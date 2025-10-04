Coaliția de guvernare „va rezista până la termenul de expirare”, promite Mircea Abrudean: „Trece şi de rotativă, în ciuda tuturor tensiunilor”

Președintele Senatului, Mircea Abrudean (PNL), dă asigurări că actuala coaliție de guvernare nu se va destrăma prea curând. Liberalul este convins că parteneriatul dintre PSD-PNL și ceilalți aliați va rezista „până la termenul de expirare”, adică până la alegerile din 2028, chiar și după rotativă guvernamentală patentată de „coaliția lui Nicu și Marcel”.

„Eu cred că actuala coaliție va rezista până la termenul de expirare, respectiv 2028. Așa zice acordul politic”, spune Abrudean la Prima TV.

Liberalul a fost întrebat dacă este sigur că alianța va trece și de momentul rotativei, când social-democrații ar urma să preia frâiele Palatului Victoria.

„Trece și de rotativă, în ciuda tuturor discuțiilor și tensiunilor”.

Cât despre tensiunile dintre partidele din coaliție, al doilea om în stat spune că acestea sunt firești într-o „coaliție formată din patru partide”.

„Am avut tensiuni și când erau doar două partide. Nu văd nimic deosebit în faptul că se mai supără unii, mai ies în spațiul public și critică deciziile. Sigur, nu e tocmai sănătos pentru actul de guvernare, dar e o realitate. (…) Am avut patru moțiuni de cenzură respinse categoric și mai multe moțiuni simple respinse. Coaliția funcționează – cu bune și rele, cu discuții și dezbateri intense – dar funcționează. Și sunt convins că va rezista până în 2028”.

Foto: Alexandru Dobre/ Mediafax