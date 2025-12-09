Coaliția de guvernare e din ce în ce mai șubredă. PSD nu mai vrea să guverneze cu USR. Social-democrații au convocat ședință de partid

După rezultatul slab obținut de candidații PSD și USR la alegerile locale din București, tensiunile dintre partidele de guvernare se amplifică. Social-democrații au convocat ședința partidului pentru a analiza dacă vor cere excluderea USR de la guvernare, sau dacă părăsesc chiar ei coaliția. În replică, USR, prin vocea lui Dominic Fritz, transmite că nu are de gând să cedeze: „Pentru oricine care ne cântă prohodul pentru a 11-a oară pot să vă spun că nu vă facem această favoare să ieșim din politica românească”.

Alegerile locale, cireașa de pe tort

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat după încheierea alegerilor locale, că partidul său va analiza dacă va condiționa participarea la guvernare de excluderea USR din Coaliție.

„Evident, trebuie să ținem cont de semnale, de faptul că e cam clar că lucrurile sunt un pic separate în cadrul coaliției, între politicile pe care le vrem noi a fi promovate și cele pe care și le doresc cei de la USR. O să vedem cum vor evolua lucrurile”, a spus el.

Grindeanu a răspuns după ce a fost întrebat cum va proceda PSD la nivelul coaliției, după ce poziția politică a USR ar fi fost șubrezită în urma votului din București, unde candidatul Cătălin Drulă, cu ceva mai mult de 13%, s-a situat pe locul 4, la mare distanță de învingătorul Ciprian Ciucu (aproape 36%).

În tabăra USR, lucrurile nu par să fie așa negre: „Momentan nu am motive să cred că nu putem să continuăm în coaliție”. Dominic Fritz a vorbit și despre faptul că social-democrații nu mai vor coaliție cu USR.

„E dreptul PSD să-și dorească altă guvernare. USR la guvernare are curajul de a face schimbări reale, care decuplează interesele particulare de interesele de stat. Am o oarecare înțelegere de ce PSD e deranjat acest lucru. PSD folosește USR ca un sac de box, iar asta e și un rezultat concret al acțiunilor miniștrilor noștri care au lovit în anumite interese clientelare inclusiv ale PSD. Coaliția a scârțâit din prima zi. Momentan nu am motive să cred că nu putem să continuăm în coaliție”, spune Fritz.

De cealaltă parte, Ciprian Ciucu, învingător în cursa pentru Primăria Generală, a declarat că speră ca actuala majoritate din Consiliul General, formată din PNL, PSD și USR, va continua în această formulă.

Care sunt riscurile unei posibile rupturi în coaliție

Dacă PSD decide să se retragă, se deschide calea către o posibilă reconfigurare parlamentară, negocieri complicate cu alte formațiuni și un risc accentuat de instabilitate. Dacă, în schimb, se va cere excluderea USR, guvernarea ar continua într-o formulă redusă, cu tensiuni la fel de mari. Iar menținerea coaliției, deși posibilă, ar transforma guvernarea într-o situație fragilă și imprevizibilă.

