Prima pagină » Știri politice » Coaliția ar putea ajunge la o decizie pe reforma pensiilor magistraților săptămâna viitoare

Coaliția ar putea ajunge la o decizie pe reforma pensiilor magistraților săptămâna viitoare

06 nov. 2025, 14:52, Știri politice
Coaliția ar putea ajunge la o decizie pe reforma pensiilor magistraților săptămâna viitoare

O decizie pe reforma pensiilor magistraților ar putea veni săptămâna viitoare, a menționat în briefing-ul de după Ședința de Guvern de joi, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu. Până atunci însă, reforma pensiilor magistraților rămâne una dintre problemele care generează puternice tensiuni în coaliție.

Săptămâna viitoare ar urma să fie luată o decizie în privința acestui proiect, atât pe formă cât și pe fond, cât și în privința formei de adoptare, spune Ioana Dogioiu, purtător de cuvânt al Guvernului.

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu a spus luni în Parlament că va cere din nou formarea unui grup de lucru, chiar dacă a fost refuzat de două ori deja de ceilalți membri ai coaliției.

Grupul, după cum explică Grindeanu, are ca scop dialogul cu magistrații, care să vină cu o lege pe care coaliția poate să o accepte sau nu, „fiindcă e o decizie politică”.

Cred că mâine, dacă nu chiar azi, se împlinesc două săptămâni de la decizia CCR de respingere a acelei legi și de două săptămâni batem pasul pe loc. În schimb, termenul de 28 noiembrie rămâne”, a afirmat el.

28 noiembrie este termenul impus de Comisia Europeană până la care trebuie să fie adoptată reforma pensiilor magistraților. Oficiali ai Guvernului au încercat să prelungească termenul, dar nu au reușit.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Donatoarea din campania lui Nicușor Dan, pe care USR o vrea Avocatul Poporului, are o pensie specială de 27.955 lei pe lună

Se reiau discuţiile în coaliţie despre PENSIILE magistraţilor şi reforma administraţiei. Grindeanu a propus un grup de lucru

Citește și

EXCLUSIV Afaceristul reținut de DNA, Fănel Bogos, ar fi fost adus în Palatul Victoria ca să discute cu Bolojan despre „intrarea în PNL”. Ce spune Guvernul și ce spun interceptările
15:09
Afaceristul reținut de DNA, Fănel Bogos, ar fi fost adus în Palatul Victoria ca să discute cu Bolojan despre „intrarea în PNL”. Ce spune Guvernul și ce spun interceptările
CONTROVERSĂ Donatoarea din campania lui Nicușor Dan, pe care USR o vrea Avocatul Poporului, are o pensie specială de 27.955 lei pe lună
12:27
Donatoarea din campania lui Nicușor Dan, pe care USR o vrea Avocatul Poporului, are o pensie specială de 27.955 lei pe lună
VIDEO Theodor Paleologu șterge pe jos cu Cătălin Drulă: „Este dezagreabil, prost crescut, bolnav de PREZIDENȚIALITĂ. Candidează la Primărie doar ca să candideze la prezidențiale”
11:42
Theodor Paleologu șterge pe jos cu Cătălin Drulă: „Este dezagreabil, prost crescut, bolnav de PREZIDENȚIALITĂ. Candidează la Primărie doar ca să candideze la prezidențiale”
POLITICĂ AUR scade DOUĂ procente în sondajul INSCOP. Partidul lui George Simion, pentru prima dată sub pragul de 40% de la alegerile prezidențiale
11:00
AUR scade DOUĂ procente în sondajul INSCOP. Partidul lui George Simion, pentru prima dată sub pragul de 40% de la alegerile prezidențiale
VIDEO Nicușor Dan, în fața reprezentanților NATO: „Reînarmarea este deosebit de relevantă. Nu este o alegere este o necesitate”
08:35
Nicușor Dan, în fața reprezentanților NATO: „Reînarmarea este deosebit de relevantă. Nu este o alegere este o necesitate”
ULTIMA ORĂ Oana Țoiu și Mircea Geoană participă la NATO Industry Forum, eveniment sub patronajul Statului Major Internațional al NATO
08:32
Oana Țoiu și Mircea Geoană participă la NATO Industry Forum, eveniment sub patronajul Statului Major Internațional al NATO
Mediafax
Black Friday 2025: Lista de reduceri puse la bătaie de marii retaileri din România
Digi24
Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare. Faptele pentru care a fost trimis manelistul după gratii
Cancan.ro
Luptă crâncenă pentru viață! Boala gravă de care suferă Horia Moculescu: 'Este o durere permanentă!'
Prosport.ro
FOTO. Noul „power couple” din lumea bogaților. Arată spectaculos
Adevarul
Harta autostrăzilor care intră în șantier în 2026. Două regiuni, ocolite până acum, mobilizează mii de muncitori în construcții
Mediafax
Accident ciudat în București: O femeie, în stop-cardiorespirator după ce a fost rănită de un cablu de tramvai care s-a rupt
Click
Cine a fost actrița de-o frumusețe răpitoare care i-a dăruit lui Emeric Ienei doi copii. Legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
Digi24
Câți bani a strâns Guvernul după aplicarea CASS de 10% pentru mame și pensionari. Primele cifre ale lunii septembrie
Cancan.ro
Se micșorează vacanțele elevilor?! Ministrul Educației a făcut anunțul: 'Nu poți să ai și una și alta'
Ce se întâmplă doctore
Amalia Năstase, veste ȘOC din partea medicilor după ce a făcut un set de analize medicale! Ce i-au descoperit în corp
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
România se unește și pe asfalt: O nouă secțiune de autostradă se deschide de Ziua Națională!
Descopera.ro
ULUITOR: Ce au mâncat chinezii la bordul stației spațiale?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă agață o superbă domnișoară și o duce în dormitor. Deodată se aude o bătaie puternică la uşă....
Descopera.ro
Cercetătorii au aflat cum să-și dea seama care dinozauri erau masculi și care erau femele
ACTUALITATE Bulgaria mai face un pas după sancțiunile SUA asupra Lukoil. Serviciile de informații vor decide cine preia acțiunile companiei ruse
15:07
Bulgaria mai face un pas după sancțiunile SUA asupra Lukoil. Serviciile de informații vor decide cine preia acțiunile companiei ruse
HOROSCOP Horoscop 7 noiembrie 2025. VĂRSĂTORII spun ceea ce simt
15:00
Horoscop 7 noiembrie 2025. VĂRSĂTORII spun ceea ce simt
EXTERNE Chinezii fac primul grătar din istorie în spațiu. Cum au reușit astronauții să gătească carnea în cosmos
14:54
Chinezii fac primul grătar din istorie în spațiu. Cum au reușit astronauții să gătească carnea în cosmos
EMISIUNI ‘’Cu Gândul la București’’ începe joi, 6 noiembrie, de la ora 18:00. Invitat: Marian Artimon
14:46
‘’Cu Gândul la București’’ începe joi, 6 noiembrie, de la ora 18:00. Invitat: Marian Artimon