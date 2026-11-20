Prestigiosul cotidian american Wall Street Journal anunța oficial, la 18 octombrie 2026, evenimentul de la Shenzhen și titra: ”Întâlnirea dintre Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping marchează sfârșitul lumii unipolare care a definit epoca după războiul rece”. Cu cinci luni înainte însă, la 14 mai, fostul prezidențiabil Călin Georgescu anticipa organizarea trilateralei de la Shenzhen: ”Întâlnirea Trump -Xi oficializează multipolaritatea în lume și va fi evidentă în 2028. O întâlnire între Trump-Putin- Xi va avea loc până la finele acestui an”. Dezvăluirile lui Georgescu s-au adeverit, ieri, la 19 noiembrie, când cei trei lideri mondiali s-au întâlnit și au semnat o declarație comună. Anunțul lui Călin Georgescu a fost făcut în emisiunea lui Marius Tucă și comentat, aseară, la Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu, de la Gândul.

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Călin Georgescu: Termenii de pace, referitor la Ucraina, vor fi puși în aplicare

”Lumea nu mai este unipolară așa cum a fost până la administrația Trump-Vance. Este multipolară, de fapt, tripolară. Vorbim de America, de China și de Rusia….Deja sunt stabiliți termenii de pace în strânsă colaborare cu președintele Putin, între Trump și Xi, și acești termeni vor putea fi puși foarte curând în aplicare. Vorbesc de Ucraina”, declara Călin Georgescu.

Fostul prezidențiabil enumera, tot la 14 mai 2026, cele mai importante evenimente care urmau să se desfășoare și care priveau și România.

”Europa va trece printr-o criză energetică care va afecta și România”

”Pacea va fi stabilită de cei trei lideri mondiali, multipolaritatea va fi evidentă în 2028, trilaterala Trump- Putin- Xi va avea loc până la sfârșitul anului 2026, se va încerca o nouă pandemie de tip Covid însă nu se va reuși. Europa va trece printr-o criză energetică care va afecta și România”, atrăgea atenția Georgescu.

Și nu în ultimul rând, fostul candidat la președinție avertiza că ”România va intra pe un drum ireversibil dacă nu va avea un guvern care să administreze țara și poporul”.

Reamintim că ieri, 19 noiembrie, s-a desfășurat summitul trilateral, organizat în marja reuniunii APEC, unde președinții Statelor Unite, Rusiei și Chinei au abordat o „declarație comună privind pacea”, structurată în patru puncte, dar fără progrese diplomatice majore, un calendar pentru negocieri sau propuneri de a pune capăt războaielor pornite de două dintre cele trei state participante.