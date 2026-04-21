Crin Antonescu: Astăzi țara este condusă de USR. De partidele 3-4-5/ Primele două partide, PSD și AUR sunt în afara puterii

Invitat în emisiunea Ai aflat! Cu Ionuț Cristache, Crin Antonescu a declarat, marți, că țara este condusă în acest moment de USR. Primele două partide, PSD și AUR, fiind în afara puterii.

„Astăzi țara este condusă la nivel guvernamental de USR, de al patrulea partid, primele două sunt în afară, al treilea cu la patrulea și al cincilea au guvernarea. De ce? Cum am ajuns aici, am ajuns pentru faptul că, de pildă, PSD când s-a făcut acest guvern după demisia lui Ciolacu și după ce Nicușor Dan a câștigat președinția, nu a cerut primul ministru cum era normal, nu a acceptat prezența USR-ului în acest guvern și așa se schimbă lucrurile”, a punctat Crin Antonescu.

În momentul de față partidul cu cei mai mulți parlamentari din România este PSD, cu 94 de membri. Pe locul doi se situează AUR cu 62 de membri. Locurile trei și patru sunt ocupate de PNL și USR cu 51, respectiv 40 de membri. Ultimele patru locuri sunt ocupate de UDMR cu 22 de membri, Minorități cu 17 membri, SOS RO cu 15 membri și ultimul este POT cu 16 membri.

Fostul candidat la prezidențiale a mai declarat că în momentul în care a ajuns la București de la Bruxelles pentru a candida la prezidențiale a găsit un guvern făcut de Ilie Bolojan, nu de Ciucă sau Marcel Ciolacu, din care USR nu făcea parte.

„Astăzi, domnul Bolojan tună și fulgeră contra lui Ciolacu care a făcut deficit contra PSD-ului, dar eu am venit, dacă vă aduceți aminte în aventura candidaturii mele și am găsit la București, într-un guvern făcut de Bolojan, nu de Ciucă de data asta, cu Marcel Ciolacu premier, da. Fără USR care USR se fâțâise, făcuse panaramă. Cum s-a ajuns de nu au mai vrut PSD prim ministru. PSD e nevoit să plece și USR să preia ministerele”, a mai spus Crin Antonescu.

Recomandările autorului: