Ce i-a cerut Nicușor Dan lui Ilie Bolojan cu privire la pensiile speciale / „Vedem în ce măsură putem integra”

Ilie Bolojan povestește ce i-a cerut Nicușor Dan pe „componenta de magistrați” din pachetul 2 de măsuri. Dacă păstrează misterul pe numirile la șefia serviciilor secrete, premierul dezvăluie solicitarea șefului statului, care a descins, marți seară, la Palatul Victoria, într-o vizită de o jumătate de oră.

Bolojan spune că s-au încheiat negocierile între partide pe pachetul 2, inclusiv pe subiectul pensionării magistraților. Nicușor Dan vrea o „perioadă de tranziție”.

„Aseară, practic târziu am reușit să închidem aproape toate capitolele și în această dimineață toate detaliile au fost reglate, iar solicitarea dânsului (n.r. Nicușor Dan) pe componenta de magistrați, având în vedere propunerea legată de modificări le la pensionare a magistraților, a fost să se găsească o formule prin care să existe o perioadă de tranziție, pe care cei care intră la pensionare după noile reglementări – adică ar intra la o vârstă de pensionare standard de 65 de ani, să poată parcurge în așa fel încât să nu există o trecere bruscă”, povestește Bolojan.

Bolojan zice că va vedea „în ce măsură” poate integra solicitarea președintelui, anunțând că a avut o întâlnire la Cotroceni.

„Pe acest subiect am avut o întâlnire la Cotroceni cu reprezentanții instituțiilor juridice și domnul președinte nu a făcut decât să-și exercite această competență legală de a media între instituții atunci când apar divergențe”.

