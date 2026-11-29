Radu Miruță susține că România are nevoie de un raport clar, complet și documentat privind anularea alegerilor prezidențiale, pentru ca societatea să poată înțelege ce s-a întâmplat și să depășească diviziunile provocate de acest episod. Într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, acesta afirmă că lipsa unor explicații convingătoare alimentează neîncrederea și tensiunile dintre români.

Miruță: „România are nevoie de un raport clar, complet, documentat și asumat public despre anularea alegerilor”

Miruță compară situația actuală a societății românești cu cea a unei familii permanent aflate în conflict, în care diferențele de opinie au ajuns să provoace rupturi și ostilitate.

„România de astăzi seamănă cu o familie veșnic tensionată. O familie în care unchiul se înjură cu nepoții, mama evită discuțiile despre politică cu propriii copii de teamă să nu strice masa de Crăciun, mătușa excentrică, odinioară simpatică, a devenit imposibil de suportat, iar vărul care a citit trei lucruri pe Internet nu mai poate fi oprit nici de argumente, nici de bun-simț.

Nu mai știm să ne contrazicem fără să ne urâm. Nu mai știm să avem opinii diferite fără să ne considerăm dușmani”, a scris Miruță.

Acesta consideră că publicarea unui raport asumat public despre anularea alegerilor ar putea reprezenta un prim pas spre restabilirea încrederii, chiar dacă documentul nu va pune capăt diferențelor de opinie.

„Tocmai de aceea, România are nevoie de un raport clar, complet, documentat și asumat public despre anularea alegerilor. Fără ambiguități, fără jumătăți de adevăr, fără explicații care nasc alte întrebări.

Va aduce acest raport liniștea la masa de Crăciun? Probabil că nu. Vom continua, poate, să fim în tabere diferite. Dar măcar vom avea un punct comun de plecare: faptele. Vom putea începe să închidem o rană, în loc să o lăsăm să sângereze la nesfârșit”, a transmis Radu Miruță.

Miruță face trimitere și la alte momente controversate din istoria recentă a României, precum Revoluția, Mineriadele și protestele din 10 august, despre care afirmă că au lăsat prea multe întrebări fără răspuns.

„Ar fi trebuit să învățăm deja cât de scump ne costă adevărurile amânate. Revoluția, Mineriadele, 10 August. Prea multe întrebări rămase fără răspuns, prea multe răni pe care timpul nu le-a vindecat.

O democrație nu se poate construi la nesfârșit peste adevăruri îngropate. Așa cum statul român s-a grăbit să toarne asfalt peste craterul exploziei de la Mihăilești, ne grăbim mereu să acoperim rănile trecutului, confundând dispariția lor din peisaj cu vindecarea. Dar adevărul nu dispare sub asfalt. Iar tăcerea nu vindecă. Tăcerea adâncește neîncrederea”, a mai scris acesta.

Critici la adresa lui Sorin Grindeanu privind interpretarea cifrelor de la Finanțe

În aceeași postare, Radu Miruță abordează și situația economică și critică modul în care Sorin Grindeanu interpretează datele Ministerului Finanțelor. Deputatul susține că realitatea economică nu poate fi schimbată prin declarații politice și pune evoluția cifrelor pe seama eforturilor făcute de cetățeni.

„Aceeași problemă a raportării la adevăr o regăsesc și în felul în care Grindeanu interpretează cifrele Ministerului Finanțelor. Poți contorsiona cifrele în discursuri, poți pune o orchestră întreagă de trompete să cânte o altă realitate, dar nu așa crește nivelul de trai al românilor. Realitatea economică nu se schimbă în funcție de volumul propagandei”, a afirmat Miruță.

Miruță, mesaj de Ziua Națională: Patriotismul înseamnă responsabilitate

La finalul mesajului, Miruță face referire la apropiata Zi Națională a României și susține că patriotismul nu ar trebui să se limiteze la discursuri festive și declarații solemne de 1 Decembrie, ci să se reflecte în responsabilitatea manifestată pe tot parcursul anului.

„Peste câteva zile, de Ziua Națională, vom fi inundați de declarații solemne, de imagini emoționante, de steaguri și de discursuri despre cât de minunată este România.

Dar patriotismul nu se măsoară în declarațiile pe care le facem de 1 Decembrie, ci în responsabilitatea cu care ne purtăm față de această țară în celelalte 364 de zile ale anului.

România nu are nevoie să fie iubită festiv și dezamăgită sistematic. Are nevoie de adevăr. Și îl merită”, a conchis Radu Miruță.