„Chiolhanul austerității” de la Cotroceni! Cu ce bunătăți s-au delectat invitații lui Nicușor Dan, de Ziua Națională

02 dec. 2025, 12:28, Știri politice
Pastramă de berbecuț, somon la cuptor, macarons și Prosecco. Un meniu care te face să uiți că țara se află în plină austeritate, cu tăieri de pensii, salarii, creșteri de taxe și impozite. Dar la recepția dată de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, nu s-a făcut economie la nimic. Nici măcar la invitați, care au venit în număr record la chiolhanul prezidențial.

La sosire, invitații au găsit un bufet de antreuri format din brânzeturi, hummus, salată de vinete, legume proaspete și diverse salate, alături de salam și șuncă.

Meniul a inclus, de asemenea, pastramă de berbecuț, sarmale de post și cu carne, păstrăv la grătar, ciocănele de pui și somon la cuptor. Preparatele au fost disponibile în cantități generoase.

Nici la capitolul dulciuri nu au stat prost. Invitații au fost întâmpinați de un candy-bar tricolor, iar deserturile au fost decorate în nuanțele drapelului României. Au fost prăjituri precum macarons, choux, mini-eclere și mini-tarte cu fructe.

Și nici la băuturi nu s-a zgârcit președintele. Invitații au avut de ales din mai multe selecții. S-a servit țuică, pălincă, mai multe tipuri de vin, șampanie, prosecco și, desigur, apă și sucuri.

Gândul publică imagini exclusive de la Recepția de Ziua Națională. Cum au fost surprinse vedetele și politicienii invitați de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni. Mesajul președintelui: toți să coborâm nivelul vocii

Nicuşor Dan, alba-neagra cu Raportul anulării alegerilor. În octombrie, la Bruxelles, era complet. În decembrie, în România, nu mai e. Președintele își contrazice propriile declarații, în decurs de câteva săptămâni

