Ciprian Ciucu anunță că Primăria va expropria terenul din fața librăriei Cărturești de pe bulevardul Magheru, care a ajuns proprietatea unui „șmecher”

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, anunță că vrea să exproprieze terenul din fața librăriei Cărturești, într-una dintre cele mai circulate zone din centrul orașului. Edilul vrea stoparea unui proiect imobiliar controversat și recuperarea unui spațiu public important.

Terenul se află chiar în fața blocului Patria, într-o zonă emblematică de pe bulevardul Magheru. Deși pare un spațiu mic, el are un impact major asupra felului în care arată și funcționează centrul Bucureștiului.

Ciucu susține că situația actuală nu este una normală și că proprietatea a ajuns în mâinile „unui șmecher”.

„Terenul din fața librăriei Cărturești de pe Magheru a ajuns în proprietatea unui șmecher”, spune primarul.

Soluția pe care o propune este exproprierea terenului de către Primărie. Decizia vine în contextul în care administrația Capitalei încearcă să recâștige controlul asupra unor spații-cheie din oraș, mai ales în zonele centrale unde presiunea imobiliară este foarte mare.

„George Cristian Tuță mi-a promis că se ocupă să îl exproprieze. Împreună cu restaurantul din incinta Cinema Patria. Blocul și cinematograful vor intra în programul de consolidare. Până atunci, am scos mașinile de acolo și de pe trotuar. Vor curge amenzile. Si pentru modul în care se prezintă terenul. Incredibil… cum a fost orașul nostru prădat”, a scris Ciprian Ciucu pe Facebook.

Ciucu a mai vorbit în trecut despre astfel de măsuri și a atras atenția că exproprierile trebuie făcute atent, pentru a nu genera costuri uriașe pentru buget. Discuția nu este doar despre un teren, ci despre direcția în care merge Bucureștiul.

Primarul a anunțat deja planuri mai largi pentru regenerarea bulevardului Magheru, pe care îl descrie ca pe un spațiu care trebuie regândit complet, nu doar reparat.

