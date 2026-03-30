Zi încărcată în politica românească. Coaliția nu reușește să ia nicio decizie privind criza prețurilor la carburanți, iar Senatul dezbate o nouă moțiune împotriva ministrului Diana Buzoianu. De asemenea, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, la Bacău, că partidul analizează trei scenarii privind viitorul participării la guvernare, inclusiv varianta trecerii în opoziție, decizia finală urmând să fie luată în urma unui vot intern programat pentru 20 aprilie.

În plină criză, Coaliția încă analizează și nu ia nicio măsură pentru reducerea prețului carburanților

Premierul Ilie Bolojan a discutat cu miniștrii Finanțelor și Energiei, Alexandru Nazare și Bogdan Ivan, despre noi măsuri privind prețul carburanților, însă nu s-a ajuns la niciun consens. „Au fost prezentate scenarii, ipoteze și cifre în pregătirea ședinței de coaliție", a anunțat Ioana Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Guvernului. Ședința coaliției, în care vor fi discutate aceste scenarii, va avea loc de la ora 13:00, însă fără participarea președintelui PSD, Sorin Grindeanu și fără Dominic Fritz, șeful USR.

A doua moțiune simplă împotriva ministrului Mediului în mai puțin de un an

O nouă moțiune simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, va fi dezbătută și votată luni în plenul Senatului. Inițiativa aparține senatorilor din opoziție, care o acuză pe aceasta că blochează proiecte energetice strategice.

Moțiunea este semnată de 44 de senatori din PACE-Întâi România, AUR și neafiliați. Aceștia susțin că, în contextul crizei energetice, Ministerul Mediului a devenit un obstacol pentru investițiile importante.

Potrivit documentului, proiecte precum cele de pe Valea Jiului (Bumbești-Livezeni) sau barajul de la Răstolița, realizate în proporție de peste 90%, sunt blocate prin proceduri de mediu considerate excesive.

Inițiatorii afirmă că aceste investiții, de sute de milioane de euro, sunt întârziate de studii de impact care, în opinia lor, nu servesc protecției mediului, ci mențin dependența de importuri de energie.

Sorin Grindeanu, la Bacău: „Nu ne place să amenințăm, suntem împinși să o facem”

„Nu ne place să amenințăm, suntem împinși să o facem". Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a acuzat luni, la Bacău, că scenariile privind scumpirea combustibilului stau de o lună fără răspuns în coaliție.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a prezentat în coaliție cinci scenarii pentru atenuarea șocului prețurilor la combustibil. Asta s-a întâmplat acum patru săptămâni, spune Grindeanu.

De atunci, nicio decizie. Niciun cadru legal adoptat.

„Aproape toate țările din Uniunea Europeană au făcut acest lucru. Noi nu”, a spus Grindeanu.

Liderul PSD a fost direct în privința responsabilității: „Totul pornește de la premier și de la Ministrul Finanțelor. Ei sunt cei care decid”.

PSD discută trei scenarii politice, inclusiv ieșirea din coaliție

Președintele PSD Sorin Grindeanu, președinte al Camera Deputaților, a declarat că în interiorul Partidului Social Democrat sunt analizate trei direcții posibile privind viitorul politic al formațiunii. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei întâlniri regionale Nord-Est, urmate de o conferință de presă, în care liderul social-democrat a vorbit despre consultările interne aflate în desfășurare.

