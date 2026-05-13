Prima pagină » Știri politice » Mircea Roșca scoate mesajele cu Lia Olguța Vasilescu, după ce Sorin Grindeanu a declarat că președintele PNL Prahova a sunat-o: ”Ea m-a sunat cu 5 zile înainte de moțiune”

Mircea Roșca scoate mesajele cu Lia Olguța Vasilescu, după ce Sorin Grindeanu a declarat că președintele PNL Prahova a sunat-o: ”Ea m-a sunat cu 5 zile înainte de moțiune”

Mircea Roșca scoate mesajele cu Lia Olguța Vasilescu, după ce Sorin Grindeanu a declarat că președintele PNL Prahova a sunat-o: ”Ea m-a sunat cu 5 zile înainte de moțiune”
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Mircea Roșca a reacționat după ce Sorin Grindeanu a declarat public că el ar fi cel care a căutat-o pe Lia Olguța Vasilescu. Președintele PNL Prahova a făcut publice mesajele pe care le-a avut cu aceasta și a menționat că și el a fost sunat de social-democrată.

Mircea Roșca a scos mesajele cu Lia Olguța Vasilescu, după declarațiile lui Grindeanu

Într-o reacție pentru G4Media, Roșca spune că Olguța Vasilescu l-a sunat cu 5 zile înainte de moțiunea de cenzură prin care Ilie Bolojan a fost demis. Acesta a făcut publică și o captură de ecran din conversație, ca dovadă a faptului că declarațiile sale nu sunt inventate.

Dacă tot s-a invocat numele meu, confirm că doamna Olguța Vasilescu m-a sunat pe mine. Cu cinci zile înainte de moțiunea de cenzură. Eu nu mai vorbisem cu doamna Vasilescu, pe care o cunoșteam mai bine din campania comună de la alegerile prezidențiale din mai anul trecut”, a transmis acesta.

Roșca arată ce mesaje a schimbat cu Olguța Vasilescu

În continuare, Roșca a menționat că în urma unui apel nepreluat de la Olguța Vasilescu, acesta a sunat-o înapoi pentru o discuție care a durat câteva minute. Președintele PNL Prahova a menționat că primarița Craiovei era interesată de atmosfera din PNL după moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR.

A existat un apel nepreluat, apoi am sunat-o eu înapoi, am vorbit câteva minute, s-a întrerupt semnalul, după care am sunat-o din nou și am continuat discuția. Ca să vorbesc în termeni generali, pentru că nu este corect să discutăm public despre conversații private, era interesată de atmosfera din PNL vizavi de moțiunea de cenzură și considera că această moțiune este o mare greșeală și că România ar putea intra într-o situație politică foarte complicată, într-o criză fără precedent”.

Roșca a mai punctat că i-a trimis un mesaj Olguței Vasilescu, după ce numele său deja se vehicula în mediul online.

A mai existat și un apel accidental, de aproximativ 40 de secunde, tot înainte de moțiune. I-am trimis un mesaj spunând că așa ceva nu se poate și întrebând cine a făcut această mizerie. I-am trimis și postarea respectivei persoane”, declară el.

