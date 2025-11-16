Nicușor Dan, laude peste laude, pentru PSD: Am o relație FOARTE BUNĂ cu PSD / Cu domnul Grindeanu interacționez cel mai mult / Nu cred că votanții mei vor să mă cert cu PSD

După o lungă istorie zbuciumată cu PSD, după ani de conflicte și chiar proteste la care a participat, Nicușor Dan

Prezent la RTV și întrebat despre relația cu social democrații acesta a avut numai cuvinte de laudă la adresa lor și la adresa conducerii:

“Am avut o lungă istorie de tensiuni cu PSD, dar din momentul în care PSD a acceptat să facă o coaliție AM AVUT O RELAȚIE F BUNĂ CU PSD. Cu domnul Grindeanu INTERACȚIONEZ cel mai mult”, a spus președintele Nicușor Dan. Acesta a lăsat de înțeles că vremea conflictelor a trecut și atâta timp cât PSD rămâne în coaliția de guvernare nu-l va atacă.

“Cred că fiecare dintre noi încearcă să-și realizeze mandatul.(…) Nu cred că votanții mei vor să mă cert cu PSD și nici votanții PSD nu cred că vor că ei să se certe cu mine”.

Nicușor Dan s-a remarcat în anii de ONG și mai apoi de primărie ca un contestatar al “ciumei roșii”, dar de când a ajuns la Palatul Cotroceni și-a reevaluat complet părerile din trecut și și-a domolit foarte mult tonul critic.

AUTORUL RECOMANDĂ: