Prima pagină » Știri politice » Prezență surpriză la Davos. Alături de Trump, Macron sau Ursula, a participat „protestatarul în chiloți”. Bădiță apare împreună cu oficiali români

Prezență surpriză la Davos. Alături de Trump, Macron sau Ursula, a participat „protestatarul în chiloți”. Bădiță apare împreună cu oficiali români

22 ian. 2026, 17:29, Știri politice
Prezență surpriză la Davos. Alături de Trump, Macron sau Ursula, a participat „protestatarul în chiloți”. Bădiță apare împreună cu oficiali români
Galerie Foto 7

Apariție surpriză în delegația României de la Davos. Florin Bădiță, unul dintre fondatorii ONG-ului „Corupția ucide”, zis și „protestatarul în chiloți”, și-a făcut apariția la Forumul Economic de la Davos alături de delegația noastră. Apare în mai multe poze alături de Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene și  Roxana Mînzatu, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene. Nicușor Dan n-a ajuns la Davos, unde participă Donald Trump, Ursula von der Leyen, majoritatea liderilor Uniunii, dar protestatarul în chiloți da.

Sursă: Facebook/Florin Bădiță Nistor

Nicușor Dan, absent de la Davos. În locul lui, Bădiță

Consilierul prezidențial pentru securitate națională, Marius Lazurca, a explicat, duminică seară, motivul pentru care președintele Nicușor Dan nu va merge la Forumul Economic Mondial de la Davos, în Elveția.

Până la urmă, preşedintele a decis să rămână în ţară, mesajul domniei sale către români fiind «nu umblu teleleu prin lume când sunt lucruri atât de importante care reclamă prezenţa mea în ţară, mai cu seamă când consilierii mei nu îmi pot construi suficientă substanţă pentru prezenţa mea la Davos»”, explică Marius Lazurcă.

În locul lui, însă, a apărut „protestatarul în chiloți”. El și-a documentat călătoria pe Facebook.

Ziua 3 la Davos. S-au întâmplat prea multe lucruri ca să le pot scrie pe toate într-o postare pe Facebook.
Iată câteva momente importante din ultimele 24 de ore.
L-am întâlnit pe președintele Liberlandului, am ținut în mână cel mai mare și mai avansat cip AI din lume, am reușit să fac o plimbare pe promenadă și m-am întâlnit cu aproximativ 15 români care se află și ei la Davos.
Dacă sunteți în apropiere de Davos, haideți să ne întâlnim”, scrie Bădiță.

Cunoscut pentru manifestările sale excentrice, precum protestul în chiloți de la metrou, Bădiță s-a postat în mai multe ipostaze de la Forumul Economic de la Davos.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Armata #Rezist se regrupează. După Angi Șerban, revine în forță și protestatarul în chiloți. Florin Bădiță, fondatorul „Corupția Ucide”, vrea să-i recruteze chiar și pe susținătorii lui Georgescu

Mobilizare în rețeaua #Rezist. Proteste în Piața Victoriei, în frunte cu Angi Șerban și alți protestatari de meserie

