Olga Borșcevschi
Zi încărcată în politica românească. Coaliția nu reușește să ia nicio decizie privind criza prețurilor la carburanți, iar Senatul dezbate o nouă moțiune împotriva ministrului Diana Buzoianu. De asemenea, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, la Bacău, că partidul analizează trei scenarii privind viitorul participării la guvernare, inclusiv varianta trecerii în opoziție, decizia finală urmând să fie luată în urma unui vot intern programat pentru 20 aprilie.

În plină criză, Coaliția încă analizează și nu ia nicio măsură pentru reducerea prețului carburanților

Premierul Ilie Bolojan a discutat cu miniștrii Finanțelor și Energiei, Alexandru Nazare și Bogdan Ivan, despre noi măsuri privind prețul carburanților, însă nu s-a ajuns la niciun consens. „Au fost prezentate scenarii, ipoteze și cifre în pregătirea ședinței de coaliție”, a anunțat Ioana Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Guvernului. Ședința coaliției, în care vor fi discutate aceste scenarii, va avea loc de la ora 13:00, însă fără participarea președintelui PSD, Sorin Grindeanu și fără Dominic Fritz, șeful USR. MAI MULTE DETALII AICI

A doua moțiune simplă împotriva ministrului Mediului în mai puțin de un an

O nouă moțiune simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, va fi dezbătută și votată luni în plenul Senatului. Inițiativa aparține senatorilor din opoziție, care o acuză pe aceasta că blochează proiecte energetice strategice.

Moțiunea este semnată de 44 de senatori din PACE-Întâi România, AUR și neafiliați. Aceștia susțin că, în contextul crizei energetice, Ministerul Mediului a devenit un obstacol pentru investițiile importante.

Potrivit documentului, proiecte precum cele de pe Valea Jiului (Bumbești-Livezeni) sau barajul de la Răstolița, realizate în proporție de peste 90%, sunt blocate prin proceduri de mediu considerate excesive.

Inițiatorii afirmă că aceste investiții, de sute de milioane de euro, sunt întârziate de studii de impact care, în opinia lor, nu servesc protecției mediului, ci mențin dependența de importuri de energie.

Sorin Grindeanu, la Bacău: „Nu ne place să amenințăm, suntem împinși să o facem”

„Nu ne place să amenințăm, suntem împinși să o facem”. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a acuzat luni, la Bacău, că scenariile privind scumpirea combustibilului stau de o lună fără răspuns în coaliție. DETALII AICI

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a prezentat în coaliție cinci scenarii pentru atenuarea șocului prețurilor la combustibil. Asta s-a întâmplat acum patru săptămâni, spune Grindeanu.

De atunci, nicio decizie. Niciun cadru legal adoptat.

„Aproape toate țările din Uniunea Europeană au făcut acest lucru. Noi nu”, a spus Grindeanu.

Liderul PSD a fost direct în privința responsabilității: „Totul pornește de la premier și de la Ministrul Finanțelor. Ei sunt cei care decid”.

PSD discută trei scenarii politice, inclusiv ieșirea din coaliție

Președintele PSD Sorin Grindeanu, președinte al Camera Deputaților, a declarat că în interiorul Partidului Social Democrat sunt analizate trei direcții posibile privind viitorul politic al formațiunii. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei întâlniri regionale Nord-Est, urmate de o conferință de presă, în care liderul social-democrat a vorbit despre consultările interne aflate în desfășurare. VEZI AICI

