Apariție surpriză în delegația României de la Davos. Florin Bădiță, unul dintre fondatorii ONG-ului „Corupția ucide”, zis și „protestatarul în chiloți”, și-a făcut apariția la Forumul Economic de la Davos alături de delegația noastră. Apare în mai multe poze alături de Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene și Roxana Mînzatu, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene. Nicușor Dan n-a ajuns la Davos, unde participă Donald Trump, Ursula von der Leyen, majoritatea liderilor Uniunii, dar protestatarul în chiloți da.

Nicușor Dan, absent de la Davos. În locul lui, Bădiță

Consilierul prezidențial pentru securitate națională, Marius Lazurca, a explicat, duminică seară, motivul pentru care președintele Nicușor Dan nu va merge la Forumul Economic Mondial de la Davos, în Elveția.

„Până la urmă, preşedintele a decis să rămână în ţară, mesajul domniei sale către români fiind «nu umblu teleleu prin lume când sunt lucruri atât de importante care reclamă prezenţa mea în ţară, mai cu seamă când consilierii mei nu îmi pot construi suficientă substanţă pentru prezenţa mea la Davos»”, explică Marius Lazurcă.

În locul lui, însă, a apărut „protestatarul în chiloți”. El și-a documentat călătoria pe Facebook.

„Ziua 3 la Davos. S-au întâmplat prea multe lucruri ca să le pot scrie pe toate într-o postare pe Facebook.

Iată câteva momente importante din ultimele 24 de ore.

L-am întâlnit pe președintele Liberlandului, am ținut în mână cel mai mare și mai avansat cip AI din lume, am reușit să fac o plimbare pe promenadă și m-am întâlnit cu aproximativ 15 români care se află și ei la Davos.

Dacă sunteți în apropiere de Davos, haideți să ne întâlnim”, scrie Bădiță.

Cunoscut pentru manifestările sale excentrice, precum protestul în chiloți de la metrou, Bădiță s-a postat în mai multe ipostaze de la Forumul Economic de la Davos.

RECOMANDAREA AUTORULUI