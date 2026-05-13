Mircea Roșca a reacționat după ce Sorin Grindeanu a declarat public că el ar fi cel care a căutat-o pe Lia Olguța Vasilescu. Președintele PNL Prahova a făcut publice mesajele pe care le-a avut cu aceasta și a menționat că și el a fost sunat de social-democrată.
Într-o reacție pentru G4Media, Roșca spune că Olguța Vasilescu l-a sunat cu 5 zile înainte de moțiunea de cenzură prin care Ilie Bolojan a fost demis. Acesta a făcut publică și o captură de ecran din conversație, ca dovadă a faptului că declarațiile sale nu sunt inventate.
„Dacă tot s-a invocat numele meu, confirm că doamna Olguța Vasilescu m-a sunat pe mine. Cu cinci zile înainte de moțiunea de cenzură. Eu nu mai vorbisem cu doamna Vasilescu, pe care o cunoșteam mai bine din campania comună de la alegerile prezidențiale din mai anul trecut”, a transmis acesta.
În continuare, Roșca a menționat că în urma unui apel nepreluat de la Olguța Vasilescu, acesta a sunat-o înapoi pentru o discuție care a durat câteva minute. Președintele PNL Prahova a menționat că primarița Craiovei era interesată de atmosfera din PNL după moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR.
„A existat un apel nepreluat, apoi am sunat-o eu înapoi, am vorbit câteva minute, s-a întrerupt semnalul, după care am sunat-o din nou și am continuat discuția. Ca să vorbesc în termeni generali, pentru că nu este corect să discutăm public despre conversații private, era interesată de atmosfera din PNL vizavi de moțiunea de cenzură și considera că această moțiune este o mare greșeală și că România ar putea intra într-o situație politică foarte complicată, într-o criză fără precedent”.
Roșca a mai punctat că i-a trimis un mesaj Olguței Vasilescu, după ce numele său deja se vehicula în mediul online.
„A mai existat și un apel accidental, de aproximativ 40 de secunde, tot înainte de moțiune. I-am trimis un mesaj spunând că așa ceva nu se poate și întrebând cine a făcut această mizerie. I-am trimis și postarea respectivei persoane”, declară el.