Citește și

REACȚIE Dan Dungaciu (AUR) vorbește despre o umilință a României la Chișinău, de 27 martie: „Absențe oficiale și un eșec diplomatic de proporții”
15:29
Dan Dungaciu (AUR) vorbește despre o umilință a României la Chișinău, de 27 martie: „Absențe oficiale și un eșec diplomatic de proporții”
ACUZAȚII Petrișor Peiu (AUR) acuză Guvernul Bolojan că numește catastrofa economică „recesiune tehnică” pentru a ascunde prăbușirea serviciilor
14:58
Petrișor Peiu (AUR) acuză Guvernul Bolojan că numește catastrofa economică „recesiune tehnică” pentru a ascunde prăbușirea serviciilor
NEWS ALERT Ilie Bolojan, întâlnire „constructivă” cu Apostolos Tzitzikostas, comisar european pentru Transporturi, la Palatul Victoria. Ce au discutat cei doi
14:56
Ilie Bolojan, întâlnire „constructivă” cu Apostolos Tzitzikostas, comisar european pentru Transporturi, la Palatul Victoria. Ce au discutat cei doi
FLASH NEWS O nouă săptămână, un nou atac. Grindeanu îi pulverizează reforma lui Bolojan
13:57
O nouă săptămână, un nou atac. Grindeanu îi pulverizează reforma lui Bolojan
NEWS ALERT Șoșoacă: Dacă aș candida la alegerile prezidențiale, aș câștiga președinția din primul tur. Mulțumesc, domnilor procurori
13:31
Șoșoacă: Dacă aș candida la alegerile prezidențiale, aș câștiga președinția din primul tur. Mulțumesc, domnilor procurori
ULTIMA ORĂ Diana Șoșoacă, declarații la ieșirea de la Parchetul General. Ce spune despre expertiza psihiatrică
13:09
Diana Șoșoacă, declarații la ieșirea de la Parchetul General. Ce spune despre expertiza psihiatrică
Mediafax
Surpare de carosabil în Capitală. Trafic restricționat pe un sens de mers
Digi24
Spania închide spațiul aerian pentru aeronavele SUA implicate în războiul cu Iran și refuză utilizarea bazelor militare
Cancan.ro
Câte mii de euro a primit eliminata Loredana Pălănceanu, de la Antena 1, pentru cele 12 săptămâni la Survivor 2026
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu noua iubită a milionarului care a avut o relație cu Mădălina Ghenea
Adevarul
Generația chiriașilor de nevoie: „Nu îmi permit nici măcar o garsonieră într-un oraș mic, oricât de mult aș munci”
Mediafax
Câți soldați sunt necesari pentru a invada o țară? Lecțiile războaielor recente
Click
Afacerea cu care a dat lovitura un tânăr de 16 ani, după ce a refuzat o ofertă de 300 de mii de dolari
Digi24
Universitățile din Rusia pun presiune asupra studenților pentru a lupta în Ucraina: „Sunteți cu toții lași?”
Cancan.ro
BREAKING! 'Gata, s-a terminat'. Anunțul momentului din spital, despre Mircea Lucescu
Ce se întâmplă doctore
Secretul siluetei Corinei Caragea. Cum reușește să se mențină în formă fără diete drastice! Imagini incendiare cu vedeta tv
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Primăria Sector 4 va da 600 de lei pentru carburant sau reducere la transportul public. Cine poate beneficia de acești bani
Descopera.ro
Care este cel mai mare număr?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Părinte, spune am voie cu femei în post?
Descopera.ro
Se pare că și veverițele sunt pretențioase la mâncare, nu doar oamenii
VIDEO Imagini cu momentul în care Poliția îi sparge geamul mașinii unui șofer care nu a vrut să coboare din autovehicul
16:20
Imagini cu momentul în care Poliția îi sparge geamul mașinii unui șofer care nu a vrut să coboare din autovehicul
COMUNICAT Măsuri pentru locuitorii sectorului 4, în plină criză a scumpirilor: Taxă auto revocată, sprijin pentru carburanți și decontarea transportului public
16:16
Măsuri pentru locuitorii sectorului 4, în plină criză a scumpirilor: Taxă auto revocată, sprijin pentru carburanți și decontarea transportului public
FLASH NEWS Președintele Egiptului spune că doar Trump poate încheia războiul din Iran. Ce previziuni sumbre are pentru prețul petrolului
16:07
Președintele Egiptului spune că doar Trump poate încheia războiul din Iran. Ce previziuni sumbre are pentru prețul petrolului
JUSTIȚIE Șefi ANAF București, plasați sub control judiciar de DNA. Aceștia primeau șpăgi de zeci de mii de euro pentru a „ierta” firmele de datorii la stat
15:57
Șefi ANAF București, plasați sub control judiciar de DNA. Aceștia primeau șpăgi de zeci de mii de euro pentru a „ierta” firmele de datorii la stat
ADVERTORIAL Cum sunt colectate informațiile despre proprietăți în procesul de înregistrare sistematică
15:50
Cum sunt colectate informațiile despre proprietăți în procesul de înregistrare sistematică
CONTROVERSĂ O țară chinuită degeaba. Încasările guvernului Bolojan din taxe au rămas aproape la fel ca în 2025, după avalanșa de impozite crescute și „reforme”. Gândul prezintă cifrele oficiale
15:47
O țară chinuită degeaba. Încasările guvernului Bolojan din taxe au rămas aproape la fel ca în 2025, după avalanșa de impozite crescute și „reforme”. Gândul prezintă cifrele oficiale

