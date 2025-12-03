Prima pagină » Știri politice » Gândul publică în exclusivitate moțiunea împotriva Guvernului Bolojan: „România nu este de vânzare – Fără progresiști la guvernare”

Gândul publică în exclusivitate moțiunea împotriva Guvernului Bolojan: „România nu este de vânzare – Fără progresiști la guvernare”

03 dec. 2025, 16:22, Știri politice
Gândul publică în exclusivitate moțiunea împotriva Guvernului Bolojan: „România nu este de vânzare - Fără progresiști la guvernare”
Gândul a obținut în exclusivitate moțiunea de cenzură inițiată de Ninel Peia împotriva Guvernului Bolojan. Grupul parlamentar. Opoziția avea nevoie de 116 semnături, iar în total au fost strânse 119. Un semnal important îl reprezintă susținerea fostului premier Victor Ponta, care a confirmat pentru Gândul că a fost unul dintre semnatari. Textul poartă titlul „România Nu Este de Vânzare – Fără Progresiști la Guvernare”. Opoziția va depune vineri moțiunea de cenzură, a confirmat Ninel Peia, inițiatorul moțiunii, pentru Gândul. 

Temele moțiunii

Moțiunea critică creșterea taxelor, lipsa rezultatelor guvernării, măsurile privind CASS aplicat anumitor categorii și reducerea bugetului Educației. Cu toate acestea, aritmetica parlamentară rămâne nefavorabilă demiterii cabinetului Bolojan. Coaliția și reprezentanții minorităților naționale dispun, în continuare, de o majoritate confortabilă, iar declarațiile recente ale liderilor UDMR, inclusiv ale lui Kelemen Hunor, sugerează că nu există premise pentru o reconfigurare internă care să lase moțiunea să treacă.

Moțiunea de vineri ar urma să fie prezentată în termen de până la cinci zile de la depunere, iar dezbaterea și votul ar putea avea loc cel mai devreme la trei zile după prezentare, conform procedurilor parlamentare. Chiar dacă șansele de adoptare sunt minime, liderii AUR și ai grupului PACE – Întâi România mizează pe efectul politic al demersului.

