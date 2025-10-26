Pictura Catedralei Mântuirii Neamului este sfinţită în cadrul unei ceremonii conduse de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului și Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, alături de un sobor format din 65 de ierarhi, 70 de preoţi și 12 diaconi.

Evenimentul marchează Centenarul Patriarhiei Române. Anul acesta se împlinesc 140 de ani de când Bisericii Ortodoxe Române i-a fost recunoscut statutul de Biserică Autocefală şi 100 de ani de când a fost ridicată la rangul de Patriarhie.

În Catedrala Națională, atât în timpul Sfintei Liturghii, cât și în timpul slujbei de Sfințire a picturii, au acces doar invitații oficiali, în număr de 2.500 de persoane.

Pe esplanada din fața Catedralei Naționale asistă la slujbă numai grupurile organizate de pelerini din eparhiile din țară, în număr de 8.000 de persoane, care vor putea urmări slujba pe ecranele montate în proximitatea treptelor de acces în Catedrală.

Ceilalți credincioși pot urmări slujba din exteriorul ansamblului Catedralei Naționale, pe alte ecrane montate special pentru acest eveniment. Aceștia au acces la rândul de închinare la Sfântul Altar în cursul zilei de 26 octombrie 2025 numai după ora 20:00.

Programul evenimentelor legate de Sfințirea picturii Catedralei Naționale

Program liturgic:

07:30-10:00 – Săvârșirea Sfintei Liturghii, în Catedrala Națională, de către un sobor desemnat oficial, compus din trei ierarhi din Capitală, 67 de preoți delegați de eparhiile din Patriarhia Română și 12 diaconi, deoarece la Sfințirea Altarului Catedralei, în 25 noiembrie 2018, au slujit doar ierarhi din eparhii, nu și preoți;

10:15 – Sosirea la Catedrala Națională a Sanctității Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, și a Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române;

10:30-12:30 – Slujba de Sfințire a picturii Catedralei Naționale săvârșită de cei doi Patriarhi, împreună cu un sobor de 65 de ierarhi, 70 de preoți și 12 diaconi. La încheierea slujbei de Sfințire a picturii se va citi Actul de sfințire.

Credincioșii se vor mai putea închina în Sfântul Altar al Catedralei Naționale în zilele de 27, 28, 29, 30 și 31 octombrie 2025, inclusiv pe timpul nopții.

Resticții de circulație în București

Autoritățile au anunțat restricții majore de circulație. Mai multe artere din centrul Capitalei vor fi închise temporar pe parcursul zilei de duminică, între orele 00:00 și 22:00:

Bd. Unirii, între Piaţa Unirii şi Piaţa Constituţiei, ambele sensuri;

Calea 13 Septembrie, între Bd. Libertăţii şi Piaţa Arsenalului, ambele sensuri;

Bd. Libertăţii, între Splaiul Independenţei şi Bd. Regina Maria;

Bd. Naţiunile Unite, între Splaiul Independenţei şi Str. Izvor;

Str. Izvor, între Bd. Naţiunile Unite şi Piaţa Arsenalului;

Str. B.P. Haşdeu, între Splaiul Independenţei şi Str. Izvor;

Str. Dr. Nicolae Staicovici, între Str. Izvor şi Str. Dr. Pasteur;

Str. Dr. Alexandru Vitzu, între Str. lzvor şi Str. Dr. lon Ghiulamila;

Str. Mihail Cioranu, între Şos. Panduri şi Calea 13 Septembrie;

Str. Ion Popescu-Gopo, între Piaţa Arsenalului şi str. Sirenelor;

Str. Uranus, între Calea 13 Septembrie şi str. Sabinelor.

Catedrala Mântuirii Neamului, simbol al identității spirituale românești

Catedrala Mântuirii Neamului a devenit, în ultimii ani, un simbol al identității spirituale românești. Totodată, impunătoarea construcție atrage privirile prin dimensiunile sale monumentale și picturile unicat în lume.

Catedrala Mântuirii Neamului este cea mai mare biserică din România și cea mai înaltă și mai mare clădire de biserică ortodoxă ca volum și suprafață din lume. Catedrala se remarcă și prin cel mai mare iconostas din lume.

Construcția monumentului a început în decembrie 2010. 15 ani mai târziu, sunt finalizate lucrările de construcție, vitraliile exterioare și picturile, respectiv mozaicurile interioare. Până în prezent, costurile s-au ridicat la 270 de milioane de euro.

Catedrala Națională are o înălțime de 127 metri. Clopotele au o greutate totală de 33 de tone şi se află la o înălţime de 60 de metri. Totodată, catedrala se remarcă prin cel 27 de uși de bronz cu reprezentări iconografice, acestea urmând a fi coordonate de un sistem computerizat care va comanda deschiderea automată în caz de alarmă.

