„Lovitură diplomatică” la Davos. Oana Țoiu a vorbit într-un panel unde erau reprezentanți ai Rusiei, Belarusului și Republicii Moldova

România este reprezentată la Davos, la Forumul Rconomic Mondial (WEF), de o echipă cu „o agendă densă de lucru în primele trei zile, marcată de intervenții în paneluri oficiale și întâlniri strategice”, conform Ministerul Afacerilor Externe. Ministra de Externe, Oana Țoiu, a vorbit astăzi în cadrul unui seminar alături de reprezentanți ai Rusiei, Belarusului și Republicii Moldova.

Din delegația României din acest an fac parte ministra de Externe, Oana Țotiu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, ministrul Energiei, Bogdan Ivan și consilierul prezidențial Radu Burnete. Oana Țoiu a fost speaker în cadrul seminarului cu tema „Poate Rusia să susțină o economie de război?”. În fotografii, ministra poate fi observară într-un panel alături de Alexandru Munteanu, premierul Republicii Moldova, Alexander Gabuev, director al think-tank-ului Carnegie Russia Eurasia Center și Sviatlana Tsikhanouskaya, liderul Forțelor Democratice din Belarus.

În cadrul conferinței, ministra de Externe a vorbit despre impactul pe termen lung al economiei de război asupra stabilității regionale și despre rolul României ca furnzior de securitate la Marea Neagră, inclusiv pentru fluxurile comerciale, ca producător de energie și ca țară care susține aspirațiile de aderare la UE ale statelor din regiune. De asemenea, Oana Țoiu a avut o intervenție și în cadrul panel-ului „Staying Grounded in an Age of Uncertainty”, unde a vorbit despre tranziția economică rapidă a României, al cărei PIB a crescut de 10 ori pe parcursul unei singure generații.

