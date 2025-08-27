Prima pagină » Știri » Reacția lui Sorin Grindeanu, întrebat despre numele vehiculate la șefiile SRI și SIE

Cristina Corpaci
27 aug. 2025, 21:15, Știri
Președintele interimar al Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri seară la Digi 24 că numele vehiculate pentru conducerea serviciilor de informații sunt deocamdată speculații. Acesta nu a vrut să discute despre o variantă de nominalizare, menționând că este atributul președintelui. Potrivit surselor Gândul.ro, Nicușor Dan s-a dus la Guvern și a discutat cu Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu despre posibile nume la SRI și SIE. 

Întrebat despre variantele înaintate despre care a scris Gândul.ro și anume: avocatul Gabriel Zbârcea și pe diplomatul Marius Gabriel Lazurca, Grindeanu a spus că: „Astea sunt speculații. Și chiar așa sunt și le tratez. Deocamdată la Serviciu de Informații Externe există un director. Da. Așa cum știm, dincolo la Serviciul Român de Informații e postul vacant urmarea demisiei domnului Helwig. Cred că sunt doi ani deja de când e vacantat acest post. Dincolo de nume, care sunt speculații, sunt convins că cine trebuie, nu doar cred, cine trebuie să vină acolo sunt oameni care trebuie să apere, știu că a fost folosit foarte des, au fost folosite aceste cuvinte, interesul național. Și chiar așa e. Serviciile românești sunt parte a unui sistem de alianțe cu servicii prietene”.

Numirea șefilor de servicii este atributul Președintelui României și așa trebuie să rămână mai spune liderul PSD.

„Noi ne-am câștigat un loc respectat în acest sistem și așa trebuie să rămână. Și asta trebuie să ne ghideze atunci când propunem niște persoane, și asta este atributul președintelui, prin Constituție, a Parlamentului e să le voteze sau nu. Asta cred că este linia după care trebuie să ne ghidăm. Și sunt convins că așa se va întâmpla”.

Grindeanu a exclus categoric numirea unor șefi la SRI și SIE din partea opoziției.

„Dacă vorbim de opoziție în România, vorbim de AUR. În ceea ce mă privește, am o mare problemă din această perspectivă, pentru că România e țară membra Uniunii Europene. Și e un lucru pe care nu cred că trebuie să îl pierdem și trebuie să ținem cu toată forța de apartenența noastră la Uniunea Europeană și de apartenența noastră la NATO. Discursul pe care îl are de multe ori AUR, pare anti-european”.

Mediafax
