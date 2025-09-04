Nicușor Dan participă la „Coaliția de Voință”. Se discută sprijinul SUA pentru garanțiile de securitate ale Ucrainei

Nicușor Dan este unul dintre președinții de state care vor lua parte, joi, la reuniunea „Coaliției de Voință”, întrunită pentru reconfirmarea granițelor de securitate pentru Ucraina.

Reuniunea „Coaliției de Voință” va fi organizată în format videoconferință, de la ora 11.30, și a fost convocată de președintele Franței, Emmanuel Macron și premierul U.K Keir Starmer.

Aceasta va reuni aproape 30 de lideri de stat, europeni, și are ca scop principal confirmarea sprijinului Statelor Unite pentru garanțiile de securitate acordate Ucrainei, inclusiv prin posibilă acoperire aeriană și rachete, precum și schimb de informații, anunță Administrația Prezidențială.

Șeful statului ucrainean, Volodimir Zelenski, va participa la întrunire de la Paris. Reuniunea va fi secondată de discuții cu președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

