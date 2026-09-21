Ambasada Ordinului Suveran de Malta neagă că fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, ar fi „cavaler de Malta”. Avertismentul organizației

Ambasada Ordinului Suveran Militar de Malta în România neagă informația potrivit căreia Călin Georgescu ar fi „cavaler de Malta”, după ce anchetatorii ar fi găsit o legitimație diplomatică, pe numele fostului candidat la prezidențiale, aparent emisă de Ordinul Cavelerilor de Malta.

Potrivit Ambasadei Ordinului Suveran de Malta, fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, nu este membru al organizației. Mai mult, Ordinul nici măcar nu emite legitimații de tipul celei pe care anchetatorii ar fi găsit-o la locuința lui Georgescu.

„Vă transmitem, spre informare și publicare, reacția oficială a Ambasadei Ordinului Suveran Militar de Malta în România cu privire la recentele informații apărute în presă referitoare la descoperirea unei legitimații diplomatice presupus emise de Ordin pe numele unei persoane. Ambasada confirmă că persoana în cauză nu este membru al Ordinului Suveran de Malta și precizează că nu a emis niciodată un astfel de document”, precizează Ambasada Ordinului Suveran Militar de Malta.

În România ar exista „ordine de imitație” care utilizează abuziv simbolurile

Ordinul atrage atenția că în România există mai multe organizații „false” care utilizează în mod „abuziv” simbolurile organizației.

„De asemenea, Ordinul atrage atenția asupra existenței în România a unor organizații false („ordine de imitație”) care au utilizat în anumite situații, în mod abuziv, simbolurile Ordinului”, a transmis Ambasada Ordinului Suveran Militar de Malta în România.

Ce scrie, de fapt, pe legitimația găsită la reședința lui Călin Georgescu

Documentul care ar fi fost găsit de procurori, în urma perchezițiilor la reședința lui Călin Georgescu, este o legitimație prezentată drept document diplomatic al Ordinului de Malta.

Pe legitimație apare denumirea „Order of Malta / SOVEREIGN ORDER HOSPITALLIERS OF SAINT JOHN OF JERUSALEM O.S.J.”. Titularul este indicat ca „SENATOR GEORGESCU CALIN” și este menționată funcția „PRIOR OF UNITED STATES OF AMERICA”.

Documentul poartă numărul „L 120052”, emis în mai 2025.

Legitimația folosește însemne și elemente grafice asociate Ordinului de Malta.

Ce acuzații sunt aduse lui Călin Georgescu

Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale din 2024, a fost adus luni la sediul DIICOT, după ce a fost ridicat de procurori direct din trafic, în timp ce se deplasa la înot. Georgescu este vizat într-un dosar privind constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Procurorii DIICOT și polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul IGPR au declanșat luni, 21 septembrie, o amplă acțiune în cadrul căreia au fost efectuate cinci percheziții în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. Prejudiciul investigat în acest dosar depășește 1,1 milioane de euro.