Recomandarea video

Citește și

„Lovitură diplomatică” la Davos. Oana Țoiu a vorbit într-un panel unde erau reprezentanți ai Rusiei, Belarusului și Republicii Moldova
18:04
„Lovitură diplomatică” la Davos. Oana Țoiu a vorbit într-un panel unde erau reprezentanți ai Rusiei, Belarusului și Republicii Moldova
EXCLUSIV Lipsa relațiilor informale ale lui Nicușor Dan cu liderii lumii se răsfrânge asupra României. Cristian Diaconescu: „Contează ce contacte ai în agenda telefonului”
17:08
Lipsa relațiilor informale ale lui Nicușor Dan cu liderii lumii se răsfrânge asupra României. Cristian Diaconescu: „Contează ce contacte ai în agenda telefonului”
FLASH NEWS Soarta combinatului Sidex Galați, la mâna guvernului. Ce au discutat miniștrii cu reprezentanții fabricii, care e cu un picior în groapă
16:42
Soarta combinatului Sidex Galați, la mâna guvernului. Ce au discutat miniștrii cu reprezentanții fabricii, care e cu un picior în groapă
FLASH NEWS Prefectul unui județ din România a tăiat subvențiile pentru sute de persoane cu handicap. Economia la buget ar fi de peste 9 milioane de lei
15:41
Prefectul unui județ din România a tăiat subvențiile pentru sute de persoane cu handicap. Economia la buget ar fi de peste 9 milioane de lei
ULTIMA ORĂ MAE prezintă garnitura de oficiali români care participă la Davos. Numele surpriză de pe listă
14:16
MAE prezintă garnitura de oficiali români care participă la Davos. Numele surpriză de pe listă
FLASH NEWS USR îl atacă pe George Simion: „Așa arată un trădător de țară!”
14:11
USR îl atacă pe George Simion: „Așa arată un trădător de țară!”
Mediafax
„Cumpără o casă în Europa cu 1 euro”: cinci minciuni despre călătorii pe care le vezi pe rețelele sociale
Digi24
„Tăceţi din gură”. Apropiat al lui Donald Trump, răbufnire la adresa liderilor europeni pe tema Groenlandei: „M-am săturat”
Cancan.ro
S-a aflat motivul REAL pentru care Mario Alin a fost ucis de prietenii săi. Avem FILMUL evenimentelor + ultimele imagini cu adolescentul, în viață
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
Adevarul
Visul de un miliard de dolari al lui Ceaușescu. Povestea construirii combinatului siderurgic de la Călărași
Mediafax
Noul lux se numește deconectare: destinațiile turistice unde Wi-Fi-ul nu ajunge
Click
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
Digi24
VIDEO Reacția lui George Simion după episodul tortului în forma Groenlandei, acoperit cu steagul Statelor Unite
Cancan.ro
Ei sunt prietenii lui Mario Alin din Cenei, suspectați că l-ar fi ucis. A apărut și o a treia persoană
Ce se întâmplă doctore
Cosmina Păsărin a ajuns de nerecunoscut! Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta vedetă?
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
BREAKING Hyundai Rotem, în discuții cu România pentru tancuri K2 Black Panther
Descopera.ro
Furtună record de radiații solare! Cum este afectat Pământul?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit o nouă frontieră în fizica cuantică
SPORT Cine sunt cei 29 de ROMÂNI care vor participa la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina 2026
18:54
Cine sunt cei 29 de ROMÂNI care vor participa la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina 2026
LOTO Numerele extrase la tragerile loto de joi, 22 ianuarie 2026. Report de peste 9,50 milioane de euro, la Joker – categoria I
18:50
Numerele extrase la tragerile loto de joi, 22 ianuarie 2026. Report de peste 9,50 milioane de euro, la Joker – categoria I
CONTROVERSĂ Războiul premierilor. Orban intră în scenă: „Nerușinarea lui Ciolacu depășește orice limită / În loc să tacă mâlc, îndrăznește, cu un tupeu incredibil, să îl atace pe Ilie Bolojan”
18:49
Războiul premierilor. Orban intră în scenă: „Nerușinarea lui Ciolacu depășește orice limită / În loc să tacă mâlc, îndrăznește, cu un tupeu incredibil, să îl atace pe Ilie Bolojan”
ULTIMA ORĂ Franța intră în jocul petrolierelor confiscate. Emmanuel Macron anunță că Marina Franceză a confiscat un vas din „flota fantomă” a Rusiei
18:22
Franța intră în jocul petrolierelor confiscate. Emmanuel Macron anunță că Marina Franceză a confiscat un vas din „flota fantomă” a Rusiei
UTILE Când se pun avariile, conform Codului Rutier 2026. Responsabilitate în trafic, sau abuz în stația de autobuz
18:21
Când se pun avariile, conform Codului Rutier 2026. Responsabilitate în trafic, sau abuz în stația de autobuz
FLASH NEWS CNAIR cere constructorilor Magistralei 6 de metrou să semnalizeze mai bine lucrările de pe DN1, după accidentele care au avut loc în zona șantierului
18:09
CNAIR cere constructorilor Magistralei 6 de metrou să semnalizeze mai bine lucrările de pe DN1, după accidentele care au avut loc în zona șantierului

Cele mai noi

Trimite acest link pe