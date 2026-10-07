Cristian Tudor Popescu spune că anchetatorii din dosarul Georgescu ar trebui să pună sub semnul întrebării sursa de venituri a fostului prezidențiabil

Gazetarul, Cristian Tudor Popescu, a comentat pe Facebook, imaginea mesianică liderului politic absolut și modul în care acest mit își menține relevanța datorită cetățenilor, dezamăgiți de fosta putere și care vor o schimbare la nivel social. Gazetarul i-a dat ca exemplu în acest caz, pe fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, și pe Donald Trump, actualul lider al Statelor Unite.

Gazetarul atrage atenția, însă, că anumite aspecte în privința lui Călin Georgescu, ar trebui să ridice serioase semne de întrebare anchetarilor. Amintim că fostul prezidențiabil se află în arest pentru 30 de zile, într-un dosar de înșelăciune în formă continuată.

„Primele întrebări pe care cred că ar trebui să i le pună procurorii lui Georgescu sunt: „Din ce surse ai matale 100.000 euro în conturi? Cu ce bani ai plătit vila cu etaj din Mogoșoaia? Cine îți finanțează limuzina și haidamacii de companie? Dar cumpărarea unei vile în Toscana, Italia? Cine te-a întreținut ca să trăiești un deceniu la Viena, într-o vilă de 500.000 euro? Ce sursă de venituri ai avut în ultimii 5 ani?”, argumentează gazetarul.

„Adepții Lupului lui Dumnezeu nu sunt extremiști”

Cristian Tudor Popescu menționează că arhetipul „salvatorului” absolut, atribuit de către susținători atât lui Călin Georgescu, cât lui Donald Trump, nu cadrează cu realitatea. Cu toate acestea, oamenii și-au pierdut speranța în liderii din trecut, ceea ce îi determină să se orienteze către figuri politice care promit o schimbare radicală, mai explică jurnalistul. Potrivit lui CTP, această schimbare socială ar însemna și o renunțare totală la democrație.

„Adepții Lupului lui Dumnezeu nu sunt extremiști, cum a zis și președintele Dan”, afirmă Cristian Tudor Popescu. Ei vor stabilitate într-un mod cât se poate de natural: să fie desființate alegerile, partidele, Parlamentul, oengeurile, democrația asta păguboasă. Presa vândută să fie redusă la tăcere. Să ne conducă un singur ins, cu un singur Partid, al Lui, ca în bunele vremuri de altădată.

Să fim o turmă păstorită de Lupul lui Dumnezeu”, precizează Cristian Tudor Popescu.

„Trump se scarpină în buzunar și face o faptă bună”

Gazetarul amintește de inițiativa lui Donald Trump de a crea o linie electrică de înaltă tensiune între Republica Moldova și România, care va purta denumirea „Trump Libertu Line”

” Trump se scarpină în buzunar și face o faptă bună, poate singura: finanțează cu 130 milioane dolari construcția unei linii electrice directe de înaltă tensiune între Republica Moldova și România. Botezată cum? Firește, „Trump Liberty Line”. Așa să-i rămână numele”, mai adaugă Cristian Tudor Popescu.

Călin Georgescu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile în dosarul în care este acuzat de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și constituire de grup infracțional organizat.