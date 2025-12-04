Disperare în tabăra lui Drulă. Cu câteva zile înainte de vot, președintele și toți oamenii din jurul său luptă pentru candidatul USR. Tomac, consilier onorific, îi dedică o „odă”

Numit Consilier onorific al Președintelui României pentru relația cu românii de pretutindeni la data de 6 octombrie 2025, președintele PMP Eugen Tomac se „înregimentează” în rândul susținătorilor lui Cătălin Drulă, candidat USR pentru Primăria Capitalei.

Aparatul de propagandă al USR – susținut „pe față” de „imparțialul” Nicușor Dan, președintele României, turează la maximum motoarele, iar toate eforturile sunt depuse pentru ca Drulă să aibă câștig de cauză în lupta pentru fotoliul de primar general al Capitalei. Duminică, 7 decembrie 2025, bucureștenii vor merge la vot pentru a-și alege primarul general, iar în tabăra USR este „fierbere” mare.

De altfel, președintele Nicușor, Dan, care declarase în campania pentru Președinția României că nu va susține niciun candidat la Primăria Capitalei, a abandonat imparțialitatea pe drum și a fost prezent la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă pentru PMB.

Eugen Tomac, „odă” pentru Cătălin Drulă

Eugen Tomac a scris pe pagina sa de Facebook că Bucureștiul are nevoie de un primar care „să continue linia de dezvoltare serioasă”.

„Direcția în care se va îndrepta Bucureștiul de luni încolo contează enorm. Capitala are nevoie de un primar care să continue linia de dezvoltare serioasă.

De aceea, este esențial ca fiecare bucureștean care își dorește un oraș în continuă schimbare și o calitate a vieții mai bună să vină la vot!

În opinia mea, alegerea este simplă.

Candidatul care respectă decizia bucureștenilor de anul trecut privind bugetul unic merită sprijinul nostru”, a scris Eugen Tomac pe pagina sa de Facebook.

„Reafirm decizia pe care am anunțat-o încă de la începutul campaniei”

Eugen Tomac îi face „statuie” lui USR-istului Cătălin Drulă și „vede” în acesta un candidat providențial care va reuși să rezolve problemele grave cu care se confruntă Bucureștiul după ce Nicușor Dan a fost primar general – blocaje ale traficului, lipsa de dezvoltare urbană, lipsa apei calde la diferite intervale de timp, o termoficare deficitară care a scos peri albi bucureștenilor din toate sectoarele Capitalei.

„Pentru un trafic mai fluid, mai mult spațiu verde și o dezvoltare urbană care să așeze capitala în rândul orașelor europene care au ce oferi lumii, avem nevoie de un primar de Dreapta, ferm și consecvent.

În calitate de președinte PMP, reafirm decizia pe care am anunțat-o încă de la începutul campaniei. Singurul candidat de dreapta care merită votat este Cătălin Drulă!”, a scris Eugen Tomac în mediul online.

