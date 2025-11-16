Ce îl sfătuiește Nicușor Dan pe Ilie Bolojan: Mai multă grijă în a comunica cu oamenii măsurile luate

Președintele Nicușor Dan i-a recomandat premierului Ilie Bolojan să dea dovadă de mai multă grijă atunci când comunică oamenilor măsurile luate.

Șeful statului a fost întrebat, duminică, la România TV, dacă nu îl deranjează rigiditatea premierului Ilie Bolojan.

„E foarte greu. E foarte greu şi într-o coaliţie de două partide. Am văzut asta în istoria noastră, darămite într-o coaliţie de patru partide, tot timpul e dificil pentru că în mod legitim partidele astea fiecare are un electorat, electoratul lui îşi doreşte un lucru care uneori, de multe ori, e în contradicţie cu ce îşi doreşte celălalt electorat al celuilalt partid şi să-l compatibilizezi e dificil, dar, dincolo de discuţiile astea contondente în spaţiul public, unele ar putea să lipsească, în opinia mea, faptul că ei reuşesc, totuşi în coaliţie, să ia măsuri împreună, ăsta e un lucru bun”, a declarat Nicuşor Dan.

Președintele a spus că până în acest moment lucrurile sunt sub control în privinţa coaliţiei.

„Şi faptul că partidele astea şi-au asumat să intre la guvernare cel mai simplu ar fi fost pe chestiunile astea dificile bugetar, cel mai simplu ar fi fost să spună noi rămânem în opoziţie. Toţi patru au vrut să intre la putere, colaborează aşa cum colaborează, rezultatul este că din când în când există măsuri şi hotărâri de guvern şi legi trecute de Parlament, până în momentul ăsta eu zic că lucrurile sunt sub control”, a afirmat șeful statului.

