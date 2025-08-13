Liderii țărilor europene au insistat, miercuri, pentru participarea directă a președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, la negocierile Statelor Unite cu Rusia, anunțând că președintele american, Donald Trump, are obiectivul unui armistițiu la summitul din Alaska.

”Președintele Trump a fost foarte clar asupra faptului că intenția Statelor Unite este de a obține un armistițiu cu ocazia acestei reuniuni din Alaska. Este foarte important ca această ocazie să permită obținerea de către Statele Unite a unui armistițiu, susținem această inițiativă, la fel și un nou schimb de prizonieri și eliberarea copiilor ucraineni”, a declarat, imediat după încheierea videoconferinței, președintele Franței, Emmanuel Macron, citat de cotidianul Le Figaro.

Întrebat dacă Donald Trump a abordat, cu ocazia summitului virtual, problema schimburilor de teritorii între Ucraina și Rusia, Macron a subliniat că decizia în privința acestei probleme poate fi luată doar Ucraina.

”A fost abordată această chestiune. Principiul pe care trebuie să îl reținem este că această problemă trebuie discutată doar de Ucraina. În acest moment, nu există discuții serioase, consistente, privind schimburi de teritorii, în prezent, războiul continuă, iar Ucraina rezistă, așa cum a spus președintele Consiliului European, Antonio Costa. Trebuie să amintim că Rusia a lansat în februarie 2022 o operațiune specială. Problemele teritoriale sunt un element important al negocierilor de pace, sunt inseparabile de garanțiile de securitate, adaptate Ucrainei și Europei, dar nu pot fi discutate fără președintele Ucrainei”, a subliniat Macron.

La rândul său, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a afirmat că Ucraina ”trebuie să fie la masa negocierilor dintre Trump și Putin”.

”Noi, europenii, facem tot ce ne stă în putere pentru ca întâlnirea din Alaska să meargă în direcția cea bună. Vrem ca președintele Trump să aibă succes vineri în Anchorage. Lucrurile se mișcă, există speranțe de pace în Ucraina”, a subliniat Friedrich Merz, citat de site-ul Tagesschau.de.

Mark Rutte: Europa și Statele Unite au o poziție comună

”Țările europene și Statele Unite sunt unite în eforturile de a pune capăt războiului din Ucraina. Mingea este în curtea lui Vladimir Putin”, a afirmat, la rândul său, Mark Rutte, secretarul general al NATO. ”Am avut o conversație foarte bună cu președintele Statelor Unite, Donald Trump, cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, cu liderii europeni. Am discutat despre summitul din Alaska. Astăzi, Europa, Statele Unite și NATO au consolidat poziția comună privind Ucraina. Menținem coordonarea strânsă. Nu vrea nimeni pacea mai mult decât noi, dar o pace corectă și durabilă”, a afirmat Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene. Together with @POTUS, @ZelenskyyUa and other European leaders, we have had a very good call. We exchanged on the upcoming bilateral meeting in Alaska. Today Europe, the US and NATO have strengthened the common ground for Ukraine. We will remain in close coordination. Nobody… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 13, 2025

La reuniunea prin videoconferință organizată de Guvernul de la Berlin au participat liderii Germaniei, Finlandei, Franței, Marii Britanii, Italiei, Poloniei, Ucrainei, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele Consiliului European, Antonio Costa, secretarul general al NATO, Mark Rutte, președintele SUA, Donald Trump, și vicepreședintele James David Vance.

