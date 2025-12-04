Prima pagină » Știri politice » Disperare în tabăra lui Drulă. Cu câteva zile înainte de vot, președintele și toți oamenii din jurul său luptă pentru candidatul USR. Tomac, consilier onorific, îi dedică o „odă”

Disperare în tabăra lui Drulă. Cu câteva zile înainte de vot, președintele și toți oamenii din jurul său luptă pentru candidatul USR. Tomac, consilier onorific, îi dedică o „odă”

04 dec. 2025, 13:47, Știri politice
Disperare în tabăra lui Drulă. Cu câteva zile înainte de vot, președintele și toți oamenii din jurul său luptă pentru candidatul USR. Tomac, consilier onorific, îi dedică o „odă”

Numit Consilier onorific al Președintelui României pentru relația cu românii de pretutindeni la data de 6 octombrie 2025, președintele PMP Eugen Tomac se „înregimentează” în rândul susținătorilor lui Cătălin Drulă, candidat USR pentru Primăria Capitalei.

Aparatul de propagandă al USR – susținut „pe față” de „imparțialul” Nicușor Dan, președintele României, turează la maximum motoarele, iar toate eforturile sunt depuse pentru ca Drulă să aibă câștig de cauză în lupta pentru fotoliul de primar general al Capitalei. Duminică, 7 decembrie 2025, bucureștenii vor merge la vot pentru a-și alege primarul general, iar în tabăra USR este „fierbere” mare.

De altfel, președintele Nicușor, Dan, care declarase în campania pentru Președinția României că nu va susține niciun candidat la Primăria Capitalei, a abandonat imparțialitatea pe drum și a fost prezent la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă pentru PMB.

Eugen Tomac, „odă” pentru Cătălin Drulă

Eugen Tomac a scris pe pagina sa de Facebook că Bucureștiul are nevoie de un primar care „să continue linia de dezvoltare serioasă”.

Direcția în care se va îndrepta Bucureștiul de luni încolo contează enorm. Capitala are nevoie de un primar care să continue linia de dezvoltare serioasă.

De aceea, este esențial ca fiecare bucureștean care își dorește un oraș în continuă schimbare și o calitate a vieții mai bună să vină la vot!
În opinia mea, alegerea este simplă.

Candidatul care respectă decizia bucureștenilor de anul trecut privind bugetul unic merită sprijinul nostru”, a scris Eugen Tomac pe pagina sa de Facebook.

„Reafirm decizia pe care am anunțat-o încă de la începutul campaniei”

Eugen Tomac îi face „statuie” lui USR-istului Cătălin Drulă și „vede” în acesta un candidat providențial care va reuși să rezolve problemele grave cu care se confruntă Bucureștiul după ce Nicușor Dan a fost primar general – blocaje ale traficului, lipsa de dezvoltare urbană, lipsa apei calde la diferite intervale de timp, o termoficare deficitară care a scos peri albi bucureștenilor din toate sectoarele Capitalei.

Pentru un trafic mai fluid, mai mult spațiu verde și o dezvoltare urbană care să așeze capitala în rândul orașelor europene care au ce oferi lumii, avem nevoie de un primar de Dreapta, ferm și consecvent.

