Ofensiva diplomatică continuă la Davos, după ce ministra de Externe, Oana Țoiu, a vorbit într-un panel alături de reprezentanți ai Rusiei, Belarusului și Republicii Moldova. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a venit din urmă și a participat la o conferință alături de un agent imobiliar și un producător de termopane.

După ce Oana Țoiu a vorbit astăzi în cadrul seminarului „Poate Rusia să susțină o economie de război?”, ministrul fondurilor europene, Dragoș Pîslaru, a participat la conferința „Cum au devenit locuințele un blocaj”. În fotografii, ministrul poate fi observat într-un panel alături de CEO-ul agenției imobiliare internaționale Avision Young, Mark Rose, CEO-ul producătorului de termopane Velux, Lars Petersson și economista Harvard, Stephane Stantcheva.

Cine sunt liderii din mediul privat alături de care a apărut Dragoș Pîslaru la conferință

Avison Young este o firmă canadiană de consultanță imobiliară cu sediul central în Toronto și peste 100 de birouri în 20 de țări. Conform unor estimări, firma are încasrăi cuprinse între 250 și 500 mil. dolari și peste 5.000 de angajați la nivel global. Mark Rose este CEO-ul companiei, un jucător extrem de important pe piața din Europa Centrală și de Est, inclusiv în România. În cazul Velxu, compnaia este recunoscută la nivel global și are aproximativ 12.000 de angajați, iar în anul 2024 a raportat venituri de aproximativ 2,69 mld. euro. Lars Petrersson este CEO-ul companiei care este lider global în fabricarea de termopane utilizate la scară largă în Europa, America și Asia.

Cei patru oficiali au discutat despre impactul major al politicilor de locuire asupra mobilității forței de muncă și a creșterii economice. Dragoș Pîslaru a subliniat în cadrul conferinței că investițiile în infrastructura locativă generează un efect multiplicator semnificativ în economie. Ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a susținut deja 2 intervenții în panelurile „Staying Grounded in an Age of Uncertainty” și „Can Russia sustain a wartime economy?”. După Dragoș Pîslaru, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a vorbit în cadrul panelului „Can Europe Compete on Clean Power?”.

Reamintim că din delegația României din acest an fac parte ministra de Externe, Oana Țoiu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, ministrul Energiei, Bogdan Ivan și consilierul prezidențial Radu Burnete. Ministerul Afacerilor Externe a transmis că „prezența simultană a trei miniștri români ca vorbitori în sesiuni oficiale permite o contribuție relevantă a României în dezbaterile globale curente care acoperă domenii importante pentru România”.

