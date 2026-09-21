Nicușor Dan, întâlnire la New York cu foști ambasadori americani. Ce priorități au fost discutate

Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit, la New York, cu foști ambasadori ai Statelor Unite în România și cu reprezentanți ai unor think tank-uri americane. Președintele spune că discuțiile s-au concentrat pe cooperarea în domeniul apărării, extinderea prezenței economice a SUA în România și consolidarea alianței transatlantice.

Întâlnirea a avut loc în contextul participării lui Nicușor Dan la lucrările celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU. În cadrul acesteia au participat și foști ambasadori americani care au reprezentat Statele Unite în alte țări europene și în organizații multilaterale.

Nicușor Dan: Parteneriatul România–SUA este o realizare durabilă

Președintele a transmis că le-a mulțumit foștilor diplomați americani pentru contribuția la promovarea României și la dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări.

„La New York, m-am întâlnit cu foști ambasadori americani, cărora le-am mulțumit pentru contribuția lor la promovarea României și pentru munca lor în consolidarea și aprofundarea relației bilaterale.

Parteneriatul România–SUA este o realizare durabilă, construită de-a lungul generațiilor pe baze solide pe care continuăm să le consolidăm și astăzi”, a scris Nicușor Dan pe X.

Apărarea, investițiile americane și alianța transatlantică, pe agenda discuțiilor

Potrivit președintelui, la întâlnire au participat și reprezentanți ai unor think tank-uri, pe care i-a descris drept „prieteni ai României și parteneri bine informați”.

„Am discutat principalele noastre priorități: cooperarea în domeniul apărării, extinderea prezenței economice a SUA în România și consolidarea alianței transatlantice”, a transmis Nicușor Dan.