificarea și completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, obiecție formulată de Președintele României
  • Obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru completarea Legii nr.267/2008 privind unele măsuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat și pentru efectuarea recepției în faza unică a lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente acestora la obiectivul de investiții Palatul Parlamentului, precum și pentru reglementarea unor măsuri cu privire la administrarea imobilului Palatul Parlamentului”, obiecție formulată de 28 de senatori aparținând Grupului parlamentar Alianța pentru Unirea Românilor

