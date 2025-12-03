Premierul Ilie Bolojan face miercuri şi joi o vizită oficială la Viena, în Austria, unde s-a întâlnit cu cancelarul federal al Austriei, Christian Stocker, alături de mai mulţi miniştri şi participă la o recepţie de Ziua Naţională a României. Acolo, el a declarat că Austria este unul dintre cei mai importanți parteneri europeni ai României. Premierul a menționat că în întâlnirile de joi vor consolida și mai mult relația dintre cele două țări.

„Sunt onorat să fiu în această seară la Viena alături de dumneavoastră, alături de domnul Cancelar, pentru a marca Ziua Națională a României. Trebuie să mulțumesc comunității de români din Austria pentru tot ceea ce face aici – de la munca în construcții, până la cele mai avansate meserii pe care le desfășoară în Austria. Toți cei care sunteți aici ne faceți cinste și vă mulțumesc pentru acest lucru. Se cuvine de asemenea să mulțumesc poporului austriac pentru modul în care au primit comunitatea românească. Tuturor prietenilor României care sunteți aici, vă mulțumesc pentru colaborarea cu țara noastră. Cred că pe toți ne unesc aceleași valori. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezența și prietenia dumneavoastră. În întâlnirile de mâine, vom dezvolta în continuare colaborarea dintre România și Austria. Pentru România, Austria este unul dintre cei mai importanți parteneri din Europa. Sunt convins că vom dezvolta această colaborare, în așa fel încât popoarele noastre să aibă de câștigat. Închei mulțumindu-i domnului Cancelar. La mulți ani România, la mulți ani prieteniei dintre România și Austria”, a declarat premierul Bolojan.

Discuţiile vor aborda şi sprijinul Austriei în procesul de aderare a României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE).

De asemenea, o atenţie specială va fi acordată cooperării în domeniul energetic.

„Obiectivul principal al vizitei este consolidarea relaţiilor bilaterale, atât în plan politico-diplomatic, cât şi economic şi o coordonare mai strânsă în plan regional şi european, având în vedere provocările actuale din regiunea noastră. Cooperarea în sectorul economic va viza şi alte domenii cu potenţial de creştere a investiţiilor pe ambele pieţe”, transmite Guvernul.

