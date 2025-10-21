Prima pagină » Știri politice » Claudiu Târziu o ironizează pe Oana Țoiu pentru că summitul Trump-Putin are loc la Budapesta, nu la București

Claudiu Târziu o ironizează pe Oana Țoiu pentru că summitul Trump-Putin are loc la Budapesta, nu la București

Olga Borșcevschi
21 oct. 2025, 16:07, Știri politice
Claudiu Târziu o ironizează pe Oana Țoiu pentru că summitul Trump-Putin are loc la Budapesta, nu la București

Europarlamentarul Claudiu Târziu o acuză pe Oana Țoiu de incompetență și lipsă de inițiativă, după ce ministra de Externe a declarat că România va analiza o eventuală cerere oficială de survol din partea Rusiei, în contextul vizitei lui Vladimir Putin la Budapesta.

Târziu susține că Bucureșțiul a pierdut o oportunitate istorică de a-și demonstra relevanța internațională și de a contribui la eforturile de pace.

„Ministrul român de Externe a produs și ultima dovadă a incompetenței și inadecvării pentru funcția pe care o ocupă.
După alegerea Budapestei pentru summitul, care poate fi istoric, dintre Donald Trump și Vladimir Putin, în căutarea păcii, ministrul Oana Țoiu a anunțat că așteaptă o solicitare oficială din partea Moscovei pentru ca România să permită survolul aeronavei cu care președintele rus va călători în capitala Ungariei”, transmite Târziu, pe Facebook.

El spune că „a fost irosită astfel ultima ocazie pentru ca Bucureștiul să facă un gest relevant în plan internațional și să dea semne că mai contează în vreun fel pe harta intereselor geopolitice”.

„Un ministru cu minimă experiență, sau un politician cât de cât orientat, ar fi făcut din proprie inițiativă o ofertă curajoasă de a permite survolarea spațiului aerian românesc, cu intenția declarată de a contribui la efortul de oprire a războiului. Și asta cu atât mai mult cu cât vizita lui Putin la Budapesta este un fapt inevitabil, indiferent de traseul pe care îl va parcurge.

În schimb, declarația arogantă a ministrului USR nu face nimic altceva decât să demonstreze înca o dată, dacă mai era nevoie, că România a renunțat complet să mai susțină o politică externă suverană și a ales rolul de executant umil al ordinelor primite de la Bruxelles”, arată el.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

VIDEO Andrei Marga analizează declinul PNL: „Nu mai există liberalism. Ei sunt liberali doar cu NUMELE”
16:36
Andrei Marga analizează declinul PNL: „Nu mai există liberalism. Ei sunt liberali doar cu NUMELE”
VIDEO Carla Bruni a fost filmată în pragul lacrimilor, după plecarea lui Nicolas Sarkozy spre închisoare. Povestea RELAȚIEI dintre artistă și președinte
16:27
Carla Bruni a fost filmată în pragul lacrimilor, după plecarea lui Nicolas Sarkozy spre închisoare. Povestea RELAȚIEI dintre artistă și președinte
ACTUALITATE Patronatele nu vor să crească salariul minim, deşi e directivă la nivel european
16:08
Patronatele nu vor să crească salariul minim, deşi e directivă la nivel european
EVENIMENT Cum fierbe Europa din cauza „Summitului Păcii” găzduit de Viktor Orban. UE pregătește un plan de urgență pentru Ucraina. FT: Întâlnirea Trump – Zelenski a fost „un duet cu țipete”
14:54
Cum fierbe Europa din cauza „Summitului Păcii” găzduit de Viktor Orban. UE pregătește un plan de urgență pentru Ucraina. FT: Întâlnirea Trump – Zelenski a fost „un duet cu țipete”
NEWS ALERT Scandal în coaliție. PSD s-a ridicat de la masă: „Bolojan și-a pierdut credibilitatea”/ Alegeri pentru Capitală pe 7 decembrie – SURSE
14:45
Scandal în coaliție. PSD s-a ridicat de la masă: „Bolojan și-a pierdut credibilitatea”/ Alegeri pentru Capitală pe 7 decembrie – SURSE
EXTERNE Cum arată închisoarea în care a intrat Sarkozy. Un fost director al închisorii povestește: „Condițiile de detenție sunt destul de DURE”
14:40
Cum arată închisoarea în care a intrat Sarkozy. Un fost director al închisorii povestește: „Condițiile de detenție sunt destul de DURE”
Mediafax
Coaliţia de guvernare a decis organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei în 7 decembrie – surse
Digi24
Nicolas Sarkozy a cerut să fie eliberat imediat după ce a intrat pe poarta închisorii. Cum l-au întâmpinat deținuții
Cancan.ro
Administratoarea blocului din Rahova, AUDIATĂ! Răsturnare de situație: cine și CÂND a oprit sigiliul gazului
Prosport.ro
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
Adevarul
Uitați de Tomahawk! Armele teribile cu care ucrainenii pot lovi și mai adânc inima Rusiei: „România colaborează la racheta asta”
Mediafax
Coaliţia de guvernare a decis organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei în 7 decembrie – surse
Click
Alimentul-minune recomandat de Dr. Virgiliu Stroescu. A fost adus de Ceaușescu din China și poate preveni cancerul: „Strangulează vasele care hrănesc acea tumoră”
Wowbiz
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
Antena 3
„Mireasa lor e în palat, a noastră e în pământ”. Iranienii se revoltă după ce au văzut filmarea cu mireasa decoltată, fiică de demnitar
Digi24
„Noi l-am otrăvit pe Navalnîi”: Un fost ofițer FSB a dezvăluit cum își elimină Putin inamicii și cine a orchestrat anexarea Crimeei
Cancan.ro
Cristina Pucean e istorie? BDLP, la hotel cu domnișoara Vanessa! Imaginile care nu lasă loc de interpretări
Ce se întâmplă doctore
Cuplul-bombă din showbiz! El, un politician de renume, a divorțat de mama copiilor, iar ea i-a pus capac! Ipostazele în care au fost fotografiați
observatornews.ro
Analist, despre decizia CCR de a opri reforma pensiilor magistraţilor: "Senzaţie puternică de inechitate"
StirileKanalD
Vladimir Putin, sfătuit să nu meargă la Budapesta. "Ar putea fi asasinat"
KanalD
O cunoscută influenceriță a murit la 30 de ani, la doar câteva ore după ce a născut acasă. A apucat să își țină copilul în brațe doar câteva minute
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Toyota Land Cruiser FJ, rivalul surpriză care vrea să detroneze Dacia Duster
Descopera.ro
Cum era hărțuită România de Rusia în anul 1916
Capital.ro
Parlamentul European schimbă regulile pentru permisele de conducere. Anunț oficial pentru toți șoferii din UE
Evz.ro
Fulgy îl provoacă pe Mihai Morar să intre în cușcă la RXF
A1
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
VIDEO Oare este cazul să ne așteptăm la apariția unui cutremur în viitorul apropiat? Ce previziuni a făcut Carmen Harra cu privire la acest subiect de interes general: "Natura ne dă tot ce avem nevoie ca să fim bine!"
RadioImpuls
Veronica, un nou ATAC DUR la adresa lui Ahmed: "Ai ceva de rezolvat la psiholog, dar nu aici dragule". Concurentul din Casa Iubirii îi închide gura cu o replică neașteptată: "Am avut ceva, nu poți să zici că nu am avut că mă enervează". Ce a urmat
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina: – lubitule, eu sunt geloasă?
Descopera.ro
Imperiul Țarist, despre cerința României de a fi membru cu drepturi egale: „Ar produce o impresie penibilă asupra poporului rus”