AUTORUL RECOMANDĂ

Recomandarea video

Citește și

MESAJ Partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, invitată la Kiev de soția lui Zelenski : „Suntem recunoscători României şi oamenilor ei”
19:42
Partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, invitată la Kiev de soția lui Zelenski : „Suntem recunoscători României şi oamenilor ei”
LIVE VIDEO Nicușor Dan, Mark Rutte și Karol Nawrocki, conferință comună după Summitul B9 de la București: „Rusia e o amenințare pentru NATO”
17:25
Nicușor Dan, Mark Rutte și Karol Nawrocki, conferință comună după Summitul B9 de la București: „Rusia e o amenințare pentru NATO”
FLASH NEWS Sorin Grindeanu revine asupra asemănării lui Ilie Bolojan cu Liviu Dragnea: „Să știți că și diferă foarte mult”
16:45
Sorin Grindeanu revine asupra asemănării lui Ilie Bolojan cu Liviu Dragnea: „Să știți că și diferă foarte mult”
REACȚIE Oana Gheorghiu confirmă dezvăluirea Gândul despre emailurile către ADR și STS în care se interesa dacă instituțiile vor să cumpere produsele Schwarz Digits. Spune că nu a făcut trafic de influență
16:37
Oana Gheorghiu confirmă dezvăluirea Gândul despre emailurile către ADR și STS în care se interesa dacă instituțiile vor să cumpere produsele Schwarz Digits. Spune că nu a făcut trafic de influență
FLASH NEWS Ungaria nu a semnat Declarația Comună a Summitului B9 de la București. Documentul vizează aspecte cu privire la NATO, Ucraina și Rusia
15:52
Ungaria nu a semnat Declarația Comună a Summitului B9 de la București. Documentul vizează aspecte cu privire la NATO, Ucraina și Rusia
FLASH NEWS PSD va merge la viitoarele consultări cu „multe opțiuni pe masă”. Grindeanu anunță că partidul vrea să iasă din zona de ”circ politic”
15:40
PSD va merge la viitoarele consultări cu „multe opțiuni pe masă”. Grindeanu anunță că partidul vrea să iasă din zona de ”circ politic”
Mediafax
Cine va fi viitorul premier al României? Pe cine PARIAZĂ piețele de predicții
Digi24
Xi Jinping în spatele ușilor închise: cele două laturi ale președintelui chinez și cum tratează puterile mijlocii
Cancan.ro
‼️ANUNȚUL făcut de medici despre starea de sănătate a lui Alexandru, băiețelul de 5 ani dispărut în Sibiu
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Adevarul
Cea mai nefericită combinație pentru România: recesiune plus inflație de 10,7%. Cine a băgat țara în criză
Mediafax
NEWS ALERT. 13 mari companii aeriene AU ANULAT MAI MULTE ZBORURII!
Click
Pensionarii care ar putea recupera banii opriți pentru CASS. Ce trebuie să facă pentru a nu pierde sumele reținute
Digi24
Eroul lui Alex. Mărturia lui Mihail Soare, salvatorul care l-a zărit pe copil cu coada ochiului, din elicopter: Nici nu putea să plângă
Cancan.ro
Am aflat ce a făcut Andreea Ibacka în Elveția, de fapt, chiar înainte de anunțul divorțului de Cabral
Ce se întâmplă doctore
Cabral și Andreea Ibacka divorțează. Prima reacție a prezentatorului de la PRO TV
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
FOTO: Cum arată tancul românesc echipat cu o cușcă anti-dronă
Descopera.ro
Canadienii pregătesc un nou telescop spațial! Ce va căuta?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Vreau să fac schimbul de ulei. Mecanicul: - Ce maşină e?
Descopera.ro
Un studiu pe 3 milioane de oameni a dezvăluit o legătură puternică între consumul de canabis și depresie
FLASH NEWS Nicușor Dan și Volodimir Zelenski, întâlnire la Palatul Cotroceni. Ce au discutat cei doi lideri
20:33
Nicușor Dan și Volodimir Zelenski, întâlnire la Palatul Cotroceni. Ce au discutat cei doi lideri
FLASH NEWS Ce mesaj a transmis trupa Metallica fanilor de la București, chiar înainte de concertul de pe Arena Națională
20:02
Ce mesaj a transmis trupa Metallica fanilor de la București, chiar înainte de concertul de pe Arena Națională
FLASH NEWS Miruță anunță că a „salvat” Uzina Sadu: „Este unul dintre proiectele din SAFE cu producție 100% în România” / „Asta înseamnă să îți pese!”
19:38
Miruță anunță că a „salvat” Uzina Sadu: „Este unul dintre proiectele din SAFE cu producție 100% în România” / „Asta înseamnă să îți pese!”
JUSTIȚIE Percheziții ale Parchetului General în Constanța. Sunt vizați procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță. Acuzațiile, trafic de influanță și corupție
19:35
Percheziții ale Parchetului General în Constanța. Sunt vizați procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță. Acuzațiile, trafic de influanță și corupție
MEDIU Diana Buzoianu: Nu mai mărim cotele de vânătoare pentru fondurile cinegetice, la specii care nu produc prejudicii
19:13
Diana Buzoianu: Nu mai mărim cotele de vânătoare pentru fondurile cinegetice, la specii care nu produc prejudicii
REACȚIE Șeful NATO le cere din nou, de la București, aliaților, să dea 5% din PIB pentru apărare: „Europa a auzit mesajul SUA”
19:02
Șeful NATO le cere din nou, de la București, aliaților, să dea 5% din PIB pentru apărare: „Europa a auzit mesajul SUA”

Cele mai noi

Trimite acest link pe