Cristina Dumitrescu, senator AUR – „Apel către MAE: nu lăsați educația în limba română să moară în comunitățile de români din Ucraina!”

Cristina Dumitrescu, senator AUR, președintele Comisiei pentru românii de pretutindeni, a lansat, de Ziua Educației, un apel către Ministerul Afacerilor Externe și Administrația Prezidențială pentru a solicita autorităților de la Kiev amânarea votului asupra proiectului de lege care modifică legislația privind drepturile educaționale ale comunității românești din Ucraina.

Cristina Dumitrescu avertizează că forma actuală a proiectului ar putea afecta grav continuitatea educației în limba română și cere consultări cu asociațiile românești, negocieri la nivel bilateral și amendarea textului înainte de adoptare.

Senatorul AUR susține că autoritățile române trebuie să acționeze înaintea votului care, potrivit informațiilor prezentate de aceasta, poate avea loc până la 12 octombrie, și anunță că membrii Comisiei pentru românii de pretutindeni sunt pregătiți să transmită amendamente pentru protejarea învățământului în limba română din Ucraina.

„Aș vrea să fac un apel de urgență maximă către Ministerul Afacerilor Externe și către Administrația Prezidențială: dați urgent, urgent notă către Kiev să se amâne votul asupra proiectului de lege pentru modificarea legislației privind drepturile educaționale ale comunității românești din Ucraina.

Dacă se votează în forma actuală, pe 12 octombrie, putem să ne luăm adio de la limba română în comunitatea românească din Ucraina. Putem să ne luăm adio de la educația în limba română din școlile românești din Ucraina.

Este grav! Nu se mai vorbește de școli, ci de clase și grupe”, a declarat senatorul AUR.

Cristina Dumitrescu solicită consultări urgente cu asociațiile românești și invocă demersurile făcute de reprezentanții minorității maghiare:

„Faceți urgent consultări cu asociațiile românești! Colegii noștri din minoritatea maghiară au făcut acest lucru săptămâni în șir și probabil că au obținut ceva pentru că au stat de vorbă cu experți la nivel bilateral, cu cei din Ucraina, și sunt cumva mulțumiți de forma actuală. Nu înțelegem de ce.

Cereți amânarea votului urgent și vă promit că veți primi din partea Comisiei Românilor de Pretutindeni amendamentele necesare pentru a asigura o continuitate a învățământului în limba română în comunitatea românească din Ucraina. Vă mulțumesc!”, a spus Cristina Dumitrescu, senator AUR.