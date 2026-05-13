Mircea Roșca a reacționat după ce Sorin Grindeanu a declarat public că el ar fi cel care a căutat-o pe Lia Olguța Vasilescu. Președintele PNL Prahova a făcut publice mesajele pe care le-a avut cu aceasta și a menționat că și el a fost sunat de social-democrată.

Mircea Roșca a scos mesajele cu Lia Olguța Vasilescu, după declarațiile lui Grindeanu

Într-o reacție pentru G4Media, Roșca spune că Olguța Vasilescu l-a sunat cu 5 zile înainte de moțiunea de cenzură prin care Ilie Bolojan a fost demis. Acesta a făcut publică și o captură de ecran din conversație, ca dovadă a faptului că declarațiile sale nu sunt inventate.

„Dacă tot s-a invocat numele meu, confirm că doamna Olguța Vasilescu m-a sunat pe mine. Cu cinci zile înainte de moțiunea de cenzură. Eu nu mai vorbisem cu doamna Vasilescu, pe care o cunoșteam mai bine din campania comună de la alegerile prezidențiale din mai anul trecut”, a transmis acesta.

Roșca arată ce mesaje a schimbat cu Olguța Vasilescu

În continuare, Roșca a menționat că în urma unui apel nepreluat de la Olguța Vasilescu, acesta a sunat-o înapoi pentru o discuție care a durat câteva minute. Președintele PNL Prahova a menționat că primarița Craiovei era interesată de atmosfera din PNL după moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR.