Fostul candidat la președinția României, Călin Georgescu, a fost dus, luni, la sediul DIICOT pentru audieri. Politicianul este suspectat de crearea unui grup de crimă organizată și fraudă. Evenimentul de mare impact din România a fost transmis și în presa internațională. Pe TASS este citată informația postului de televiziune Digi24.

„Procurorii din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și Terorismului împreună cu Inspectoratul de Poliție Român au efectuat cinci percheziții în București, precum și în satele Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. Operațiunea se desfășoară în cadrul unui dosar privind constituirea unui grup infracțional organizat și fraudă. (…) Potrivit postului de televiziune, pe lângă Georgescu, au fost audiați și un cetățean român și un cetățean italian; identitățile acestora nu au fost dezvăluite. Digi24 relatează că gruparea criminală ar fi comis o fraudă în valoare de aproximativ 1,1 milioane de euro, dar alte detalii nu sunt încă disponibile.”

Publicația de stat din Rusia a scris despre Călin Georgescu că este un politician de dreapta ce a fost susținut de partidul naționalist AUR și a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie 2024, însă Curtea Constituțională a anulat întregul proces electoral.

TASS scrie că decizia a fost luată sub pretextul finanțării ilegale a campaniei electorale, al atacurilor cibernetice asupra infrastructurii digitale utilizate în procesul electoral și al unei interferențe rusești nedovedite. Ulterior, Georgescu a fost acuzat de șapte capete de acuzare, inclusiv de incitare la acte împotriva ordinii constituționale, fiind plasat sub supraveghere judiciară.

„Deși Georgescu și-a anunțat ulterior retragerea din politică, el continuă să se bucure de o influență considerabilă și este considerat liderul opoziției naționaliste din România. La alegerile prezidențiale reluate în mai 2025, a susținut candidatura liderului AUR, George Simion. În turul al doilea al alegerilor, Nicușor Dan, candidatul Uniunii Salvați România, a câștigat la o diferență mică de voturi”.

Politico , publicație din SUA, scrie despre cum fostul candidat la președinție a fost ridicat de autorități, dus acasă la percheziții și dus de DIICOT la audieri, sub suspiciunea de fraudă, de către Poliția Română și Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT).

„Autoritățile române îl investighează pe Georgescu pentru fraudă și constituirea unui grup infracțional organizat; procurorii susțin că acesta a înșelat un om de afaceri român, promițându-i acces la finanțări bancare externe de ordinul milioanelor de euro în schimbul unor garanții în numerar.„Făptuitorii au acționat inducând în eroare și înșelând un om de afaceri român… membrii grupului infracțional organizat au urmărit obținerea garanțiilor financiare depuse de victimă pentru accesarea creditelor respective”, se arată într-un comunicat de presă al DIICOT.Grupul nu și-ar fi respectat promisiunile, iar victima a pierdut „peste 1,1 milioane de euro”.Fostul candidat la președinție este deja vizat de alte două dosare penale: unul privind presupuse acțiuni împotriva ordinii constituționale a României, prin planificarea unei lovituri de stat violente, și un altul privind presupusa promovare a ideologiei fasciste.”, a scris publicația americană.

Politico mai scrie că Georgescu și-a susținut nevinovăția și a afirmat că dosarele sunt „motivate politic”, iar câteva zeci de susținători ai lui s-au adunat luni în fața sediului DIICOT, unde acesta urmează să fie adus pentru audieri.

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