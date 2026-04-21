Clotilde Armand: “PSD este o organizație teroristă”. Ce apel face către premierul Bolojan 

Clotilde Armand a lansat un apel către premierul Ilie Bolojan. Fostul primar USR al Sectorului 1 i-a cerut premierului să demită tot ce este PSD-ist din Guvernul României și a numit partidul „organizație teroristă”, mai periculoasă decât Vladimir Putin pentru România.

Clotilde Armand, apel către premierul Ilie Bolojan

Fostul primar al Sectorului 1, Clotilde Armand, a publicat pe contul său de socializare un mesaj tranșant prin care îl îndeamnă pe premierul Ilie Bolojan să demită din Guvernul României tot ce ține de PSD.

„În mod normal, acum, domnul Ilie Bolojan ar trebui să demită tot ce este pesedist din Guvern, din agenții, din rândul secretarilor de stat, din prefecturi și din orice structură subordonată”, notează Clotilde.

Clotilde Armand: PSD este o organizație teroristă

În continuarea mesajului său, fostul primar numește Partidul Social Democrat drept o organizație teroristă care vrea să captureze statul și să îi stoarcă pe români de bani.

„Fiindcă Partidul Social Democrat nu este un partid, ci o organizație teroristă care vrea să captureze din nou statul și să-i stoarcă de bani pe români. Spun „teroristă” pentru că nici Vladimir Putin nu este atât de periculos, în aceste clipe, pentru România, așa cum sunt pesediștii”, a mai punctat Clotilde Armand în finalul mesajului.

PSD a decis retragerea sprijinului politic premierului Ilie Bolojan

PSD a votat, luni, 20 aprilie, retragerea sprijinului politic premierului Ilie Bolojan. Cei 5.000 de membri PSD au votat online, printr-o aplicaţie. S-au înregistrat 97,7% din voturi în favoarea retragerii sprijinului.

