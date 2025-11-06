Coaliția ar putea ajunge la o decizie pe reforma pensiilor magistraților săptămâna viitoare

O decizie pe reforma pensiilor magistraților ar putea veni săptămâna viitoare, a menționat în briefing-ul de după Ședința de Guvern de joi, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu. Până atunci însă, reforma pensiilor magistraților rămâne una dintre problemele care generează puternice tensiuni în coaliție.

„Săptămâna viitoare ar urma să fie luată o decizie în privința acestui proiect, atât pe formă cât și pe fond, cât și în privința formei de adoptare”, spune Ioana Dogioiu, purtător de cuvânt al Guvernului.

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu a spus luni în Parlament că va cere din nou formarea unui grup de lucru, chiar dacă a fost refuzat de două ori deja de ceilalți membri ai coaliției.

Grupul, după cum explică Grindeanu, are ca scop dialogul cu magistrații, care să vină cu o lege pe care coaliția poate să o accepte sau nu, „fiindcă e o decizie politică”.

„Cred că mâine, dacă nu chiar azi, se împlinesc două săptămâni de la decizia CCR de respingere a acelei legi și de două săptămâni batem pasul pe loc. În schimb, termenul de 28 noiembrie rămâne”, a afirmat el.

28 noiembrie este termenul impus de Comisia Europeană până la care trebuie să fie adoptată reforma pensiilor magistraților. Oficiali ai Guvernului au încercat să prelungească termenul, dar nu au reușit.

