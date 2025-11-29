Cătălin Drulă aruncă cu săgeți în contracandidații de la PMB. Îi cere lui Ciucu să se retragă: „Dacă de la Băluță nu am așteptări, de la Ciucu aveam”

Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, îi cere lui Ciprian Ciucu (PNL) să se retragă din cursa pentru București. Motivul? Nu s-a prezentat la o dezbatere electorală. Apoi încep săgețile – Drulă începe să-l saboteze pe Ciucu, spunând că ambasadele din sectorul 6 sunt, de fapt, blocuri construite ilegal.

“Intrăm în ultima săptămână de campanie electorală și fac un apel la contracandidații mei Ciprian Ciucu și Daniel Băluță să facem măcar o dezbatere. Azi trebuia să aibă loc o astfel de dezbatere, organizată de Presshub și Freedom House, dar niciunul dintre cei doi nu a răspuns invitației. Bucureștenii au dreptul la competiție de soluții și viziuni astfel încât să pună ștampila în deplină cunoștință de cauză. E o lipsă de respect față de bucureșteni să fugi de dezbatere. Dacă de la Daniel Băluță nu am așteptări, de la Ciprian Ciucu aveam așteptari”, spune Drulă.

El îi solicită lui Ciucu să aibă două dezbateri săptămâna aceasta, „pentru ca alegătorii de dreapta să decidă cine va continua drumul onest început de Nicuşor Dan”.

„Ciucu şi Băluţă au rătăcit drumul onest. Ei nu pot să continue ceva ce nu au făcut până nici până acum: un urbanism de calitate, după legi şi reguli şi fără favoruri făcute speculatorilor imobiliari”, a spus Drulă.

Drulă demască „urbanismul ilegal” din Sectorul 6: „Să explice public sau să se retragă”

„Proiectul ambasadelor lui Ciucu este practic continuarea proiectului Exigent, având același proiectant – Vego – și aceeași schemă de schimbare a regulilor urbanistice în favoarea dezvoltatorilor. Dezvoltatorul a amânat începerea construcției până după alegeri, ca să nu îi afecteze campania lui Ciprian Ciucu”, spune Cătălin Drulă.

