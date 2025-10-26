Prima pagină » Știri politice » Ce mesaje au transmis Sorin Grindeanu și Marcel Ciolacu după slujba de la Catedrala Națională. Actualul și fostul șef al PSD au venit separat

26 oct. 2025, 10:23, Știri politice
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, dar și fostul premier și președinte al partidului, Marcel Ciolacu, participă duminică la ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Naționale. Slujba este oficiată de Patriarhul Daniel și Patriarhul Ecumenic Bartolomeu.

UPDATE: Atât Sorin Grindeanu, cât și Marcel Ciolacu au revenit cu mesaje pe pagina lor de socializare

Ciolacu: Am susținut întotdeauna realizarea acestui proiect emblematic

„Astăzi am avut bucuria și onoarea de a participa la slujba de sfințire a picturii în mozaic a Catedralei Naționale, săvârșită de Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, și de Preafericirea Sa Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, înconjurați de un numeros sobor de ierarhi și preoți.
A fost un moment de profundă încărcătură spirituală și simbolică pentru întreaga națiune română.
Ca om politic, am susținut întotdeauna realizarea acestui proiect emblematic, știind cât de important este pentru credința, demnitatea și unitatea națională a poporului român.
Catedrala Națională este o lucrare arhitecturală remarcabilă, împodobită cu mozaic bizantin, și un proiect al întregului popor român, dorit încă din vremea dobândirii independenței de stat, acum aproape un secol și jumătate.
Sfințirea de astăzi ne reamintește cât de puternică rămâne, în societatea românească, legătura dintre credința ortodoxă și identitatea națională.
Catedrala Națională este atât pentru noi, cât și pentru generațiile viitoare, un simbol al unității și speranței românilor”, scrie fostul premier.

Grindeanu: Un loc sfânt pentru marele suflet creștin românesc!

„Cu smerenie, dar și cu o imensă bucurie creștinească am participat astăzi la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului, la invitația Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.
Cea mai mare catedrală creștină ortodoxă din lume reprezintă încununarea rugăciunilor unor generații întregi.
Cu sfială și în tăcere ne vom putea plânge aici durerile neamului românesc, sfinții și martirii, și tot aici ne vom onora rădăcinile, strămoșii.
Un loc de închinare ce poate cuprinde mii de suflete și care adună mii de speranțe.
O Catedrală care sper că va dăinui în inima copiilor și nepoților noștri ca simbol al unității și speranței unui popor încercat de veacuri.
„Pe Dumnezeu nimeni nu L-a văzut vreodată, dar de ne iubim unul pe altul, Dumnezeu rămâne întru noi şi dragostea Lui în noi este desăvârşită.(…) Dumnezeu este iubire şi cel ce rămâne în iubire rămâne în Dumnezeu şi Dumnezeu rămâne întru el.” ( Întâia epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Ioan- Capitolul 4)”, sciie și liderul social-democrat.

Știrea inițială

Marcel Ciolacu a ajuns în jurul orei 9:40, însoțit de actualul secretar general al PSD, Paul Stănescu.

Sorin Grindeanu, actualul șef interimar al partidului ce urmează să fie validat la congresul din 7 noiembrie, a ajuns și el la câteva minute distanță.

Zeci de politicieni, foști președinți, familia regală, dar și personalități din lumea academică și culturală participă duminică la ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului.

Slujba este oficiată de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului și Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, alături de un sobor format din 65 de ierarhi, 70 de preoți și 12 diaconi.

Evenimentul marchează Centenarul Patriarhiei Române. Anul acesta se împlinesc 140 de ani de când Bisericii Ortodoxe Române i-a fost recunoscut statutul de Biserică Autocefală și 100 de ani de când a fost ridicată la rangul de Patriarhie.

Foto/Video: Mihai Pop – Gândul