În calitate de președinte PMP, reafirm decizia pe care am anunțat-o încă de la începutul campaniei. Singurul candidat de dreapta care merită votat este Cătălin Drulă!”, a scris Eugen Tomac în mediul online.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Activistul civic “angajat” la USR. De la lansarea lui Drulă, marșul Colectiv, acțiuni politice, acum și la omagierea lui Rebengiuc. Cum motivează activistul Marian Rădună, în exclusivitate pentru Gândul, implicarea sa politică
13:12
Activistul civic “angajat” la USR. De la lansarea lui Drulă, marșul Colectiv, acțiuni politice, acum și la omagierea lui Rebengiuc. Cum motivează activistul Marian Rădună, în exclusivitate pentru Gândul, implicarea sa politică
LIVE UPDATE Cancelarul Austriei îl primește pe premierul Ilie Bolojan cu onoruri militare. Stocker: „Austria susține în mod expres aderarea României la OCDE”
12:30
Cancelarul Austriei îl primește pe premierul Ilie Bolojan cu onoruri militare. Stocker: „Austria susține în mod expres aderarea României la OCDE”
POLITICĂ În timp ce România se luptă cu „criza apei”, Nicușor Dan e interesat de „energia nucleară și industria de apărare” din Coreea de Nord
12:08
În timp ce România se luptă cu „criza apei”, Nicușor Dan e interesat de „energia nucleară și industria de apărare” din Coreea de Nord
ULTIMA ORĂ PSD cere demisia ministrului Mediului, Diana Buzoianu, și o cheamă să dea explicații în Parlament pe criza apei din Prahova
11:35
PSD cere demisia ministrului Mediului, Diana Buzoianu, și o cheamă să dea explicații în Parlament pe criza apei din Prahova
FLASH NEWS Întâlnirea dintre premierul Bolojan, afaceristul arestat pentru mită și trezorierul PNL, de la Palatul Victoria, a avut loc în afara legii. O confirmă regulamentul de la Guvern
10:22
Întâlnirea dintre premierul Bolojan, afaceristul arestat pentru mită și trezorierul PNL, de la Palatul Victoria, a avut loc în afara legii. O confirmă regulamentul de la Guvern
FLASH NEWS Daniel Băluţă semnează contractul extinderii Magistralei M4, cel mai mare proiect de infrastructură din istoria Capitalei: „M4 este doar începutul”
09:58
Daniel Băluţă semnează contractul extinderii Magistralei M4, cel mai mare proiect de infrastructură din istoria Capitalei: „M4 este doar începutul”
Mediafax
Pericol pentru copii de MOȘ NICOLAE! Părinții sunt rugați să ia măsuri urgente
Digi24
Dmitri Medvedev amenință „nebuna Uniune Europeană”: confiscarea activelor rusești ar fi echivalentă cu un act ce justifică războiul
Cancan.ro
L-am surprins pe Dan Alexa cu 3 femei în aceei seară! Surpriza TOTALĂ de abia acum vine: vizită surpriză chiar de la fosta soție
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Adevarul
Sunt românii pregătiți pentru noile autostrăzi? Reacții după deschiderea București - Focșani: „Goneau toți cu 150 km/h”
Mediafax
Pedeapsa primită de medicul lui „Chandler Bing”, pentru supradoza cu ketamină. Matthew Perry a murit la 54 de ani
Click
Ultimele cuvinte ale Roxanei Moise către antrenoarea sa, înainte de a pierde lupta cu cancerul: „Eu o să mă fac bine. O să vedeți”
Digi24
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin
Cancan.ro
Teroare publică pentru o celebră cântăreață din România! Cine e influentul milionar care o amenință că-i distruge cariera
Ce se întâmplă doctore
Planta pe care trebuie să o pui la ușa casei ca să atragi bani, noroc și protecție, conform Feng Shui
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cea mai bine vândută mașină din România, în noiembrie: Doar bulgarii mai cumpără acest model
Descopera.ro
SUCUL care face MINUNI pentru corp peste noapte
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
„Podcast cu Prioritate” #87 by ProMotor: samsari auto, mașini cu probleme și concluziile lui Dan Babu după sute de verificări
ANALIZĂ Schița acordului de pace în Ucraina, o capcană strategică? Momentul acțiunii Rusiei este calculat, reputația lui Zelenski e pătată, Ucraina se confruntă simultan cu două crize: un scandal major de corupție și o urgență energetică
14:07
Schița acordului de pace în Ucraina, o capcană strategică? Momentul acțiunii Rusiei este calculat, reputația lui Zelenski e pătată, Ucraina se confruntă simultan cu două crize: un scandal major de corupție și o urgență energetică
FINANCIAR Moștenirile rescriu topul celor mai bogați oameni din lume. Încă 91 de miliardari au apărut într-un singur an
14:06
Moștenirile rescriu topul celor mai bogați oameni din lume. Încă 91 de miliardari au apărut într-un singur an
ECONOMIE Concedieri masive în trei fabrici din România. Sute de angajați pe drumuri
13:53
Concedieri masive în trei fabrici din România. Sute de angajați pe drumuri
EXTERNE Benjamin Netanyahu își pune omul de încredere la conducerea Mosad. Cine este Roman Gofman, „cel mai demn și potrivit candidat”
13:49
Benjamin Netanyahu își pune omul de încredere la conducerea Mosad. Cine este Roman Gofman, „cel mai demn și potrivit candidat”
EXCLUSIV Doru Bușcu: Vizionarismul lui Călin Georgescu s-a adeverit/Avem criza apei, criza energiei și criza hranei
13:43
Doru Bușcu: Vizionarismul lui Călin Georgescu s-a adeverit/Avem criza apei, criza energiei și criza hranei

Cele mai noi