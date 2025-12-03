Prima pagină » Știri politice » Bolojan a discutat cu Viktor Orban despre dezvoltarea sectorului energetic între România și Ungaria

03 dec. 2025, Știri politice
În drum spre Viena, premierul Ilie Bolojan a făcut o oprire și la Budapesta, unde s-a văzut cu omologul său ungar, Viktor Orban. La întâlnire a participat și Kelemen Hunor, președintele UDMR. A fost discutată cooperarea între România, Ungaria şi Austria pentru dezvoltarea interconectărilor în sectorul energiei electrice.

„O discuție pragmatică cu prim-ministrul Ungariei, despre modul în care trebuie să colaborăm pentru a consolida interconexiunile electrice între România și Ungaria și, în sens mai larg, între țările din regiunea noastră, inclusiv Austria”, scrie Bolojan pe X.

În iulie, Viktor Orban a venit la București

În iulie, Ilie Bolojan a discutat cu Viktor Orban, la București, despre schimburile comerciale și dezvoltarea unor proiecte de infrastructură. Orban l-a caracterizat pe Bolojan ca fiind un „om serios, cu concepții clare” și cu experiență, cu ajutorul căruia România, care trece printr-o situație dificilă, are șanse „bune” să-și rezolve problemele.

Discuțiile au vizat în principal creșterea schimburilor comerciale – care au depășit 13,3 miliarde de euro în 2024 – și dezvoltarea unor proiecte comune de infrastructură și interconectare.

Premierul Ilie Bolojan a prezentat și direcțiile principale ale poziției României în UE, subliniind nevoia de unitate și solidaritate în fața provocărilor actuale. Totodată, a subliniat că România își dorește o relație constructivă cu Ungaria, axată pe cooperare reală și rezultate clare.

