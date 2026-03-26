Ciprian Ciucu: „Avem o direcție de pompieri care sună la pompieri”

În cadrul conferinței de presă de astăzi, în care a anunțat un val imens de concedieri la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu s-a arătat nemulțumit de faptul că există o direcție de pompieri care nu au cum să intervină și care ”dacă Doamne ferește se întâmplă ceva, sună la Pompieri”.

Ciucu a anunțat un prim set de reorganizări urmate de reforme pe care intenţionează să le deruleze la Primăria Capitalei. Edilul a anunțat că în acest moment, Primăria are undeva la 1.272 de posturi, un număr de angajați mult prea mare. Potrivit edilului, 722 de posturi vor fi desfinţate, iar un număr de salariaţi, 400, nu se vor mai regăsi în schemele de personal. Printre altele, primarul s-a arătat nemulțumit de faptul că există o direcție de 18 pompieri care nu au utilaje și nu au cum să intervină într-o situație de urgență și care, potrivit lui Ciucu, sună la Pompieri dacă se întâmplă ceva.

„Direcția Economică are 90 de oameni – e deja o instituție. Cu o activitate similară economic, Sectorul 6 avea 30 de oameni la Direcția Economică.

După care, apropo de Direcția Economică, am aflat că mai avem o Direcție de Buget. Direcția de Buget este un serviciu în cadrul Direcției Economice, care și asta mai are 80 de oameni. 170 de oameni pentru Direcția Economică? S-au creat posturi în ultimii 15 ani și s-au creat direcții pentru oameni, și nu s-au creat posturi în baza unei analize.

Arătați-mi și mie o instituție în țara asta, un minister, care are o direcție de pompieri! Dacă îmi arătați și mie una singură… Aici este o direcție cu 18 pompieri care nu au utilaje și nu au cum să intervină și care, dacă Doamne ferește se întâmplă ceva, sună la Pompieri, care, apropo, sunt aici, peste gard”, a declarat Ciucu.

