Cosmin Corendea îi cere DEMISIA Oanei Țoiu: „Demisia de onoare ar fi un act prin care s-ar proteja imaginea statului”

Cosmin Corendea, vicepreședintele Comisiei pentru politică externă din Camera Deputaților și președintele Grupului parlamentar de prietenie cu China, a reacționat în exclusivitate pentru Gândul la mesajul critic al Oanei Țoiu, ministrul de Externe, referitor la vizita foștilor premieri Viorica Dăncilă și Adrian Năstase în China.

Cei doi foști premieri au apărut într-o fotografie cu Xi Jinping, președintele Chinei, Vladimir Putin, președintele Rusiei, și Kim Jong Un, liderul Coreei de Nord.

Cosmin Corendea a declarat că Oana Țoiu ar trebui să demisioneze.

„Motivul pentru care doamna ministru de externe ar trebui să își dea demisia este foarte simplu: incapacitatea dânsei de a înțelege și de a aplica, în același timp, politica externă. Demisia de onoare, în politica externă, este o cutumă politico-diplomatică, nu neapărat o normă juridică. Este o cutumă politico-diplomatică pe care doamna Țoiu nu o cunoaște, pentru că nu are experiență.

Această demisie de onoare, pe care i-am cerut-o aseară public, se referă la situația în care un demnitar, ministru de externe de exemplu, ambasador sau orice oficial de rang înalt, își dă demisia nu pentru că este constrâns legal, ci pentru că a intervenit o situație care a afectat în mod abrupt imaginea țării”, a precizat Cosmin Corendea.

„România nu a reușit și nu reușește să aibă un reprezentant între cei 43 de experți care vor fi fața Uniunii Europene pe plan extern”

Acesta a mai adăugat că unul dintre eșecurile recente ale României este cel de săptămâna trecută, atunci când România „a fost incapabilă și prin vocea slabă a doamnei ministru și a Ministerului Afacerilor Externe, să își impună candidații pentru a reprezenta România în Comisia de politică externă a Uniunii Europene, numită informal „serviciul de politică externă” al Uniunii Europene”.

„Deci, România, ca al șaselea stat ca număr de populație în cadrul Uniunii Europene, statul cu cei mai mulți cetățeni aflați peste graniță și unul dintre cei mai mari contribuabili la războiul din Ucraina și suporteri în același timp, deci aliniat absolut complet în spatele politicilor europene, nu a reușit și nu reușește să aibă un reprezentant între cei 43 de experți care vor fi fața Uniunii Europene pe plan extern. Deci poate fi numit un eșec diplomatic”, a adăugat acesta.

„Este o criză de responsabilitate politică”

Un al doilea motiv pentru care Cosmin Corendea îi cere demisia Oanei Țoiu este reprezentat de „o criză de repsonsabilitate politică”.

„De exemplu, statul pe care îl reprezinți este pus într-o situație delicată din cauza propriei tale conduite. Acest lucru s-a întâmplat chiar ieri. Alaltăieri, România a aflat că nu are un reprezentant în corpul de experți ai politicii externe ai Uniunii Europene, deci un eșec diplomatic major.

Ieri însă, printr-un comunicat de presă al Ministerului Afacerilor Externe și printr-o ieșire isterică a doamnei ministru Țoiu, ni s-a explicat că doi cetățeni români nu aveau ce să caute la o întâlnire de cel mai înalt nivel desfășurată în China, întâlnire la care România a lipsit, spre deosebire de ambasadele altor parteneri europeni. Este o criză de responsabilitate politică, iar propria conduită de ieri, prin acea ieșire isterică, nu face altceva decât să afecteze relația cu China, pe care România o are de 75 de ani. China reprezintă un jucător important, unul dintre cei mai importanți actori pe plan mondial, din toate punctele de vedere. Doamna ministru a pus în discuție, în mod inacceptabil, faptul că România ar fi refuzat să trimită reprezentanți la întâlnirea prezidată de președintele Chinei. Absolut inacceptabil”, a declarat Cosmin Corendea.

„Lipsa totală de înțelegere o împiedică să ia în calcul acest gest de onoare”

Există și un al treilea motiv pentru care Cosmin Corendea îi cere demisia ministrului de Externe: „acela de a proteja imaginea țării și a guvernului”.

„Chiar dacă nu are o vină personală directă, demisia de onoare ar fi un act prin care s-ar proteja imaginea statului. Doamna Țoiu nu poate înțelege acest aspect, pentru că nu are nici cele mai elementare cunoștințe de diplomație. Lipsa totală de înțelegere o împiedică să ia în calcul acest gest de onoare. Dânsa, în mod constant, nu protejează imaginea țării și a guvernului. Are frecvent crize de responsabilitate politică și asistăm la eșecuri diplomatice minore sau majore aproape săptămânal. Toate acestea sunt motive pentru care ar trebui să își dea demisia de onoare.

Această cutumă, pe care o explic studenților mei la drept diplomatic și consular, are rădăcini adânci în tradiția diplomatică europeană și globală. În diplomație, responsabilitatea este solidară și de prestigiu. Din păcate, aceste principii nu se regăsesc astăzi în Ministerul Afacerilor Externe, implicit în activitatea doamnei ministru.

Demisia, ca act de onoare, ar putea funcționa în special pentru a transmite partenerilor internaționali că statul își asumă responsabilitatea și menține standarde etice ridicate. Ceea ce ne-am dori și noi ca România să facă prin demisia rapidă a doamnei ministru de externe”, a mai declarat deputatul AUR Cosmin Corendea.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Parlamentar PSD, „PĂCĂLIT” de un coleg de la POT să semneze moțiunea de cenzură. Popa vs Chiriță: „M-ai păcălit” / „Nu suntem la grădiniță”

Instanța supremă trimite Legea pensiilor magistraților la CCR. Decizia a fost luată în unanimitate

Nicușor Dan participă la „Coaliția de Voință”. Se discută sprijinul SUA pentru garanțiile de securitate ale Ucrainei