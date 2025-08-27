Reacția lui Sorin Grindeanu, întrebat despre numele vehiculate la șefiile SRI și SIE

Președintele interimar al Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri seară la Digi 24 că numele vehiculate pentru conducerea serviciilor de informații sunt deocamdată speculații. Acesta nu a vrut să discute despre o variantă de nominalizare, menționând că este atributul președintelui. Potrivit surselor Gândul.ro, Nicușor Dan s-a dus la Guvern și a discutat cu Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu despre posibile nume la SRI și SIE.

Întrebat despre variantele înaintate despre care a scris Gândul.ro și anume: avocatul Gabriel Zbârcea și pe diplomatul Marius Gabriel Lazurca, Grindeanu a spus că: „Astea sunt speculații. Și chiar așa sunt și le tratez. Deocamdată la Serviciu de Informații Externe există un director. Da. Așa cum știm, dincolo la Serviciul Român de Informații e postul vacant urmarea demisiei domnului Helwig. Cred că sunt doi ani deja de când e vacantat acest post. Dincolo de nume, care sunt speculații, sunt convins că cine trebuie, nu doar cred, cine trebuie să vină acolo sunt oameni care trebuie să apere, știu că a fost folosit foarte des, au fost folosite aceste cuvinte, interesul național. Și chiar așa e. Serviciile românești sunt parte a unui sistem de alianțe cu servicii prietene”.

Numirea șefilor de servicii este atributul Președintelui României și așa trebuie să rămână mai spune liderul PSD.

„Noi ne-am câștigat un loc respectat în acest sistem și așa trebuie să rămână. Și asta trebuie să ne ghideze atunci când propunem niște persoane, și asta este atributul președintelui, prin Constituție, a Parlamentului e să le voteze sau nu. Asta cred că este linia după care trebuie să ne ghidăm. Și sunt convins că așa se va întâmpla”.

Grindeanu a exclus categoric numirea unor șefi la SRI și SIE din partea opoziției.