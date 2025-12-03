Bolojan a discutat cu Viktor Orban despre dezvoltarea sectorului energetic între România și Ungaria

În drum spre Viena, premierul Ilie Bolojan a făcut o oprire și la Budapesta, unde s-a văzut cu omologul său ungar, Viktor Orban. La întâlnire a participat și Kelemen Hunor, președintele UDMR. A fost discutată cooperarea între România, Ungaria şi Austria pentru dezvoltarea interconectărilor în sectorul energiei electrice.

„O discuție pragmatică cu prim-ministrul Ungariei, despre modul în care trebuie să colaborăm pentru a consolida interconexiunile electrice între România și Ungaria și, în sens mai larg, între țările din regiunea noastră, inclusiv Austria”, scrie Bolojan pe X.

În iulie, Viktor Orban a venit la București

În iulie, Ilie Bolojan a discutat cu Viktor Orban, la București, despre schimburile comerciale și dezvoltarea unor proiecte de infrastructură. Orban l-a caracterizat pe Bolojan ca fiind un „om serios, cu concepții clare” și cu experiență, cu ajutorul căruia România, care trece printr-o situație dificilă, are șanse „bune” să-și rezolve problemele.

Discuțiile au vizat în principal creșterea schimburilor comerciale – care au depășit 13,3 miliarde de euro în 2024 – și dezvoltarea unor proiecte comune de infrastructură și interconectare.

Premierul Ilie Bolojan a prezentat și direcțiile principale ale poziției României în UE, subliniind nevoia de unitate și solidaritate în fața provocărilor actuale. Totodată, a subliniat că România își dorește o relație constructivă cu Ungaria, axată pe cooperare reală și rezultate clare.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Bolojan se întâlneşte cu oficialii Austriei şi Ungariei, Christian Stocker şi Viktor Orban. La discuţii vor fi prezenţi şi oameni de afaceri români

Viktor Orban urcă fulminant în sondaje. Presa maghiară spune că măsurile sociale anunțate de guvern dau roade