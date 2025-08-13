Crin Antonescu, ironii la adresa lui Nicușor Dan, „turistul din Basarabia”: „Ați fost invitați și nu aveți timp sau suntem reprezentați de Zelenski?”

Fostul prezidentiabil Crin Antonescu a lansat miercuri un atac ironic la adresa președintelui Nicușor Dan, pe care îl numește „turistul din Basarabia”, în contextul participării acestuia doar la reuniunea „Coaliției de Voință” convocată de cancelarul Germaniei, Friedrich Merz.

„Politico: Miercuri, la ora 14 (ora Germaniei), va avea loc o discuție virtuală de o oră, la care vor participa liderii din Germania, Franța, Marea Britanie, Italia, POLONIA și FINLANDA, precum și președinții Comisiei Europene și Consiliului Europei, alături de Zelenski și Mark Rutte. La ora 15 va avea loc o discuție între liderii europeni și Donald Trump. Întrebare pentru turistul din Basarabia și suita de propagandiști: ați fost invitați și nu aveți timp sau suntem reprezentați de Zelenski?”, a scris Crin Antonescu.

Potrivit informațiilor transmise de Administrația Prezidențială, Nicușor Dan va lua parte doar la reuniunea „Coaliției de Voință”, programată la ora 17:30, prin videoconferință, fără a fi prezent la celelalte două formate importante, unde participă Donald Trump și JD Vance, dar și mai mulți lideri europeni, alături de Volodimir Zelenski și Mark Rutte.

