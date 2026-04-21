Crin Antonescu, surprins de votul PNL de a rupe coaliția cu PSD: Ne așteptăm la un guvern PNL-USR-UDMR cu susținerea AUR, POT sau SOS/ Vom avea un guvern aproape monocolor USR/Va fi un guvern TFL

Invitat în emisiunea Ai aflat! Cu Ionuț Cristache, Crin Antonescu a declarat, marți, că România ar urma să aibă un guvern PNL-USR-UDMR cu susținerea AUR, POT sau SOS.

„Dacă această linie votată astăzi în PNL, la cererea lui Ilie Bolojan, se va impune, ne așteptăm la un guvern PNL-USR-UDMR cu susținerea AUR, POT sau SOS, în orice caz din zona calificată până acum drept extremistă.

Vom avea un guvern aproape monocolor USR. Pentru că domnul Bolojan, în evaluarea mea, a acționat ca un lider al USR-ului chiar din fruntea Guvernului și a PNL, pentru că la ministerele USR se vor mai adăuga unele.

Ministerele PSD vor fi preluate tot de oameni din USR sau de genul Dragoș Pîslaru, oameni de inspirație tefelisto-progresistă din zona USR, REPER”, a spus Crin Antonescu.

Știre în curs de actualizare

